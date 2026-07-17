Soluțiile la care apelează restaurantele pentru supraviețuire: program cu siestă, zile de pauză și reduceri de personal

Scăderea consumului și creșterea costurilor îi determină pe proprietarii de restaurante să ia în calcul măsuri tot mai drastice pentru asigurarea supraviețuirii afacerilor.

În timp ce unele localuri analizează introducerea unui program de tip „siestă”, după modelul spaniol, altele reduc numărul angajaților sau își restrâng programul de funcționare, arată un reportaj al Știrilor ProTV.

Reprezentanții industriei spun că sectorul HoReCa traversează o perioadă dificilă, în care fiecare cheltuială este reevaluată.

Modelul spaniol, tot mai atractiv pentru restaurante

Printre soluțiile analizate se numără închiderea restaurantelor în intervalele cu trafic redus, pentru a diminua costurile cu utilitățile și personalul.

„Pe perioada în care restaurantul este închis nu mai consumă energie pentru răcire, încălzire sau utilaje”, explică Radu Tănase, director executiv al organizației HORA.

În unele localuri din București, astfel de măsuri au început deja să fie aplicate, iar alți operatori iau în calcul inclusiv închiderea una sau două zile pe săptămână.

Angajați mai puțini, servicii simplificate

Pentru a reduce cheltuielile, unele restaurante apelează și la varianta optimizării personalului. În anumite baruri, clienții își comandă și își ridică singuri produsele, model care permite funcționarea cu mai puțini angajați.

Românii ies mai rar la restaurant

În spatele acestor măsuri se află o reducere vizibilă a numărului clienților. Potrivit unui studiu realizat de Hospitality Culture Institute pe un eșantion de 822 de persoane, jumătate dintre respondenți au declarat că merg mai rar în oraș pentru a lua masa.

Amintim că Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) a avertizat încă de la începutul anului că 2026 va marca o schimbare profundă în industria HoReCa, atât din perspectiva comportamentului de consum, cât și a sustenabilității economice a operatorilor, atrăgând atenția că, în lipsa unei fiscalități predictibile și rezonabile, sectorul riscă o contracție accelerată, cu efecte directe asupra locurilor de muncă, veniturilor bugetare și economiei.