 Horoscop sâmbătă, 18 iulie. O zodie poate profita de oportunități financiare, alta are de învățat o lecție | adevarul.ro
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Horoscop sâmbătă, 18 iulie. O zodie poate profita de oportunități financiare, alta are de învățat o lecție

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Unii nativi au ocazia să profite de oportunități financiare, în timp ce alții sunt îndemnați să-și acorde mai mult timp pentru odihnă și viața personală.

Zodiac
Horoscop 18 iulie FOTO: Istock

Berbec 

Iubire - Recunoașteți trecutul, dar să nu îl lăsați să vă copleșească relațiile curente.

Sănătate - Ascultați muzică, dansați, echilibrați-vă starea interioară prin hobby-uri personale.

Bani - Acordați principiul nevinovăției colaboratorilor. Așezați-vă la masa tratativelor și renegociați clauzele în dispută.

Taur 

Iubire - Închideți internetul după cină și deconectați-vă împreună cu grupul de prieteni. Momentele vor întări relațiile și vor aduce bucurii pe care tehnologia nu le poate înlocui.

Sănătate - Nu mergeți la culcare îngrijorat legat de ce ați greșit sau ce ați fi putut face diferit!

Bani - Mulțumirea nu constă în a avea mereu ce e mai bun și mai scump.

Gemeni 

Iubire - Mesajele transmise la nivel para-verbal și non-verbal ajung clar și rapid la ceilalți. Controlați mimica!

Sănătate - Consumați alimente noi, descoperiți gusturi noi și încercați să integrați unele feluri de mâncare în dietă.

Bani - Nimic nu vă stă în drum. Puneți la cale întâlniri cu specialiști, le integrați rapid sfaturile. Sunteți practic și determinat.

Rac 

Iubire - Nu staţi cu braţele încrucişate. Cineva din familie are nevoie de sprijin şi e benefic pentru toată lumea să îl oferiţi.

Sănătate - Zona abdominală este reperul pentru când depăşiţi o limită. Poate apărea disconfort la indulgenţă prea mare.

Bani - Nu rataţi niciuna din şansele nou ivite. Nu daţi ocazia cuiva să vă concureze. Spuneţi din prima "da".

Leu 

Iubire - E mai indicat să interacționați puțin și bun. Când simțiți că se schimbă atitudinea celuilalt, mai bine vă retrageți.

Sănătate - Aveți voință și activitățile simple de întreținere au rezultate mult mai bune acum.

Bani - Puneți energie în proiecte mici și cu termen rapid de îndeplinire.

Fecioara 

Iubire - Partenera are de facut niște drumuri, iar seara dorește să iasă cu prietenele ei. Voi nu prea sunteți pe agenda.

Sănătate - Va trebui să eliminați nervozitatea și excesul de energie dacă vreți să fiți activi din punct de vedere fizic.

Bani - Dacă negociați investiții cu partenerii de afaceri, va trebui să le susțineți ideile. Altfel, vor căuta să vă elimine din joc.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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