Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Puterea Starlink: cum influențează Elon Musk geopolitica și războaiele moderne

Rețeaua de sateliți Starlink, dezvoltată de compania SpaceX a lui Elon Musk, a devenit mai mult decât un simplu serviciu comercial de internet. Potrivit unor analize publicate în Foreign Policy, sistemul începe să joace un rol tot mai important în geopolitică, influențând desfășurarea conflictelor și deciziile guvernamentale.

Starlink reprezintă o infrastructură strategică globală, care contribuie la modul în care sunt purtate războaiele, la gestionarea crizelor interne ale statelor și chiar la activitatea rețelelor ilegale din zone slab controlate. Importanța sa nu derivă doar din acoperirea extinsă, ci și din faptul că este controlat de o companie privată, care decide cine are acces la rețea, unde și în ce condiții.

Într-un număr tot mai mare de conflicte, aceste decizii au implicații militare și politice semnificative, greu de replicat sau controlat de către state. Astfel, Starlink devine un exemplu clar al modului în care companiile private pot influența domenii considerate anterior de competența exclusivă a autorităților publice.

La sfârșitul anului 2025, constelația Starlink număra peste 9.000 de sateliți pe orbită. Autoritățile americane au aprobat extinderea rețelei cu încă mii de sateliți, iar compania și-a exprimat ambiția de a ajunge, pe termen lung, la zeci de mii. În paralel, serviciul este disponibil pe aproximativ 160 de piețe, consolidându-și poziția dominantă față de competitori precum OneWeb sau Project Kuiper.

Compania susține că are peste 10 milioane de utilizatori activi la nivel global și estimează o creștere accelerată, inclusiv prin parteneriate cu operatori de telefonie mobilă.

Avantajul comercial al Starlink constă în furnizarea de conexiuni în zone izolate, rurale sau afectate de dezastre, unde infrastructura tradițională lipsește. Însă același control asupra unei componente critice a comunicațiilor oferă și o influență geopolitică considerabilă, în special în situații de criză.

Ucraina, studiu de caz

Războiul din Ucraina este considerat exemplul cel mai relevant al impactului Starlink asupra câmpului de luptă. După invazia rusă din 2022, distrugerea rețelelor terestre a făcut ca terminalele Starlink să devină esențiale pentru comunicațiile militare.

Până la începutul anului 2025, Ucraina a primit zeci de mii de terminale, majoritatea prin intermediul partenerilor internaționali. Acestea au permis transmiterea datelor de la drone, coordonarea logisticii și menținerea unor rețele descentralizate de comandă.

Totuși, această dependență a generat și vulnerabilități. Există relatări potrivit cărora forțele ruse ar fi reușit să acceseze rețeaua prin canale alternative, ceea ce a determinat introducerea unor măsuri suplimentare de securitate.

Cazul evidențiază un aspect important: decizii tehnice luate în interiorul unei companii private pot influența direct echilibrul militar dintr-un conflict, fără a fi supuse unui control politic formal.

Decizii private, consecințe globale

Au existat și controverse privind rolul conducerii companiei. În 2022, Elon Musk a refuzat extinderea acoperirii Starlink în anumite zone, invocând riscuri de escaladare. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora accesul la rețea ar fi fost discutat inclusiv în contextul negocierilor politice.

Aceste episoade ridică întrebări legate de rolul actorilor privați în domenii sensibile precum securitatea și suveranitatea statelor.

Iran: internetul ca instrument strategic

Iranul oferă un alt exemplu al impactului Starlink. În contextul protestelor interne și al restricțiilor severe asupra internetului, terminalele introduse ilegal în țară ar fi permis transmiterea de informații către exterior.

Autoritățile iraniene au reacționat prin măsuri stricte, inclusiv bruiaj, controale și sancțiuni penale pentru utilizatori. Situația a evidențiat atât potențialul rețelei de a ocoli cenzura, cât și dificultatea statelor de a controla astfel de tehnologii.

O nouă realitate strategică

Experții subliniază că Starlink nu este un caz izolat. Tot mai multe companii private din sectorul spațial furnizează servicii utilizate în scopuri militare sau de securitate.

În acest context, sateliții comerciali, infrastructura de comunicații și serviciile de date devin parte integrantă a lanțurilor de aprovizionare militare. La fel ca alte resurse strategice, acestea pot fi limitate, redirecționate sau utilizate ca instrumente de presiune politică.

În același timp, cadrul juridic internațional rămâne insuficient adaptat. Nu există reguli clare privind utilizarea acestor tehnologii în conflicte sau responsabilitatea companiilor private în astfel de situații.

Extinderea Starlink și a altor rețele similare ridică întrebări fundamentale despre viitorul relației dintre state și companiile private. Într-o lume în care comunicațiile strategice depind tot mai mult de infrastructuri comerciale, suveranitatea devine, în parte, negociabilă.

Noua realitate geopolitică este deja în formare. Rămâne de văzut dacă statele vor reuși să o reglementeze sau vor continua să reacționeze la schimbările impuse de tehnologie.

