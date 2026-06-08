Scumpirea accelerată a motorinei în 2026 nu a produs reacția clasică de reducere a consumului, ci dimpotrivă a coincis cu o creștere semnificativă a achizițiilor. Anticipațiile privind viitoare scumpiri au devenit mai importante decât prețul curent, iar comportamentul economic al companiilor a fost dominat de stocare și cumpărări preventive.

Între martie 2025 și martie 2026, motorina s-a scumpit de la 7,56 lei pe litru la 9,81 lei pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 30%. În mod normal, un asemenea avans ar fi trebuit să reducă cererea, însă datele arată exact contrariul. Consumul a crescut cu peste 21% față de luna februarie 2026, într-o perioadă în care prețurile au urcat rapid și vizibil.

În prezent, motorina se situează în jur de 9,59 lei pe litru, ceea ce înseamnă că nivelul actual rămâne cu aproximativ 27% peste cel din urmă cu un an. Practic, piața nu doar că a acceptat acest nivel de preț, dar a și reacționat prin accelerarea achizițiilor, ceea ce sugerează o schimbare de comportament economic în rândul consumatorilor industriali.

Şocul global care a alimentat scumpirea

Potrivit informațiilor oficiale analizate de „Adevărul”, în doar o lună de la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, cotația Brent a crescut de la 72,87 dolari/baril la 105,32 dolari/baril, un salt de peste 44%. Ulterior, prețul a continuat să urce, atingând 114,44 dolari/baril în luna mai, înainte de a reveni spre 98,71 dolari/baril la început de iunie.

Această evoluție a fost dublată de o presiune suplimentară venită din zona valutară. Potrivit datelor oficiale ale BNR, leul s-a depreciat gradual atât față de euro, cât și față de dolar, ceea ce a amplificat mecanic costul de import al produselor petroliere. Dacă la începutul lunii martie cursul euro era de 5,0972 lei, la început de iunie acesta ajunsese la 5,2592 lei, în timp ce dolarul a urcat de la 4,3430 lei la 4,5281 lei în același interval.

Martie 2026, luna în care prețul și consumul au crescut simultan

Pe de altă parte, luna martie a fost o una atipică pentru piața carburanților, în care s-a produs o suprapunere rar întâlnită între creșterea de preț și creșterea de consum. Benzina a urcat de la 7,97 lei pe litru la 8,97 lei pe litru, adică plus 12,5%, iar motorina a crescut de la 8,20 lei la 9,81 lei, adică aproape 20% într-o singură lună.

Raportat la martie 2025, avansul este și mai puternic, cu benzina în creștere de 24,4% și motorina de 29,8%. În mod teoretic, o astfel de evoluție ar fi trebuit să ducă la temperarea consumului, însă realitatea a contrazis modelul clasic de piață.

„În mod normal, asemenea majorări ar trebui să genereze o reducere a cererii. Nu s-a întâmplat acest lucru.

Consumul a crescut odată cu prețurile. La benzină, consumul a urcat de la 140,3 mii tone în februarie 2026 la 152,0 mii tone în martie 2026, ceea ce înseamnă o creștere de 8,4%. La motorină, saltul a fost spectaculos: de la 386,2 mii tone la 467,8 mii tone, respectiv peste 21%. Comparativ cu martie 2025, consumul de benzină este mai mare cu peste 17%, iar cel de motorină cu aproximativ 6%.

Așadar, piața nu doar că nu a reacționat negativ la scumpiri, ci a absorbit volume suplimentare exact în momentul în care carburanții deveniseră semnificativ mai scumpi”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

De ce nu a scăzut consumul: mobilitate, dar mai ales anticipații

O parte din explicație vine din creșterea activității economice. Datele privind mobilitatea arată că totalul kilometrilor parcurși a urcat de la aproximativ 11,3 miliarde km în februarie 2026 la 12,3 miliarde km în martie, ceea ce înseamnă un avans de 8 până la 10%, punctează expertul. Această evoluție explică aproape integral creșterea consumului de benzină, care rămâne strâns legat de traficul rutier și de utilizarea autoturismelor.

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Motorina, însă, urmează o logică diferită. Creșterea consumului de peste 21% nu poate fi explicată doar prin mobilitate, în condițiile în care parcursurile totale au avansat cu aproximativ 9%. Diferența de peste 10 puncte procentuale indică existența unor factori suplimentari, care țin mai puțin de consumul efectiv și mai mult de comportamentul de achiziție.

Dacă aplicăm strict dinamica mobilității asupra consumului de motorină din februarie, susține Dumitru Chisăliță, rezultatul teoretic ar fi fost de aproximativ 420 până la 425 de mii de tone. În realitate, consumul a ajuns la 467,8 mii tone, ceea ce înseamnă un plus de aproximativ 45 până la 50 de mii de tone care nu poate fi explicat prin trafic.

„Frica de scumpiri schimbă comportamentul economic”

Acest decalaj poate fi explicat prin mecanismul anticipațiilor, explică expertul, adăugând că piața nu reacționează doar la prețul prezent, ci și la percepția privind evoluțiile viitoare. „Frica de scumpiri poate genera consum suplimentar. Economia funcționează nu doar pe baza prețurilor actuale, ci și pe baza așteptărilor privind viitorul”, subliniază acesta.

În acest context, comportamentul companiilor devine proactiv. Transportatorii își alimentează complet rezervoarele, operatorii cu infrastructură de stocare își cresc rezervele, iar sectorul agricol și cel al construcțiilor își securizează necesarul înaintea perioadelor de vârf. Toate aceste decizii nu reflectă o creștere reală a consumului imediat, ci o mutare în timp a achizițiilor.

Motorina ca indicator al economiei reale

De altfel, avertizează specialistul, motorina nu este un carburant de consum final, ci unul structural, legat de funcționarea economiei reale. Ea alimentează transportul de mărfuri, agricultura, construcțiile și industria, sectoare în care elasticitatea la preț este redusă pe termen scurt. Un camion nu poate reduce cursele din cauza prețului, un fermier nu poate opri lucrările agricole, iar un șantier nu poate fi suspendat temporar în funcție de evoluția lunară a carburantului.

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Această rigiditate explică de ce motorina reacționează diferit față de benzină și de ce șocurile de preț nu se traduc imediat în scăderi de consum, ci mai degrabă în ajustări de comportament și de moment al achizițiilor.

Stocarea devine factor economic dominant

Pe lângă mobilitate și activitate economică, un rol important îl joacă stocarea. O parte din consumul suplimentar din martie 2026 nu reprezintă carburant ars imediat, ci carburant mutat în rezervoare. În perioade de volatilitate și creștere accelerată a prețurilor, companiile preferă să cumpere anticipat, ceea ce amplifică artificial cererea pe termen scurt.

Astfel, piața nu reflectă doar consumul efectiv, ci și o componentă importantă de anticipare, care poate distorsiona temporar relația clasică dintre preț și cerere.

Evoluția din 2026 arată că piața carburanților funcționează tot mai mult pe baza anticipațiilor, nu doar a reacțiilor imediate la preț. Scumpirea motorinei nu a redus consumul, ci l-a accelerat temporar, pe fondul fricii de viitoare creșteri și al necesității de stocare în sectoarele economiei reale.

Ce s-a întâmplat cu prețurile motorinei în luna martie este o demonstrație a faptului că, în perioade de incertitudine, anticipațiile privind viitorul pot deveni mai puternice decât semnalul transmis de prețurile prezentului, punctează expertul, adăugând că „în loc să reducă cererea, scumpirea accelerată a determinat o parte importantă a pieței să cumpere mai mult și mai repede”.