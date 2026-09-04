Eurostat: România, cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE. Consumul românilor continuă să piardă teren

România a înregistrat în iulie cea mai mare scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul dintre statele membre ale Uniunii Europene. Volumul comerțului cu amănuntul a fost cu 5,7% mai mic decât în iulie 2025, în timp ce la nivelul UE vânzările au crescut cu 1%. Datele Eurostat confirmă astfel imaginea conturată de Institutul Național de Statistică, care a raportat vineri dimineață un recul de 5,7% al comerțului cu amănuntul în primele șapte luni ale anului.

România are cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE Foto: Shutterstock

Datele publicate de Eurostat arată o diferență importantă între evoluția consumului din România și cea înregistrată în cea mai mare parte a Uniunii Europene.

În iulie 2026, față de aceeași lună a anului trecut, volumul comerțului cu amănuntul ajustat în funcție de efectele calendaristice a crescut cu 1% în Uniunea Europeană și cu 0,6% în zona euro.

România a avut însă o scădere de 5,7%, cel mai slab rezultat dintre statele membre pentru care au fost disponibile date.

La distanță de România s-au aflat Germania, cu o scădere de 2,5%, Italia, cu minus 1%, și Spania, cu minus 0,7%.

La polul opus, cele mai mari creșteri anuale au fost raportate în Cipru, de 8,6%, Letonia, de 7,1%, și Suedia, de 6,4%.

Diferența este relevantă și prin faptul că România nu a avut doar o evoluție slabă în comparație cu statele europene, ci a fost singura țară din acest grup cu un recul de o asemenea amploare.

Ce arată datele INS despre România

Datele publicate de INS în aceeași zi arată că scăderea comerțului românesc se întinde dincolo de luna iulie.

În primele șapte luni din 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără comerțul cu autovehicule și motociclete, a scăzut cu 5,7% față de perioada similară din 2025. După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, scăderea a fost de 5,8%.

Toate cele trei mari categorii urmărite de INS au avut rezultate negative.

Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 7,2% în serie brută și cu 7,4% în serie ajustată. Comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun a coborât cu 4,4%, respectiv 4,5%, iar vânzările de carburanți au scăzut cu 4,5%, respectiv 2,9%.

Datele sugerează astfel că reducerea volumului cumpărăturilor nu este concentrată într-o singură categorie de produse.

Iulie a adus o creștere față de iunie, dar nu și față de anul trecut

Comparația lunară oferă o imagine ceva mai bună, dar nu schimbă evoluția anuală.

Potrivit INS, în iulie, comerțul cu amănuntul a crescut cu 7% față de iunie în serie brută. După eliminarea efectelor sezoniere și ale numărului de zile lucrătoare, creșterea a fost de 0,8%.

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Avansul lunar a fost susținut în special de vânzările de carburanți, care au crescut cu 12,7% în serie brută și cu 2,2% în serie ajustată. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 7,6%, respectiv 0,9%.

În cazul produselor nealimentare, creșterea în serie brută a fost de 4,1%, însă după ajustarea sezonieră și calendaristică vânzările au scăzut ușor, cu 0,1%.

Față de iulie 2025, situația este însă diferită. Comerțul cu amănuntul a scăzut cu 6,2% în serie brută și cu 6,1% în serie ajustată.

Produsele nealimentare au cel mai mare recul

Datele INS arată că românii au cumpărat mai puține produse din toate cele trei categorii principale analizate.

În serie ajustată, vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 6,7% în iulie față de aceeași lună a anului trecut. Vânzările de alimente, băuturi și tutun au fost mai mici cu 5,8%, iar comerțul cu carburanți a scăzut cu 4,4%.

Pe primele șapte luni, produsele nealimentare au înregistrat din nou cea mai mare scădere, de 7,4% în serie ajustată.

În cazul alimentelor, băuturilor și tutunului, reculul a fost de 4,5%, iar la carburanți de 2,9%.

România merge în sens opus față de media europeană

Diferența dintre România și media UE este vizibilă atât în datele pentru luna iulie, cât și în evoluția principalelor categorii de produse.

La nivelul Uniunii Europene, în iulie față de aceeași lună din 2025, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 1,3%. Produsele nealimentare, cu excepția carburanților, au avut o creștere de 0,9%, în timp ce vânzările de carburanți au scăzut cu 2%.

În zona euro, produsele alimentare au avut o creștere de 1,6%, cele nealimentare de 0,2%, iar carburanții au înregistrat un recul de 3,1%.

Prin comparație, România a înregistrat scăderi în toate aceste segmente.

Și față de luna precedentă, consumul european a încetinit

Datele Eurostat arată că iulie nu a fost o lună foarte bună pentru comerțul european nici în raport cu iunie.

Volumul comerțului cu amănuntul ajustat sezonier a scăzut cu 0,4% în UE și cu 0,6% în zona euro. În iunie, acesta crescuse cu 0,2% atât în UE, cât și în zona euro.

Cele mai mari scăderi lunare au fost înregistrate în Germania, unde comerțul cu amănuntul a coborât cu 3,4%, urmată de Spania, cu 0,9%, și Italia și Polonia, cu câte 0,3%.

România a avut în schimb o creștere lunară de 0,8% după ajustarea sezonieră și calendaristică, potrivit datelor INS.

Creșterea lunară nu a fost însă suficientă pentru a schimba imaginea de ansamblu. În comparație cu iulie 2025, România a avut cel mai mare recul din Uniunea Europeană, iar pe primele șapte luni ale anului volumul comerțului cu amănuntul este cu aproape 6% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.