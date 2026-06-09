De ce revine România mereu în pragul crizei energetice. O analiză pe ultimii 36 de ani

România nu a traversat o singură criză energetică în ultimele trei decenii și jumătate, ci o succesiune de crize care s-au suprapus și s-au alimentat reciproc. De la degradarea infrastructurii moștenite din perioada comunistă și investițiile amânate ani la rând, până la liberalizarea insuficient pregătită a pieței și explozia facturilor din perioada 2021-2022, sectorul energetic românesc a fost marcat de probleme structurale care nu au fost niciodată rezolvate complet.

Una dintre cele mai mari erori de percepție este asocierea tuturor problemelor din energie cu liberalizarea pieței.

„România nu a avut o singură criză energetică, ci a fost din criză în criză, o succesiune de crize suprapuse: criza moștenirii comuniste, criza investițiilor amânate, criza privatizărilor incomplete, criza reglementării politizate, criza liberalizării prost pregătite și criza prețurilor din 2021–2022. Liberalizarea nu este o cauză, doar o modalitate de a scoate la suprafață toate slăbiciunile acumulate ale sistemului energetic românesc”, explică Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Anii '90: moștenirea comunistă și începutul degradării

După căderea regimului comunist, România a moștenit un sistem energetic construit pentru o economie centralizată, bazată pe industrie grea și consumuri masive de energie. În anii care au urmat, prăbușirea marilor combinate industriale a dus la o scădere abruptă a consumului, creând impresia că țara dispune de suficiente resurse energetice.

În realitate, infrastructura era deja învechită, termocentralele aveau randamente reduse, rețelele înregistrau pierderi importante, iar investițiile necesare pentru modernizare au fost amânate. Companiile de stat au rămas puternic influențate politic, iar prețurile administrate au ascuns pentru o perioadă problemele reale ale sistemului.

Aceasta a fost o criză tăcută, care nu s-a văzut imediat în facturile consumatorilor, ci în degradarea graduală a infrastructurii energetice.

Privatizări fără o strategie completă

Perioada 2000-2007 a fost marcată de restructurarea sectorului energetic și de apropierea României de Uniunea Europeană. Au avut loc privatizarea Petrom, privatizarea unor distribuitori de energie electrică și gaze și separarea activităților de producție, transport, distribuție și furnizare.

Reformele au adus capital și know-how în anumite segmente ale pieței, însă nu au fost însoțite de o strategie coerentă pentru dezvoltarea capacităților de producție, a stocării energiei sau a modernizării rețelelor.

Astfel, deși România a făcut pași importanți spre economia de piață, problema securității energetice și a independenței energetice pe termen lung a rămas nerezolvată.

Criza de credibilitate din perioada energiei verzi

După aderarea la Uniunea Europeană, România a încurajat investițiile în energie regenerabilă prin schema certificatelor verzi. În câțiva ani au fost dezvoltate proiecte importante în sectorul eolian și solar, iar țara a devenit una dintre cele mai atractive piețe din regiune pentru investitori.

Situația s-a schimbat însă atunci când costurile schemei de sprijin au început să se reflecte în facturile consumatorilor. Statul a modificat regulile, iar investitorii au perceput schimbările drept un semnal de impredictibilitate.

„A fost o criză de credibilitate. Statul a chemat capital privat, iar ulterior a modificat regulile jocului”, susține Dumitru Chisăliță.

Consecința a fost deteriorarea încrederii investitorilor într-un sector care avea nevoie de capital pe termen lung.

Liberalizarea pregătită insuficient

Între 2017 și 2020, spune expertul în energie, autoritățile au oscilat între mecanismele de piață și intervențiile administrative. Prețurile reglementate au fost utilizate frecvent pentru a proteja consumatorii pe termen scurt, însă această abordare a întârziat adaptarea pieței și dezvoltarea unor mecanisme de protecție sustenabile.

Liberalizarea gazelor pentru consumatorii casnici a avut loc la 1 iulie 2020, iar cea a pieței de energie electrică la 1 ianuarie 2021. Mulți consumatori au intrat însă în noul sistem fără informații suficiente, fără educație privind alegerea ofertelor și fără instrumente eficiente de protecție.

Potrivit lui Chisăliță, liberalizarea a fost confundată adesea cu concurența reală.

„Liberalizarea pieței nu înseamnă automat energie mai ieftină. Dacă producția este limitată, rețeaua este monopol natural, iar piața este volatilă, consumatorul nu beneficiază de concurență autentică”, afirmă președintele Asociației Energia Inteligentă.

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Marea criză a facturilor

Anii 2021 și 2022 au reprezentat momentul în care toate vulnerabilitățile acumulate în sistem au devenit vizibile. România a intrat în procesul de liberalizare exact înaintea unui șoc energetic european major generat de revenirea economică post-pandemie, explozia prețurilor la gaze naturale și ulterior de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

La nivel european, criza a atins punctul maxim în vara anului 2022, când energia a fost folosită inclusiv ca instrument de presiune geopolitică. În România, impactul a fost unul dintre cele mai severe din Uniunea Europeană.

Datele Eurostat au arătat că în a doua jumătate a anului 2022 prețurile energiei electrice pentru gospodării au crescut cu 112% comparativ cu aceeași perioadă din 2021, cea mai mare creștere înregistrată în Uniunea Europeană.

„România nu a eșuat pentru că a liberalizat energia. A eșuat pentru că a liberalizat-o târziu, prost pregătit și peste un sistem fragil”, consideră Dumitru Chisăliță.

Costurile plafonării

Pentru a limita impactul social al scumpirilor, autoritățile au introdus schema de plafonare și compensare a prețurilor prin OUG 118/2021. Măsura a oferit protecție consumatorilor, însă a transferat o parte importantă din costuri către bugetul de stat.

Până la începutul anului 2024, schema generase cheltuieli estimate la aproximativ 23 de miliarde de lei. În plus, au apărut întârzieri la decontări, blocaje administrative și tensiuni între furnizori și autorități.

Deși mecanismul a prevenit o criză socială majoră, el a creat noi probleme și a amânat adaptarea normală a pieței.

Provocările perioadei post-plafonare

Începând cu 2025 și 2026, sectorul energetic românesc intră într-o nouă etapă, punctează expertul, susținând că problema centrală nu mai este cum sunt compensate facturile, ci dacă România dispune de suficientă energie produsă intern pentru a asigura stabilitate și prețuri competitive.

Țara beneficiază de un mix energetic diversificat, care include energie nucleară, hidroenergie, gaze naturale și surse regenerabile, precum și de perspective importante legate de exploatările offshore din Marea Neagră, afirmă expertul, adăugând însă că, în același timp însă, persistă probleme precum rețelele învechite, investițiile întârziate și reducerea treptată a capacităților pe cărbune.

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Cauzele profunde ale crizelor energetice

Analiza ultimilor 36 de ani, efectuată de Asociația Energia Inteligentă, arată că problemele energetice ale României au avut cinci cauze majore.

Prima este subinvestiția cronică. România a beneficiat ani la rând de infrastructura construită înainte de 1989, fără să investească suficient în capacități noi de producție, stocare, digitalizare și modernizarea rețelelor.

A doua este politizarea deciziilor din energie. Prețurile au fost utilizate frecvent ca instrument electoral, iar reformele necesare au fost amânate.

A treia cauză este instabilitatea legislativă și de reglementare. Investitorii s-au confruntat cu modificări repetate ale regulilor, taxe suplimentare și scheme de sprijin schimbate de la un an la altul.

A patra problemă este confuzia dintre liberalizare și concurență reală. În lipsa unor condiții adecvate de piață, liberalizarea nu poate produce automat prețuri mai mici.

În fine, protecția socială a fost adesea aplicată generalizat, prin plafonarea prețurilor pentru toți consumatorii, în locul unor mecanisme țintite către gospodăriile vulnerabile.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, formula care explică cel mai bine criza energetică românească este rezultatul suprapunerii mai multor probleme structurale.

„Piață liberă nefuncțională, infrastructură veche, investiții întârziate, reguli instabile, intervenții populiste, influențe politice și grupuri de interes interne și externe au produs facturi mari și neîncredere publică”, afirmă acesta.