Comenzile făcute de pe platforme precum Temu și Shein sunt vizate de noi reguli europene. Schimbările fac parte dintr-o reformă mai amplă prin care Uniunea Europeană vrea să controleze mai strict mărfurile care intră pe piața sa și să responsabilizeze platformele de comerț online.

Uniunea Europeană pregătește noi taxe pentru mărfurile din afara UE Foto: Shutterstock

Ceea ce mulți cumpărători cunosc drept „taxa Temu” este doar una dintre măsurile prin care Uniunea Europeană încearcă să schimbe regulile pentru importurile din afara blocului comunitar. Până de curând, coletele cu valoare de cel mult 150 de euro beneficiau de o scutire de taxe vamale. Această facilitate a fost eliminată, iar în locul ei a fost introdusă o taxă temporară de 3 euro pentru fiecare articol eligibil din colet.

Din 1 noiembrie 2026, se aplică și o taxă europeană de manipulare, în valoare de 2 euro pentru fiecare articol. Aceasta este diferită de taxa vamală și are rolul de a acoperi costurile procesării informațiilor, analizei riscurilor și controalelor vamale.

Cele două taxe nu înseamnă automat că fiecare cumpărător va primi o factură separată la livrare. Obligațiile de plată revin operatorilor implicați în import, însă costurile pot fi reflectate în prețurile produselor sau în tarifele de livrare.

Cât se adaugă la comenzile de pe platformele din afara UE

Taxa vamală de 3 euro se aplică fiecărui articol dintr-un colet cu valoare totală de cel mult 150 de euro, în condițiile prevăzute de legislația europeană. Nu este o taxă fixă pentru întregul colet.

De exemplu, pentru o comandă care conține trei articole eligibile, taxa vamală poate ajunge la 9 euro. La aceasta se adaugă taxa de manipulare de 2 euro pentru fiecare articol, ceea ce înseamnă încă 6 euro. Într-un asemenea caz, cele două taxe însumează 15 euro.

Taxa de manipulare are un domeniu de aplicare mai larg decât taxa vamală temporară. Ea se aplică articolelor vândute la distanță și importate din afara Uniunii Europene, inclusiv celor din colete cu o valoare mai mare de 150 de euro. Spre deosebire de taxa vamală de 3 euro, taxa de manipulare nu este prevăzută ca o măsură temporară.

Este important de reținut că aceste sume sunt obligații vamale ale operatorilor, nu o taxă pe care legislația o pune direct în sarcina cumpărătorului. În practică, însă, platformele și comercianții pot include costurile în prețul produselor sau în cel al transportului.

Taxa vamală de 3 euro este, deocamdată, o măsură temporară. Ea se aplică până la 1 iulie 2028, când ar urma să devină operațională platforma europeană de date vamale pentru comerțul electronic, iar importurile vor intra într-un nou sistem de taxare.

De ce intervine Uniunea Europeană

Creșterea rapidă a comenzilor online a pus presiune pe administrațiile vamale europene. În 2025, aproximativ 5,9 miliarde de articole de valoare redusă au intrat în Uniunea Europeană, de patru ori mai multe decât în 2022, potrivit datelor Comisiei Europene.

Volumul mare de mărfuri face dificilă verificarea tuturor coletelor. Autoritățile europene au atras atenția că unele produse importate nu respectă standardele comunitare privind siguranța, sănătatea sau protecția mediului. În plus, există riscul ca valoarea unor produse să fie declarată incorect pentru evitarea taxelor.

Prin eliminarea scutirii vamale pentru coletele ieftine, Bruxelles-ul urmărește și reducerea avantajului de care beneficiau comercianții din afara Uniunii în raport cu magazinele europene, care trebuie să respecte reguli și obligații fiscale diferite.

Reforma nu se rezumă însă la introducerea unor taxe. Una dintre schimbările importante este transferarea unei părți mai mari din responsabilitatea pentru import către platformele online și comercianții care vând produse consumatorilor europeni.

Platformele online vor răspunde pentru produsele vândute

Noile reguli europene prevăd că platformele și vânzătorii care comercializează produse către clienți din Uniunea Europeană vor avea responsabilități mai mari în privința formalităților vamale și a plății taxelor.

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Până acum, o parte dintre obligațiile legate de import reveneau consumatorului care primea coletul. Reforma schimbă această abordare: platformele și comercianții vor fi considerați importatori în cazul vânzărilor la distanță și vor trebui să se asigure că formalitățile vamale sunt îndeplinite și că taxele datorate sunt achitate.

Aceștia vor trebui să transmită autorităților informații despre produsele vândute și să răspundă pentru respectarea cerințelor europene aplicabile mărfurilor. Astfel, autoritățile vor putea identifica mai ușor cine introduce produsele pe piața comunitară și vor avea instrumente suplimentare pentru a interveni atunci când sunt încălcate regulile.

Pentru cazurile grave de nerespectare a obligațiilor sunt prevăzute sancțiuni financiare, iar platformele pot pierde anumite facilități vamale sau pot ajunge să se confrunte cu restricții de acces pe piața europeană.

Miza este și protecția consumatorilor. Produsele care nu respectă standardele europene pot prezenta riscuri, iar verificarea lor devine mai dificilă atunci când milioane de colete intră zilnic în Uniune.

UE pregătește un sistem comun de urmărire a importurilor

O altă componentă a reformei este crearea unei platforme europene unice pentru datele vamale. Aceasta va permite companiilor să transmită informațiile necesare printr-un singur sistem, iar autoritățile din statele membre vor putea consulta date comune despre mărfurile care intră și ies din Uniune.

În prezent, administrațiile vamale folosesc sisteme naționale care nu oferă întotdeauna o imagine completă asupra fluxurilor comerciale. Noua platformă va centraliza informațiile și va permite identificarea mai rapidă a transporturilor care prezintă riscuri.

Datele vor fi analizate pentru a depista posibile fraude, declarații incorecte sau produse care nu respectă cerințele europene. Instrumentele digitale și analiza automatizată vor ajuta autoritățile să selecteze transporturile care trebuie verificate mai atent, în loc să controleze toate mărfurile în același mod.

Platforma va fi disponibilă pentru operatorii de comerț electronic de la 1 iulie 2028. Alte companii vor putea începe să o folosească voluntar din 2031, iar utilizarea ei va deveni obligatorie pentru toți operatorii economici de la 1 martie 2034.

Reforma prevede și înființarea unei noi Autorități Vamale a Uniunii Europene, cu sediul la Lille, în Franța. Instituția va coordona activitatea administrațiilor vamale naționale și va contribui la analiza riscurilor la nivel european. Începerea activității este programată pentru 2027.

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Unele firme vor putea trece mai repede prin vamă

Reforma introduce și un statut special pentru companiile care demonstrează că respectă regulile și oferă autorităților informații complete despre mărfurile și operațiunile lor.

Aceste firme, încadrate în categoria „Trust and Check”, vor putea beneficia de formalități simplificate și de mai puține controale. În anumite condiții, vor putea elibera singure mărfurile pentru circulație, fără intervenția activă a autorităților vamale la fiecare operațiune.

Facilitățile nu vor fi acordate automat. Companiile trebuie să îndeplinească cerințe stricte privind transparența, evidența mărfurilor și accesul autorităților la informațiile relevante. Dacă nu mai respectă condițiile, statutul poate fi suspendat sau retras.

Scopul este ca firmele care respectă regulile să piardă mai puțin timp cu formalitățile, iar autoritățile să își concentreze resursele asupra transporturilor cu risc mai mare.

România: peste 84% dintre declarațiile vamale sunt legate de comerțul online

Schimbările au o importanță directă pentru România, unde comerțul online reprezintă o parte foarte mare din activitatea vamală. 84,2% dintre declarațiile vamale depuse în țară sunt legate de mărfuri comercializate online, potrivit datelor prezentate de Claudiu Ardeleanu, director general în cadrul Autorității Vamale Române.