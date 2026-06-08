search
Luni, 8 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Paradoxul consumului: românii au alimentat în plină scumpire a motorinei. Frica de prețuri a mutat cererea în sus

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Scumpirea accelerată a motorinei în 2026 nu a produs reacția clasică de reducere a consumului, ci dimpotrivă a coincis cu o creștere semnificativă a achizițiilor. Anticipațiile privind viitoare scumpiri au devenit mai importante decât prețul curent, iar comportamentul economic al companiilor a fost dominat de stocare și cumpărări preventive.

Colaj foto cu butoaie de petrol peste care este un grafic bursier și o pompă de motorină
În prima lună de război în Orientul Mijlociu, motorina s-a scumpit cu 30%. Foto Shutterstock

Între martie 2025 și martie 2026, motorina s-a scumpit de la 7,56 lei pe litru la 9,81 lei pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 30%. În mod normal, un asemenea avans ar fi trebuit să reducă cererea, însă datele arată exact contrariul. Consumul a crescut cu peste 21% față de luna februarie 2026, într-o perioadă în care prețurile au urcat rapid și vizibil.

În prezent, motorina se situează în jur de 9,59 lei pe litru, ceea ce înseamnă că nivelul actual rămâne cu aproximativ 27% peste cel din urmă cu un an. Practic, piața nu doar că a acceptat acest nivel de preț, dar a și reacționat prin accelerarea achizițiilor, ceea ce sugerează o schimbare de comportament economic în rândul consumatorilor industriali.

Şocul global care a alimentat scumpirea

Potrivit informațiilor oficiale analizate de „Adevărul”, în doar o lună de la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, cotația Brent a crescut de la 72,87 dolari/baril la 105,32 dolari/baril, un salt de peste 44%. Ulterior, prețul a continuat să urce, atingând 114,44 dolari/baril în luna mai, înainte de a reveni spre 98,71 dolari/baril la început de iunie.

Această evoluție a fost dublată de o presiune suplimentară venită din zona valutară. Potrivit datelor oficiale ale BNR, leul s-a depreciat gradual atât față de euro, cât și față de dolar, ceea ce a amplificat mecanic costul de import al produselor petroliere. Dacă la începutul lunii martie cursul euro era de 5,0972 lei, la început de iunie acesta ajunsese la 5,2592 lei, în timp ce dolarul a urcat de la 4,3430 lei la 4,5281 lei în același interval.

Martie 2026, luna în care prețul și consumul au crescut simultan

Pe de altă parte, luna martie a fost o una atipică pentru piața carburanților, în care s-a produs o suprapunere rar întâlnită între creșterea de preț și creșterea de consum. Benzina a urcat de la 7,97 lei pe litru la 8,97 lei pe litru, adică plus 12,5%, iar motorina a crescut de la 8,20 lei la 9,81 lei, adică aproape 20% într-o singură lună.

Raportat la martie 2025, avansul este și mai puternic, cu benzina în creștere de 24,4% și motorina de 29,8%. În mod teoretic, o astfel de evoluție ar fi trebuit să ducă la temperarea consumului, însă realitatea a contrazis modelul clasic de piață.

„În mod normal, asemenea majorări ar trebui să genereze o reducere a cererii. Nu s-a întâmplat acest lucru.

Consumul a crescut odată cu prețurile. La benzină, consumul a urcat de la 140,3 mii tone în februarie 2026 la 152,0 mii tone în martie 2026, ceea ce înseamnă o creștere de 8,4%. La motorină, saltul a fost spectaculos: de la 386,2 mii tone la 467,8 mii tone, respectiv peste 21%. Comparativ cu martie 2025, consumul de benzină este mai mare cu peste 17%, iar cel de motorină cu aproximativ 6%.

Așadar, piața nu doar că nu a reacționat negativ la scumpiri, ci a absorbit volume suplimentare exact în momentul în care carburanții deveniseră semnificativ mai scumpi”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

De ce nu a scăzut consumul: mobilitate, dar mai ales anticipații

O parte din explicație vine din creșterea activității economice. Datele privind mobilitatea arată că totalul kilometrilor parcurși a urcat de la aproximativ 11,3 miliarde km în februarie 2026 la 12,3 miliarde km în martie, ceea ce înseamnă un avans de 8 până la 10%, punctează expertul. Această evoluție explică aproape integral creșterea consumului de benzină, care rămâne strâns legat de traficul rutier și de utilizarea autoturismelor.

Prețurile carburanților rămân ridicate în România, în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale

Motorina, însă, urmează o logică diferită. Creșterea consumului de peste 21% nu poate fi explicată doar prin mobilitate, în condițiile în care parcursurile totale au avansat cu aproximativ 9%. Diferența de peste 10 puncte procentuale indică existența unor factori suplimentari, care țin mai puțin de consumul efectiv și mai mult de comportamentul de achiziție.

Dacă aplicăm strict dinamica mobilității asupra consumului de motorină din februarie, susține Dumitru Chisăliță, rezultatul teoretic ar fi fost de aproximativ 420 până la 425 de mii de tone. În realitate, consumul a ajuns la 467,8 mii tone, ceea ce înseamnă un plus de aproximativ 45 până la 50 de mii de tone care nu poate fi explicat prin trafic.

„Frica de scumpiri schimbă comportamentul economic”

Acest decalaj poate fi explicat prin mecanismul anticipațiilor, explică expertul, adăugând că piața nu reacționează doar la prețul prezent, ci și la percepția privind evoluțiile viitoare. „Frica de scumpiri poate genera consum suplimentar. Economia funcționează nu doar pe baza prețurilor actuale, ci și pe baza așteptărilor privind viitorul”, subliniază acesta.

În acest context, comportamentul companiilor devine proactiv. Transportatorii își alimentează complet rezervoarele, operatorii cu infrastructură de stocare își cresc rezervele, iar sectorul agricol și cel al construcțiilor își securizează necesarul înaintea perioadelor de vârf. Toate aceste decizii nu reflectă o creștere reală a consumului imediat, ci o mutare în timp a achizițiilor.

Motorina ca indicator al economiei reale

De altfel, avertizează specialistul, motorina nu este un carburant de consum final, ci unul structural, legat de funcționarea economiei reale. Ea alimentează transportul de mărfuri, agricultura, construcțiile și industria, sectoare în care elasticitatea la preț este redusă pe termen scurt. Un camion nu poate reduce cursele din cauza prețului, un fermier nu poate opri lucrările agricole, iar un șantier nu poate fi suspendat temporar în funcție de evoluția lunară a carburantului.

Inflația a trecut pragul de 10%. Explozie de prețuri la curent (+54%) și chirii cu 44% mai scumpe în doar un an

Această rigiditate explică de ce motorina reacționează diferit față de benzină și de ce șocurile de preț nu se traduc imediat în scăderi de consum, ci mai degrabă în ajustări de comportament și de moment al achizițiilor.

Stocarea devine factor economic dominant

Pe lângă mobilitate și activitate economică, un rol important îl joacă stocarea. O parte din consumul suplimentar din martie 2026 nu reprezintă carburant ars imediat, ci carburant mutat în rezervoare. În perioade de volatilitate și creștere accelerată a prețurilor, companiile preferă să cumpere anticipat, ceea ce amplifică artificial cererea pe termen scurt.

Astfel, piața nu reflectă doar consumul efectiv, ci și o componentă importantă de anticipare, care poate distorsiona temporar relația clasică dintre preț și cerere.

Evoluția din 2026 arată că piața carburanților funcționează tot mai mult pe baza anticipațiilor, nu doar a reacțiilor imediate la preț. Scumpirea motorinei nu a redus consumul, ci l-a accelerat temporar, pe fondul fricii de viitoare creșteri și al necesității de stocare în sectoarele economiei reale.

Ce s-a întâmplat cu prețurile motorinei în luna martie este o demonstrație a faptului că, în perioade de incertitudine, anticipațiile privind viitorul pot deveni mai puternice decât semnalul transmis de prețurile prezentului, punctează expertul, adăugând că „în loc să reducă cererea, scumpirea accelerată a determinat o parte importantă a pieței să cumpere mai mult și mai repede”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru eurosceptic de până acum
digi24.ro
image
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
stirileprotv.ro
image
Săptămână de foc pentru formarea Guvernului Tomac. Loteria potențialilor miniștri, nume noi în fiecare zi. Programul negocierilor cu partidele
gandul.ro
image
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
mediafax.ro
image
Gică Hagi, revoluție la lot! Dezvăluiri din cantonamentul de la Mogoșoaia, chiar de la omul din interior: „Ceva ce dispăruse la echipa națională”
fanatik.ro
image
„Matematicianul vs. fostul huligan de fotbal”. Financial Times scrie despre ascensiunea populismului în România, lupta Dan-Simion și o nouă furtună anti-UE
libertatea.ro
image
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
digi24.ro
image
Denis Alibec s-a căsătorit discret cu fosta gimnastă. Detaliul evidențiat de rochia de mireasă
gsp.ro
image
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a "nenorocit" cariera! Cu ce se ocupă acum
digisport.ro
image
S-a dat drept o fetiță de 12 ani, deși are 37! A convins o familie să o adopte
click.ro
image
O vilă istorică din București, cu o poveste fascinantă, e virală după ce a fost umplută cu 1.000 de ghivece. Cum arată Casa Plantelor
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Filmul incidentului de la petrecerea din Cluj, unde o elevă ar fi fost drogată şi violată de 3 tineri
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
cancan.ro
image
Lovitură la pensie pentru pensionarii cu grupe de muncă. Justiția a decis: „Totul e oprit”. Cine pierde bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu bagajele nerevendicate de pe Aeroportul Otopeni. Cât timp sunt păstrate și ce se întâmplă cu ele după un an
playtech.ro
image
Incredibil! Meciul la care Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon fusese ales special ca un omagiu pentru starul danez. S-a jucat lângă locuința lui, pentru ca familia să-l poată vedea
fanatik.ro
image
Criza dezertărilor din armata rusă începe să capete proporțiile Primului Război Mondial, susține un activist politic stabilit la Erevan
ziare.com
image
A venit reacția UEFA, după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în Danemarca - Ucraina
digisport.ro
image
Neurologii recomandă 5 hobby-uri care îți mențin creierul ager și sănătos, la orice vârstă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
AVEM LISTA cu nume SURPRIZĂ în Guvernul Tomac. Plin de oameni ai lui Băsescu și Nicușor Dan
romaniatv.net
image
Cum arată și cu ce se ocupă fiica cea mare a lui Cabral. Inoke Ibacka se întreține singură la 23 de ani
mediaflux.ro
image
Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren în timpul meciului
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Tatăl lui Alex Nedea de la Recorder, poveste de viață spectaculoasă: copilăria într-un grajd, fuga din sărăcie și profesorul care „a început să facă medici” la pensie
actualitate.net
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”
click.ro
image
Nuntă de lux pentru Simona Trașcă! Cu ce preparate își răsfață invitații și ce vedete din showbiz vor participa la eveniment
click.ro
image
Ce i-a atras atenția unui bărbat care vizitează satele României: „Două lucruri mi-au dat de gândit”
click.ro
Nuntă Harriet Sperling și Peter Phillips profimedia 1108514112 jpg
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”

OK! Magazine

image
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift și Travis Kelce, la un pas de altar. Pregătirile pentru nuntă sunt în toi

Click! Sănătate

image
Scleroză multiplă: Persoanele născute înainte de 1976 ar trebui să fie atente la acest simptom