Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Rusia și Iranul acuză rețeaua Starlink că încalcă dreptul internațional

Rusia și Iranul au lansat noi acuzații la adresa companiei SpaceX, susținând, în cadrul unei reuniuni a ONU, că rețeaua de sateliți Starlink ar încălca normele internaționale și ar estompa granița dintre tehnologiile comerciale și cele militare, potrivit Bloomberg.

Sateliți Starlink
Sateliți Starlink

Diplomații celor două state au afirmat că utilizarea Starlink ridică semne de întrebare în raport cu Tratatul privind spațiul cosmic din 1967, document semnat de Statele Unite și de peste 100 de alte țări. Tratatul prevede, între altele, că activitățile desfășurate în spațiul cosmic trebuie să țină cont de interesele tuturor statelor și să fie utilizate în scopuri pașnice.

În poziția oficială transmisă la ONU, delegația rusă a susținut că marile constelații de sateliți operate de companii private ar putea afecta stabilitatea pe termen lung a activităților spațiale și ar complica utilizarea sigură a spațiului cosmic.

Rolul Starlink în Ucraina și Iran

Serviciul Starlink a devenit, în ultimii ani, un instrument esențial de comunicații pentru Ucraina, în contextul invaziei ruse. Rețeaua de sateliți furnizează conexiuni la internet în zone unde infrastructura terestră a fost distrusă sau este inaccesibilă.

Potrivit Bloomberg, sistemul a fost folosit și de protestatari din Iran, în condițiile în care autoritățile de la Teheran au restricționat accesul la internet în timpul manifestațiilor antiguvernamentale. Deși Starlink este interzis oficial în Iran, în țară ar fi fost introduse ilegal aproximativ 50.000 de terminale în ultimii ani, facilitând comunicarea în perioadele de blocaj informațional.

Teheranul a contestat activitatea SpaceX și în cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), agenție a ONU responsabilă pentru reglementarea comunicațiilor globale, susținând că furnizarea de servicii fără acordul guvernelor naționale ar încălca regulile internaționale în domeniu.

Apeluri la reglementare

Moscova solicită lansarea unor negocieri internaționale pentru limitarea numărului de noi sateliți plasați pe orbită și cere clarificări privind utilizarea în scop militar a frecvențelor înregistrate oficial pentru activități comerciale.

„Megaconstelațiile de sateliți sunt gestionate de companii private, iar acest lucru nu contribuie la stabilitatea pe termen lung a spațiului cosmic”, se arată în declarația părții ruse.

Controverse pe front

În paralel, utilizarea Starlink în context militar a generat dispute și pe teren. După ce accesul la sistem ar fi fost restricționat pentru forțele ruse, au apărut informații privind dificultăți majore de coordonare pe front.

Ulterior, au fost relatate cazuri în care rude ale unor prizonieri ucraineni ar fi fost presate să înregistreze terminale Starlink pe numele lor, existând suspiciuni că echipamentele ar fi urmat să fie utilizate în operațiuni militare.

Compania SpaceX nu a comentat public, până în prezent, acuzațiile formulate în cadrul reuniunilor internaționale.

