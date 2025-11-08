search
Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cum va transforma Inteligența Artificială întreaga lume: mail-urile vor dispărea

0
0
Publicat:

Sistemele automatizate bazate pe artificial intelligence (AI), utilizarea covârșitoare a dispozitivelor și comunicațiilor mobile, scăderea nivelului de engagement în rândul angajaților, incidența în creștere a fenomenelor meteorologice extreme și noi reglementări conturează tendințele pe 2026 în privința comunicării.

O femeie atinge niște holograme, sugerând o discuție cu AI
Inteligența Artificială va transforma întreaga lume. Foto Shutterstock

Impactul folosirii sistemelor bazate pe AI reprezintă un salt al profunzimii și vitezei de dobândire a cunoașterii similar cu cel de acum 30 de ani, când apariția internetului ne-a schimbat modul de documentare, se arată într-o analiză a V+O Communication, afiliată la rețeaua globală de comunicații SEC Newgate.

Potrivit acesteia, căutările prin AI vor deveni mainstream și vor înlocui în mare măsură căutările prin Google search.

Consumatorii vor solicita din ce în ce mai mult instrumentelor AI rezumate și review-uri, recomandări și credențiale. Prin urmare percepția asupra unui brand va fi tot mai mult influențată de narațiuni agregate, nu doar de știri online, postări și conținuturi disparate, pentru că instrumentele de căutare prin AI rezumă sentimentul public, recenziile, acoperirea știrilor și rețelele sociale în rezultate unice.

Mesajele de PR care nu sunt ușor de descoperit și „lizibile de AI" s-ar putea să nu ajungă niciodată la public.

Pe de altă parte, gestionarea reputației unui brand în timp real, prin analiza sentimentelor cu ajutorul AI, va deveni obișnuință și va înlocui actuala paradigmă om-monitorizare, oferind și răspunsuri gata de utilizare în câteva minute, ceea ce este deosebit de util pentru identificarea problemelor înainte ca acestea să prindă teren și să devină crize complete. Experiența și intuiția umană rămân esențiale pentru interpretarea concluziilor generate de inteligența artificială.

Se va pune preț pe autenticitate. Influencerii rămân importanți

Potrivit studiului, în viitorul apropiat se va pune mai mult preț pe autenticitate și transparență ca monede de schimb. pentru că lumea este deja plimă de "fake news" și comunicare poleită, iar publicul caută povești și branduri autentice. „PR-ul viitorului va pune un accent și mai mare pe crearea de narațiuni care reflectă valorile reale ale oamenilor, pe comunicarea deschisă, chiar și în situații de criză, construind încredere pe termen lung, respectiv pe demonstrarea angajamentului prin fapte tangibile”, se arată în analiză.

În ce privește influența Micro și Nano-Influencerilor, analiza arată că, deși influencerii mainstream rămân importanți, micro media va crește în 2026, populând YouTube cu postcasturi serioase pe aproape orice temă posibilă, cu audiențe relevante care le fac să pară o alternativă mai dinamică și mai flexibilă. Autenticitatea și relația de încredere dintre acești influenceri și comunitățile lor devin un atu valoros pentru campanii de PR targetate și credibile.

Prevenția și gestionarea crizelor de comunicare trece la un nou nivel, cu ajutorul AI, care poate ajuta companiile să includă în scenariile de pregătire pentru situații de criză și incidentele generate de fenomene meteorologice (caniculă și secetă cronică, întrerupte de ploi torențiale și furtuni violente), și care pot amenința fie direct, fie indirect atât resursele umane cât și activele mobiliare și imobiliare deținute.

Citește și: Bancherii devin profesori pentru AI. Fostele creiere din sistemul bancar, plătite cu ora să învețe roboții meserie

Specialiștii de PR vor trebui să învețe să navigheze printre polarizările sociale și ideologice. Trăim într-o eră a „camerelor de ecou” și a bulelor informaționale, unde indivizii sunt expuși predominant la informații care le confirmă propriile convingeri, amplificând astfel diviziunile. Rețelele sociale, în special, au transformat modul în care oamenii percep realitatea și interacționează cu brandurile, făcând ca o singură declarație sau acțiune să poată fi interpretată în moduri diferite de segmente mari ale publicului.

Specialistul în PR de astăzi trebuie să fie un sociolog, un psiholog, un expert in comunicare strategică pentru a-și dezvolta capacitatea de a construi punți de comunicare și de a facilita înțelegerea reciprocă”, explică Loredana Visa, Director General V+O Communication.

e-mail-urile, pe cale de dispariție

Comunicarea internă va deveni mobile-first pentru că tot mai mulți angajați sunt utilizatori fervenți ai aplicațiilor mobile de mesagerie în detrimentul e-mail-ului. De fapt, lucrătorilor din Generația Z le displac în mod activ e-mailurile, 40% dintre aceștia afirmând că e-mailul le restricționează capacitatea de a-și arăta personalitatea la locul de muncă. Comunicarea internă trebuie „să ajungă la oameni acolo unde se află” și asta înseamnă din ce în ce mai mult pe smartphone-uri, tablete și prin intermediul aplicațiilor mobile, pentru că funcțiile mobile first (aplicații mobile, comunicare nativă mobilă) fac parte din experiența digitală în evoluție a angajaților, mai ales a celor din Gen Z, care vor reprezenta în 2030 aproximativ 30% din forța de muncă.

De asemenea, companiile vor fi nevoite să considere tot mai mult sustenabilitatea ca parte a strategiei de afaceri. Sustenabilitatea va însemna un efort financiar imediat cu impact asupra profitabilității, dar cu câștiguri pe termen mediu și lung. Sub presiunea activiștilor, companiile își vor repoziționa treptat ciclurile de viață ale produselor către un model de tip 3R - "Reparare, Reutilizare, Reciclare". Pe de altă parte, vorbind de activism, apare și un fenomen în creștere - Activismul CEO - în care liderii de afaceri seniori vorbesc public despre probleme sociale care nu sunt neapărat direct legate de operațiunile de bază ale companiei, dar se pot lega de probleme ESG mai largi și de așteptările consumatorilor și angajaților de la companii.

Evenimentele sustenabile de la „ar putea fi” la „obligatoriu” Sustenabilitatea este și în BTL mai mult decât un concept. În 2026, susținerea inițiativelor ecologice va asigura că evenimentele companiilor rezonează cu audiența și cu participanții care prețuiesc angajamentul etic și semnificativ. Organizatorii de evenimente vor adopta spre exemplu soluții de producție care includ materialele ecologice, vor alege locații eficiente din punct de vedere energetic și vor invita la evenimente vorbitori ținând cont de criteriile de diversitate și incluziune socială. Integrând aceste practici, ele vor diferenția evenimentele, ridicând brandul și inspirând schimbări mai ample în industrie.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
digi24.ro
image
Donald Trump vorbește în termeni elogioși despre România: ”Îmi place foarte mult de poporul român. E un popor minunat” VIDEO
stirileprotv.ro
image
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
gandul.ro
image
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
mediafax.ro
image
Cutremur la Rayo Vallecano! Andrei Rațiu, prins în mijlocul unui scandal de proporții
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
observatornews.ro
image
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Tichete sociale 2025: Pensionarii cu venituri mici pot cere a 13-a pensie. Suma e fixă și se acordă doar la cerere
playtech.ro
image
De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția noastră”
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Ajutorul de deces 2025: Câți bani se acordă și cine poate beneficia de această indemnizație
kanald.ro
image
Ce ar putea cumpăra Elon Musk cu 1 trilion $, câte Românii ar încăpea în această sumă și de ce...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Sprijin important pentru pensionari. Ajutor de urgență pentru cei cu probleme de sănătate
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Tragedie în Vama Veche. Omul de afaceri Florin Dinu, găsit spânzurat în campingul Sandalandala. De ce și-a pus capăt zilelor
actualitate.net
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Virginia Rogin rupe tăcerea despre căsnicia ei și trecutul dureros: „A fost un soț prost” Motivul pentru care actrița nu s-a recăsătorit
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd și codul roșu de erori în comunicare! Urmează o perioadă de revizuire, nu de lansări

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?