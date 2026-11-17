Prosumatorii, adică persoanele și firmele care produc energie electrică și livrează în rețea ceea ce nu folosesc, beneficiază de noi reguli de compensare. Metodologia ANRE a intrat în vigoare vineri, 13 noiembrie, și clarifică modul în care surplusul poate fi folosit pentru plata facturilor sau încasat, potrivit informațiilor prezentate de JURIDICE.ro.

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Cum funcționează compensarea lunară

Pentru instalațiile cu o putere de cel mult 200 kW pe loc de consum, compensarea cantitativă se face lunar, la cerere. Energia livrată în rețea se compensează cu energia consumată din rețea în aceeași lună, iar diferența pozitivă reprezintă surplusul. Compensarea nu înseamnă însă automat o factură zero: tarifele și taxele aplicabile trebuie avute în vedere separat.

Pentru instalațiile de peste 200 kW și până la 400 kW, mecanismul este diferit: regularizarea este financiară, iar energia livrată este valorificată la prețul mediu ponderat al pieței pentru ziua următoare din luna respectivă.

Surplusul poate acoperi și alte facturi

Valoarea energiei livrate în plus poate fi folosită, în condițiile legii, pentru facturi aferente altor locuri de consum ale aceluiași prosumator. Nu este însă un transfer automat către orice adresă: contează furnizorul, operatorul de distribuție și opțiunea exprimată de client.

Persoanele fizice cu instalații de cel mult 27 kW pe loc beneficiază de o facilitate suplimentară. Ele pot opta pentru folosirea surplusului la alte locuri de consum de electricitate de la același furnizor, chiar dacă operatorii de distribuție diferă, sau, alternativ, pentru facturi de gaze naturale, dacă același furnizor le asigură ambele servicii.

Ce trebuie să urmărească prosumatorii

Noile reguli prevăd și regularizarea cantităților reportate anterior. Pentru clienți, este important să verifice soldurile înscrise în documentele furnizorului și să comunice opțiunea privind folosirea surplusului. Furnizorii au termen până la 31 decembrie 2026 să își adapteze sistemele informatice, dar acest termen nu amână aplicarea drepturilor prevăzute de noua metodologie.