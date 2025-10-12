Piețele se pregătesc pentru haos după ce Trump a declanșat o prăbușire record a criptomonedelor

Traderii sunt în alertă pentru vânzări în panică după o scădere de 400 de miliarde de dolari în mai puțin de 24 de ore.

O nouă rundă de incertitudine a fost declanșată pe piețele globale după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu impunerea unor tarife vamale de 100% pentru importurile din China — o mișcare care a precipitat una dintre cele mai dramatice prăbușiri din istoria criptomonedelor, scrie The Telegraph.

Valoarea totală a pieței cripto a scăzut cu aproximativ 400 de miliarde de dolari (300 de miliarde de lire sterline) într-un interval de mai puțin de o zi, ca urmare a declarației lui Trump de vineri seara, în care a promis că va impune noile tarife în următoarele săptămâni.

Se înțelege că Banca Angliei monitorizează îndeaproape situația, conform procedurilor standard, în așteptarea unei deschideri potențial turbulente a burselor asiatice duminică seara. Deși instituția nu a făcut comentarii oficiale, traderii din City se pregătesc pentru vânzări în panică, în contextul în care piețele futures semnalează deja scăderi abrupte de până la 6%.

Investitorii care au tranzacționat criptomonede cu fonduri împrumutate au înregistrat pierderi record de 19 miliarde de dolari vineri noaptea — mai mult decât dublul precedentului maxim istoric din 2021, când piața a suferit o corecție de 8,5 miliarde de dolari într-o singură zi.

Spre deosebire de piețele tradiționale, criptomonedele sunt tranzacționate non-stop, iar amenințarea lui Trump a declanșat un val masiv de vânzări care s-a extins pe tot parcursul weekendului. Prețul Bitcoin, cea mai mare criptomonedă, a scăzut cu peste 10% vineri, iar sâmbătă a continuat declinul cu încă 5,9%, atingând nivelul de 83.838 lire sterline.

Cei mai grav afectați au fost speculatorii care au folosit efectul de levier — tranzacționând cu bani împrumutați pentru a miza pe mișcări ale prețului. Scăderile bruște au declanșat pierderi semnificative, în multe cazuri soldate cu lichidarea completă a pozițiilor.

Impact uman și suspiciuni de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate

Într-un semnal alarmant al impactului uman al prăbușirii, un cunoscut influencer ucrainean din domeniul criptomonedelor a fost găsit mort, autoritățile suspectând un posibil suicid.

Poliția din Kiev a anunțat că un antreprenor în vârstă de 32 de ani a fost găsit decedat în mașina sa, cu o rană provocată prin împușcare. Potrivit unui mesaj oficial pe canalul Telegram al poliției, bărbatul ar fi declarat anterior familiei că se confruntă cu „probleme financiare grave” și simptome de depresie.

Victima a fost identificată drept Kostiantin Ganici, cunoscut online sub numele de Kostya Kudo. Pe canalul său Telegram, care oferea sfaturi despre criptomonede pentru zeci de mii de urmăritori, a fost postat un mesaj anunțând că acesta a „murit tragic”.

„Mulți oameni au fost afectați de această prăbușire,” a declarat Marcus Sotiriou, analist cripto la Impact Fundry. „ Am văzut portofolii de milioane de dolari evaporându-se complet.”

Platformele de tranzacționare au avut dificultăți în a face față volatilității. Binance a fost nevoită să își ceară scuze pentru „întârzieri și probleme de afișare” cauzate de activitatea intensă de pe piață.

Totodată, experții au ridicat semne de întrebare privind posibile tranzacții pe baza informațiilor privilegiate, după ce mai multe conturi anonime ar fi realizat profituri de aproape 200 de milioane de dolari pariind pe scăderea pieței cu mai puțin de o oră înainte de anunțul tarifar.

Joshua de Vos, analist la CoinDesk, a declarat: „Nu există dovezi concludente de tranzacționare pe informații privilegiate, dar activitatea portofelelor implicate indică o convingere direcțională puternică. Sincronizarea și amploarea pozițiilor deschise înainte de lichidarea generalizată ridică semne de întrebare cu privire la asimetria informațională.”

Casa Albă nu a oferit un răspuns oficial la solicitările de comentarii.

Un nou episod al războiului comercial

Donald Trump a relansat confruntarea comercială cu China într-un context de îngrijorare crescândă în piețele globale, deja afectate de o posibilă bulă speculativă în acțiunile din sectorul tehnologic, alimentată de entuziasmul față de inteligența artificială.

Pe fundalul a două falimente recente în SUA, există temeri că piața creditului privat — așa-numitul „shadow banking” — în valoare de 3 mii de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta cu o criză, în condițiile unei reglementări slabe.

Anunțul SUA vine după ce Beijingul a instituit controale stricte asupra exporturilor de produse care conțin metale rare extrase din China — o mișcare cu implicații largi pentru industrii precum cea auto, militară și a energiei regenerabile.

Trump a acuzat China că devine „foarte ostilă” și că „încearcă să îngreuneze viața practic tuturor țărilor din lume”.

SUA aplică deja tarife vamale de 30% pentru importurile din China, iar noile măsuri ar duce acest prag la 130%. Trump a promis că noile tarife vor intra în vigoare până la 1 noiembrie, posibil chiar mai devreme.

Nicolas Bickel, director de investiții la Edmond de Rothschild, a declarat că anunțul a fost „clar o surpriză pentru piețe”. „Dacă vor fi aplicate, aceste tarife de 100% vor fi cu 60% mai mari decât media anterioară pentru produsele chinezești.”

Chris Beauchamp, analist la IG, a avertizat că bursele „se pregătesc pentru o deschidere de luni cu volatilitate ridicată”.

Riscuri sistemice și semnale de avertizare

Temerile privind o posibilă prăbușire a piețelor de acțiuni sunt amplificate de îngrijorările legate de o bulă tehnologică. Banca Angliei a avertizat recent că evaluările excesive ale companiilor din sectorul tech pot reprezenta un „risc material” pentru economia britanică.

Jamie Dimon, directorul executiv al JP Morgan, a declarat pentru BBC că este „mult mai îngrijorat decât alții” cu privire la posibilitatea unei „corecții abrupte” pe piețele de acțiuni, argumentând că evaluările „par exagerate”.

O astfel de corecție ar putea pune în pericol și piața de 3 mii de miliarde de dolari a creditului privat, un sector slab reglementat în care managerii de fonduri acordă împrumuturi direct companiilor, ocolind băncile. Acest sector a crescut spectaculos în ultimii ani.

Recent, două companii americane dependente de acest tip de finanțare — First Brands (Ohio) și Tricolour (Texas) — au intrat în faliment, acumulând datorii de peste 12 miliarde de dolari cumulat.

Deutsche Bank a avertizat că prăbușirea First Brands ar putea fi un „canar în mină”, un posibil prevestitor al unei crize mai ample în sector.

Acțiunile celor mai mari investitori din domeniul creditului privat — inclusiv Apollo, Blackstone, KKR și Ares — au scăzut în medie cu 4,5% vineri, înregistrând un declin de aproximativ 18% în ultima lună.