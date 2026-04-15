search
Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Războiul tehnologic s-a mutat din Silicon Valley în spaţiu. Amazon intră în competiţie dificilă cu Starlink-ul lui Elon Musk cu o investiţie de peste 11 miliarde de dolari

0
0
Publicat:

Amazon a anunțat o achiziție de 11,57 miliarde de dolari pentru preluarea Globalstar, într-o mișcare strategică menită să consolideze poziția companiei pe piața comunicațiilor prin satelit și să reducă decalajul față de rețeaua Starlink a lui Elon Musk.

Miza giganţilor tehnologici, reţeaua de sateliţi din spaţiu. FOTO: Profimedia
Războiul tehnologic pentru controlul internetului din spațiu intră într-o nouă etapă, iar marile companii tehnologice investesc sume uriașe pentru a nu rămâne în urmă. În acest context, Amazon a făcut unul dintre cele mai importante anunțuri din acest sector, confirmând preluarea Globalstar, într-o tranzacție de peste 11 miliarde de dolari, relatează Reuters.

Mișcarea vine într-un moment în care rețeaua Starlink a lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume, domină deja piața, iar presiunea asupra rivalilor de a recupera diferența devine tot mai mare, atât din punct de vedere tehnologic, cât și comercial.

Planurile Amazon

Prin această achiziție, Amazon își extinde infrastructura orbitală, adăugând sateliții Globalstar la propria rețea, care numără deja peste 200 de unități.

Planurile companiei sunt însă mult mai ambițioase: până în 2029, Amazon vrea să lanseze aproximativ 3.200 de sateliți pe orbită joasă a Pământului, dintre care aproape jumătate trebuie să fie operaționali până la termenul limită de reglementare din luna iulie.

În paralel, compania se pregătește să lanseze chiar în acest an propriile servicii de internet prin satelit.

Un element esențial al strategiei Amazon îl reprezintă tehnologia Direct-to-Device (D2D), care permite conectarea directă a dispozitivelor mobile la sateliți, fără a mai fi nevoie de infrastructură terestră, precum turnurile de telefonie mobilă. Iar rețeaua Globalstar este deja concepută pentru astfel de conexiuni fiabile, cu volum redus de date, fiind utilizată inclusiv pentru servicii de urgență sau în zone cu acoperire limitată. Companiile implicate au anunțat că această tehnologie ar putea fi implementată de Amazon începând cu 2028.

Starlink, greu de ajuns din urmă

În ciuda acestei investiții majore, provocarea rămâne una considerabilă. Reţeaua Starlink a lui Elon Musk are deja un avantaj uriaș, cu aproximativ 10.000 de sateliți pe orbită și peste 9 milioane de utilizatori la nivel global.

Rusia și Iranul acuză rețeaua Starlink că încalcă dreptul internațional

Sistemul oferă internet de mare viteză prin terminale dedicate și, în plus, își extinde, la rândul său, serviciile Direct-to-Device prin parteneriate cu operatori telecom, inclusiv T-Mobile.

„Amazon a rămas în urma Starlink în ceea ce privește internetul de mare viteză prin satelit. Achiziționarea Globalstar le permite să recupereze terenul pierdut în ceea ce privește spectrul D2D și să facă un salt înainte în implementarea D2D”, a declarat Armand Musey, președinte și fondator al Summit Ridge Group.

Competiţia gigantului Amazon cu Elon Musk este una dificilă, dat fiind că SpaceX își consolidează poziția dominantă, inclusiv prin planuri de listare la bursă, care ar putea evalua compania la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari. Deloc de neglijat este şi faptul că Starlink generează deja între 50% și 80% din veniturile SpaceX, pe lângă afacerea cu rachete pentru clienți precum NASA și armata SUA.

Impactul pe piețele financiare

Anunțul tranzacției a avut un impact imediat pe piețele financiare. Acțiunile Globalstar au crescut cu peste 10%, după ce înregistraseră deja un avans de peste 6% în ultimele două săptămâni, pe fondul informațiilor apărute în presă despre negocieri.

 În același timp, acțiunile Amazon au crescut cu aproximativ 3%, iar compania MDA Space, principal contractor pentru constelația de nouă generație a Globalstar, a înregistrat o creștere de circa 9%.

Un alt element important al tranzacției este relația dintre Globalstar și Apple, deoarece compania furnizează în prezent servicii prin satelit pentru utilizatorii de iPhone și Apple Watch, inclusiv funcții precum Emergency SOS și Find My.

În 2024, Apple a investit aproximativ 1,5 miliarde de dolari în Globalstar şi a obţinut o participație de 20% , susținând extinderea infrastructurii. Potrivit companiei, o nouă rețea susținută de Apple va ajunge la 54 de sateliți, față de aproximativ două duzini în prezent.

În acest context, Amazon a anunțat că a semnat un acord cu Apple pentru a continua furnizarea serviciilor.

Conform termenilor acordului, acționarii Globalstar pot opta să primească fie 90 de dolari în numerar, fie 0,3210 acțiuni ordinare Amazon pentru fiecare acțiune deținută. Oferta reprezintă o primă de peste 31% față de prețul de închidere din 1 aprilie, înainte ca informațiile despre negocieri să devină publice.

Finalizarea tranzacției este estimată pentru anul viitor și depinde de aprobările autorităților de reglementare, inclusiv ale Federal Communications Commission. Președintele instituției, Brendan Carr, a declarat într-un interviu că agenția are o „atitudine foarte deschisă” față de această achiziție.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

