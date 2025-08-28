Taxe noi la Registrul Comerțului: Statul estimează că va încasa 224 milioane de lei pe an

Un proiect de lege pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Justiției propune instituirea unor noi taxe aferente operațiunilor efectuate de Registrul Comerțului, inițiatorii estimând că acestea vor aduce statului 224 milioane de lei pe an.

În prezent, pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului nu se percep taxe și tarife, iar întreaga activitate a ONRC este susținută de la bugetul de stat, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

„... în absența unui mecanism de finanțare echilibrat, față de rolul sporit al acestei instituții şi în considerarea competențelor ce i-au fost suplimentate inclusiv prin prezenta lege, există riscul de afectare atât a capacității operaționale a instituției, cât și a calității serviciilor oferite profesioniștilor și instituțiilor partenere”, se arată în expunerea de motive a ăpproiectului care propune instituirea unor noi taxe, începând cu 1 ianuarie 2026, al căror cuantum se ridică la o medie anuală de 224 milioane de lei.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, pentru operațiunile efectuate de ONRC se vor percepe următoarele taxe:

• 200 de lei pentru cererile de înregistrare depuse înainte de începerea activității economice, atunci când profesioniștii au obligația să solicite înscrierea în registrul comerțului, precum și pentru cererile depuse pe parcursul desfășurării activității sau la încetarea acesteia, atunci când trebuie înregistrate mențiunile privind actele și faptele prevăzute de lege;

• 20 de lei pentru verificarea disponibilității și rezervarea denumirii firmei;

• 10 lei pentru transmiterea actelor către Monitorul Oficial al României.

Pentru cererile de înregistrare depuse înainte de începerea activității economice, pentru cele formulate pe parcursul desfășurării sau la încetarea acesteia, precum și pentru verificarea disponibilității și rezervarea denumirii firmei, atunci când sunt transmise electronic prin portalul de servicii online al ONRC taxele se reduc la jumătate.

Taxele percepute se vor putea achita prin portalul de servicii online al ONRC, prin POS, prin virament bancar în contul ONRC deschis la Trezoreria Statului și în numerar, la casierii.

Dacă proiectul va intra în vigoare, nivelul taxelor se va actualiza anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției.

Mecanism de sprijin financiar pentru consolidarea ONRC

Începând de la data de 1 ianuarie 2026, se constituie Mecanismul de Sprijin Financiar pentru Consolidarea Oficiului Național al Registrului Comerțului care reprezintă cadrul instituţional şi financiar prin intermediul căruia se asigură finanţarea, suplimentar resurselor alocate din bugetul de stat, a următoarelor tipuri de cheltuieli aferente:

a) continuării digitalizării serviciilor la nivelul ONRC și al oficiilor registrului comerţului precum și pentru asigurarea sustenabilității Sistemului Informatic Integrat;

c) asigurării cheltuielilor curente de organizare și funcționare ale ONRC;

d) asigurării cheltuielilor de investiții în infrastructura care asigură desfășurarea activității registrului comerțului.

Mecanismul se constituie prin suplimentarea trimestrială a bugetului Ministerului Justiției cu sumele încasate de către ONRC cu titlu de taxe pentru operațiunile de registrul comerțului.