De ce tot mai mulți români încep să investească, chiar și cu sume mici

În ultimii doi ani am auzit aceeași frază de la oameni complet diferiți: „Simt că muncesc mai mult decât înainte, dar banii parcă valorează mai puțin.” Și cred că mulți români au început să simtă asta tot mai mult în viața de zi cu zi. Mergi la supermarket, ieși cu câteva sacoșe și ai impresia că plătești mult mai mult decât în urmă cu doar câțiva ani.

Nu este doar o senzație. Este poate cel mai simplu mod prin care înțelegem, ce înseamnă, în realitate, inflația. Iar de aici începe și schimbarea despre care se vorbește tot mai mult: românii renunță la simpla economisire și caută activ soluții prin care banii lor să genereze randamente pe termen lung.

Cred că aceasta este una dintre cele mai importante transformări financiare pe care le vedem astăzi în România. Pentru mult timp, modelul clasic a fost simplu: muncești, câștigi, pui ceva deoparte și consideri că economiile din bancă reprezintă siguranța ta financiară. Era o mentalitate construită într-o perioadă în care dobânzile bancare aveau altă valoare, iar ritmul economic era diferit.

Astăzi însă, mulți oameni încep să realizeze că simplul fapt că ai bani în cont nu înseamnă automat că acei bani își păstrează valoarea. Dacă inflația este mai mare decât dobânda pe care o primești pentru economii, practic puterea ta de cumpărare scade în fiecare an. Cu alte cuvinte, suma din cont poate rămâne identică, dar ceea ce poți cumpăra cu ea devine tot mai puțin.

Această realitate i-a făcut pe mulți să își pună o întrebare pe care înainte o evitau: „Există o variantă mai bună pentru banii mei?” De aici începe interesul pentru investiții. Nu pentru că oamenii vor să se îmbogățească rapid. Din contră. Cred că majoritatea românilor care încep astăzi să investească sunt motivați mai degrabă de frică decât de lăcomie. Frica de instabilitate, frica de a depinde exclusiv de salariu, frica de a munci zeci de ani fără să construiască un capital real.

Mi se pare foarte relevant ce spune Morgan Housel în cartea „Psihologia banilor”: „Independența financiară nu înseamnă să cumperi mai multe lucruri. Înseamnă să câștigi control asupra timpului tău.” Cred că exact acest lucru încep să îl caute tot mai mulți oameni: mai mult control și mai puțină vulnerabilitate financiară.

Interesant este că mulți încep să investească fără sume mari. Aici cred că există una dintre cele mai mari neînțelegeri despre investiții în general. Foarte mulți oameni încă au impresia că bursa este rezervată celor bogați sau celor care au zeci de mii de euro disponibili.

În realitate, investițiile moderne funcționează foarte diferit. Astăzi, mulți investitori aleg să înceapă cu sume mici, investite constant - 100, 200 sau 500 de lei pe lună. Nu pentru rezultate spectaculoase peste noapte, ci pentru un proces construit pe termen lung.

Platforme precum XTB au contribuit la această schimbare prin acces mai simplu la ETF-uri și acțiuni internaționale, dar și prin soluții precum Planurile de Investiții automate, unde oamenii pot începe să investească chiar și de la aproximativ 75 de lei. Pentru mulți investitori aflați la început, acesta este primul pas prin care banii nu mai sunt doar economisiți, ci încep să lucreze activ pentru obiectivele lor viitoare.

Cea mai mare schimbare care se întâmplă astăzi nu este legată doar de bursă sau de aplicațiile de investiții, ci de felul în care oamenii încep să se raporteze la bani. Dacă în urmă cu câțiva ani majoritatea discuțiilor financiare erau despre „cum să economisești”, astăzi tot mai mulți oameni își pun o altă întrebare: „cum pot face ca economiile mele să crească?”.

Această schimbare de mentalitate explică de ce tot mai mulți români încep să investească. Nu pentru lux sau promisiuni rapide, ci pentru mai multă stabilitate și liniște pe termen lung. Pentru mulți, investițiile nu mai reprezintă o formă de speculă, ci o modalitate prin care încearcă să reducă dependența exclusivă de salariu și să construiască, treptat, un capital care să lucreze alături de ei în viitor.

Avertisment cu privire la riscuri

XTB S.A. permite plasarea automată, recurentă, a ordinelor de cumpărare pentru Instrumente Financiare sau Acțiuni Fracționate în conformitate cu Planul de Investiții creat. Deciziile de investiții, precum alocarea fondurilor, frecvența și valoarea pozițiilor și plasarea ordinelor, îți aparțin în mod exclusiv. Investițiile sunt riscante. Investește responsabil.