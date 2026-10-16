 Drone, sisteme antiaeriene și producție militară în România. Ce schimbări sunt incluse în Programul de Guvernare pentru Armată | adevarul.ro
search
Vineri, 16 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Drone, sisteme antiaeriene și producție militară în România. Ce schimbări sunt incluse în Programul de Guvernare pentru Armată

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu prevede creșterea graduală a cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, modernizarea Armatei și dezvoltarea industriei naționale de apărare. Planul include investiții în sisteme antiaeriene, drone, infrastructură militară și producția de echipamente în România.

Fabrica de echipamente militare
România va crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035 Foto: arhivă

România ar urma să aloce treptat mai mulți bani pentru apărare, în linie cu angajamentele asumate în cadrul NATO. Potrivit programului de guvernare, ținta este de 5% din PIB, din care 3,5% pentru cheltuieli de bază în domeniul apărării și 1,5% pentru cheltuieli conexe și investiții cu impact mai larg.

Guvernul propune publicarea unui calendar anual al creșterii bugetului până în 2035, cu evidențierea separată a celor două componente. Majorarea cheltuielilor ar urma să fie corelată cu obiective concrete de înzestrare și cu traiectoria de deficit bugetar a României.

Investiții în apărare antiaeriană, drone și echipamente moderne

Printre prioritățile programului se numără dezvoltarea apărării antiaeriene și antirachetă, modernizarea forțelor terestre și navale și achiziția de sisteme fără pilot și muniție.

Documentul prevede și consolidarea capacităților de detectare și combatere a dronelor, în special în zona Dunării, pe litoralul Mării Negre și în apropierea infrastructurii critice.

În paralel, Armata ar urma să își accelereze digitalizarea, să își optimizeze structura de comandă și să îmbunătățească procedurile de achiziție, pentru reducerea întârzierilor din programele de înzestrare.

Programul include și măsuri pentru creșterea atractivității carierei militare, îmbunătățirea condițiilor de muncă și păstrarea personalului experimentat.

Industria românească de apărare, implicată în achiziții

O altă direcție este dezvoltarea producției de echipamente militare în România. Programul propune implicarea companiilor românești, de stat și private, în producție, integrarea sistemelor, mentenanță și servicii.

Pentru achizițiile urgente, prioritatea ar urma să fie livrarea rapidă a echipamentelor, în timp ce programele multianuale ar trebui să acorde un rol important producției interne și transferului de tehnologie.

Guvernul propune folosirea instrumentelor europene de finanțare, inclusiv SAFE și Readiness 2030, precum și dezvoltarea cercetării în domeniul apărării, inclusiv în inteligența artificială.

Obiectivul este ca România să își consolideze capacitățile industriale și să devină un centru regional pentru mentenanța echipamentelor militare.

Baze militare modernizate și cooperare cu aliații

Programul prevede modernizarea infrastructurii militare, cu prioritate pentru bazele de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii, Fetești și centrul de instruire de la Cincu.

Centrul european de instruire pentru avioanele F-16 de la Fetești ar urma să fie dezvoltat ca un centru regional pentru pregătirea piloților din state NATO și partenere.

Totodată, documentul pune accent pe consolidarea prezenței aliate în România și pe aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. Sunt prevăzute și măsuri de cooperare în materie de securitate cu Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest.

În regiunea Mării Negre, România ar urma să își intensifice colaborarea cu partenerii europeni și NATO pentru protejarea navigației și a infrastructurii critice.

Cum va fi finanțată creșterea cheltuielilor

Majorarea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB reprezintă unul dintre cele mai importante angajamente financiare din program. Documentul prevede o creștere graduală, cu un calendar public și raportarea anuală a progresului programelor de înzestrare.

Totuși, programul nu stabilește în această secțiune valorile anuale ale bugetului și nici distribuția detaliată a tuturor investițiilor. Implementarea va depinde de bugetele aprobate, de accesul la finanțare europeană și de capacitatea Armatei și a industriei de a derula proiectele la timp.

Miza este ca majorarea bugetului să se traducă în capabilități militare efective, infrastructură modernizată și o industrie de apărare mai competitivă, fără ca angajamentele financiare să amplifice presiunile asupra deficitului bugetar.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump face o afirmație controversată despre „toaletele” din China. Ce îi răspunde Beijingul
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Directoarele de la două colegii celebre din Capitală nu au trecut examenul de competențe. Ce reclamă profesoarele și care e situația din țară
gandul.ro
image
Iarna lovește în plină toamnă pe Transfăgărășan! Ninge abundent, iar drumarii au scos utilajele de deszăpezire
mediafax.ro
image
Mihai Rotaru, mulțumit după Universitatea Craiova – Getafe 1-1? Pavel Badea a dezvăluit ce a discutat cu patronul
fanatik.ro
image
PNL întră în opoziție după 7 ani de guvernare. Liberalii se pregătesc pentru lupta de gherilă cu binomul PSD-Dan
libertatea.ro
image
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
digi24.ro
image
„Mai bine îmi iau viața decât să semnez!” » Drama fostului stelist obligat să joace pentru echipa lui Ceaușescu: „M-au torturat într-o anticameră!”
gsp.ro
image
"O rușine": au văzut reclama cu "femeia perfectă" și au cerut să fie scoasă de urgență de pe TV!
digisport.ro
image
Un celebru jurnalist, la capătul răbdării! Obiceiul din transportul public care îl scoate din sărite: „E ceva cu care nu mă împac”
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Apartament cu 2 camere în bloc nou, cumpărat cu 102.000 € într-un oraş turistic: "Plânge Clujul"
observatornews.ro
image
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
cancan.ro
image
Lista ajutoarelor la pensie oferite în 2027. Se aplică și pensionarilor din străinătate. Polițiștii au noroc!
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
Când vine iarna adevărată în România. Prognoze: sunt așteptate ninsorile serioase, cât ar putea ține zăpada
playtech.ro
image
Universitatea Craiova – Getafe, audiență uriașă la TV! Cifre surprinzătoare în lupta cu Pro TV și Antena 1
fanatik.ro
image
Stinge Ilie Bolojan lumina în cămară prin votul dat Guvernului PSD? Ce urmărește PNL prin acest compromis. Analiza unui expert în politică
ziare.com
image
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
digisport.ro
image
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Victor Ponta, cu iubita la doctor! Fostul premier, moment de tandrețe în public alături de Cristina Petrovici | Foto Paparazzi
mediaflux.ro
image
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”
click.ro
image
Bogdan Vlădău, pe patul de spital! Ce se întâmplă cu fostul soț al Ginei Chirilă
click.ro
image
Cine este tânăra de 22 de ani suspectată că și-a ucis bunicul la Cluj. Aida locuia peste ocean și venise în vacanță
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare
okmagazine.ro
Napoleon pe Sfânta Elena. Pictură de Franz Josef Sandmann,  circa 1820
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un celebru jurnalist, la capătul răbdării! Obiceiul din transportul public care îl scoate din sărite: „E ceva cu care nu mă împac”
image
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”