Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
UE lansează propria alternativă la Starlink. Sistemul este destinat, deocamdată, guvernelor și armatelor europene

Publicat:

Uniunea Europeană a activat, în premieră, elemente ale propriei rețele securizate de comunicații prin satelit, un proiect strategic în valoare de 10,6 miliarde de euro, conceput ca alternativă europeană la Starlink. Inițiativa vizează reducerea dependenței Europei de infrastructura americană, într-un context marcat de tensiuni geopolitice tot mai accentuate, relatează Bloomberg.

Satelit Starlink/FOTO:Arhiva
Satelit Starlink/FOTO:Arhiva

Componente ale sistemelor IRIS2 și GOVSATCOM au intrat, săptămâna trecută, într-o fază de operare limitată, destinată exclusiv guvernelor și structurilor militare, a anunțat comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, în cadrul Conferinței Europene a Spațiului, desfășurată la Bruxelles.

Potrivit acestuia, Ucraina a solicitat deja acces la rețeaua europeană, iar autoritățile de la Bruxelles lucrează în prezent la mecanismele tehnice și juridice necesare pentru integrarea Kievului în sistem.

„Pentru prima dată, toate statele membre pot beneficia de comunicații prin satelit suverane – atât pentru uz guvernamental, cât și militar. Vorbim despre un sistem securizat și criptat, creat în Europa, operat în Europa și aflat sub control european deplin. Ambiția noastră este ca această rețea să fie chiar mai performantă decât Starlink”, a declarat Kubilius.

În forma sa finală, rețeaua IRIS2 va cuprinde aproximativ 290 de sateliți plasați pe orbite diferite. Conform planurilor oficiale, sistemul ar urma să devină pe deplin operațional până în 2030 și să ofere servicii atât instituțiilor publice, cât și sectorului privat.

Construcția și operarea sateliților sunt asigurate de un consorțiu format din compania luxemburgheză SES, grupul francez Eutelsat și operatorul spaniol Hispasat.

„Evoluțiile geopolitice ne obligă să accelerăm implementarea și să furnizăm aceste servicii cât mai rapid posibil”, a subliniat Kubilius, explicând că rețelele de comunicații prin satelit reprezintă un element-cheie al așa-numitelor capacități strategice – domenii de tehnologie militară avansată în care Europa s-a bazat, până acum, în mare măsură, pe Statele Unite.

Lansarea IRIS2 este văzută la Bruxelles ca un pas decisiv către consolidarea autonomiei strategice europene, într-o perioadă în care securitatea, apărarea și controlul infrastructurilor critice au devenit priorități majore pe agenda Uniunii.

Europa

