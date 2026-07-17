 Ce sunet are o sculptură de Constantin Brâncuși? Cinci compozitori au transformat formele în note muzicale. Premieră mondială la Londra | adevarul.ro
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Ce sunet are o sculptură de Constantin Brâncuși? Cinci compozitori au transformat formele în note muzicale. Premieră mondială la Londra

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Sculpturile lui Constantin Brâncuși au fost reinterpretate prin muzică. La Londra, cinci compozitori au prezentat, în premieră mondială, lucrări orchestrale inspirate de universul artistului român, la 150 de ani de la nașterea sa.

Concert în premieră mondială la Londra. FOTO: Ambasada României în Marea Britanie
Concert în premieră mondială la Londra. FOTO: Ambasada României în Marea Britanie

La 150 de ani de la nașterea sa, Constantin Brâncuși continuă să fie nu doar un simbol al sculpturii moderne, ci și o sursă de inspirație pentru artiști care caută, la fel ca şi el, forme noi prin care să exprime ceea ce nu poate fi văzut direct, ci mai degrabă intuit. De această dată, esența formelor sale a fost căutată nu în piatră, lemn sau bronz, ci în limbajul abstract al muzicii.

Sculpturile lui Constantin Brâncuși s-au „metamorfozat” în note muzicale în premieră mondială, la Londra, într-un concert dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui artist român.

Cinci lucrări orchestrale inspirate de universul brâncușian au fost prezentate joi, 15 iulie, la Southbank Centre – Queen Elizabeth Hall, de London Philharmonic Orchestra, într-un proiect care a urmărit să surprindă nu formele sculpturilor sale, ci ideile ascunse în spatele lor.

FOTO: Ambasada României în Marea Britanie
FOTO: Ambasada României în Marea Britanie

Concertul „Debut Sounds: Hidden Realities” a pornit de la una dintre preocupările esențiale ale lui Brâncuși: căutarea esenței lucrurilor, dincolo de aparența lor. Pentru sculptorul plecat din Gorj, cunoscut acum de o lume întreagă, forma nu a fost niciodată o simplă reproducere a realității, ci rezultatul unui proces de abstractizare complex, prin care obiectele ajungeau la expresia lor cea mai pură.

Această căutare continuă a fost punctul de plecare pentru cinci tineri compozitori care, sub îndrumarea compozitorului în rezidență al London Philharmonic Orchestra, Sir George Benjamin, au încercat să traducă în limbaj muzical universul sculptorului român.

Potrivit Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, lucrările au fost prezentate, joi, 16 iulie, în premieră mondială, la Londra, în cadrul programului Foyle Future Firsts Development Programme al London Philharmonic Orchestra, alături de artiști ai orchestrei, sub bagheta dirijorului William Cole.

Cele cinci lucrări sunt:

„Arcus” - Michael Taplin

„Étude pour un oiseau de bronze (In memoriam Brâncuși)” - Margot Pommellet

„Léda” - George Stevenson

„Socle” - Edward Mascall-Robson

„Beginning of the World” - Seyoung Oh.

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Deşi lucrările fac referinţă la unele dintre operele lui Constantin Brâncuşi, nu este vorba neapărat despre ilustrarea sonoră a unor sculpturi anume, ci despre o încercare de a surprinde geniul cu care Brâncuși a redus pasărea, sărutul sau coloana la forme geometrice esențiale, dincolo de detaliile inutile, până când a rămas doar ideea de zbor, iubire sau de legătură între cer şi pământ.

Prin noile compoziţii muzicale, motivele brâncușiene s-au metamorfozat pentru a doua oară, de data aceasta în sunete.

Evenimentul a fost susținut și de Institutul Cultural Român de la Londra, care a participat la marcarea acestui moment dedicat moștenirii lui Brâncuși. La concert au fost prezenți ambasadoarea României în Regatul Unit, Laura Popescu, directorul ICR Londra, Aura Woodward, Andrei Luca, directorul Direcției de Diplomație Culturală, Educație și Știință din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și directorul adjunct al ICR Londra, Raluca Cimpoiașu, precizează sursa citată.

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