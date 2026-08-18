De câte zile de vacanță consecutive au nevoie angajații români pentru a se reface complet

Angajații din România consideră că au nevoie, în medie, de zece zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-şi reface pe deplin energia, durata fiind mai mică decât media europeană, de 13 zile, relevă studiul internațional HR & Payroll Pulse 2026, realizat de SD Worx, în rândul a 16.500 de angajați din 16 țări europene.

Conform cercetării, mai mult de jumătate dintre angajații români (52%) spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert (23%) consideră că le sunt suficiente mai puțin de șapte zile, în timp ce 15% au nevoie de peste două săptămâni. Un angajat din zece nu poate estima durata necesară.

În prezent, angajații români beneficiază, în medie, de 24 de zile de concediu plătit pe an. În mod ideal, raportat la cerinţele realiste ale locului de muncă, aceştia şi-ar dori aproximativ 31 de zile - cu peste şase zile mai mult decât primesc în prezent, scrie Agerpres.

Aproape două treimi dintre respondenţi (64%) consideră că un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puţin 30 de zile.

"Rezultatele arată că recuperarea nu depinde doar de numărul total al zilelor de concediu, ci şi de posibilitatea angajaţilor de a le utiliza într-un mod care răspunde nevoilor lor. O perioadă suficient de lungă pentru deconectare, alături de pauze distribuite pe parcursul anului, poate susţine starea de bine şi capacitatea de concentrare. Pentru angajatori, provocarea este să ofere flexibilitate, păstrând în acelaşi timp continuitatea activităţii şi un volum de muncă echilibrat în echipe", a declarat Ciprian Chiorean, General Manager SD Worx România, în comunicat.

Aproximativ 80% dintre angajaţii români trebuie să solicite concediul înainte de a-l lua. Pentru aceştia, termenul mediu de depunere a cererii este de 29 de zile, comparativ cu media europeană de 39 de zile. Ceilalţi 20% declară că nu trebuie să solicite concediul în prealabil.

"Planificarea din timp le permite organizaţiilor să anticipeze perioadele aglomerate şi să distribuie mai bine responsabilităţile. În acelaşi timp, procesul trebuie să rămână suficient de flexibil pentru ca angajaţii să îşi poată lua concediul atunci când au cu adevărat nevoie de recuperare. Dialogul în echipă şi regulile clare sunt esenţiale pentru găsirea acestui echilibru", a adăugat Ciprian Chiorean.

Doar 57% dintre angajaţii români spun că au reuşit să îşi ia toate zilele de concediu în ultimul an. Aproape 28% nu au reuşit, iar 15% au o poziţie neutră.

În acelaşi timp, 54% consideră că îşi pot lua concediu fără să creeze presiune suplimentară pentru ei sau pentru colegi. Pentru 21%, absenţa de la serviciu generează însă o altfel de situaţie.

Rolul managerilor rămâne important: 45% dintre respondenţi se simt încurajaţi de manager să îşi ia concediul în mod regulat, în timp ce 26% nu percep acest sprijin.

"Datele arată că existenţa zilelor de concediu nu garantează automat şi utilizarea lor. Modul în care este planificată activitatea, capacitatea echipelor de a prelua temporar responsabilităţi şi atitudinea managerilor influenţează experienţa reală a angajaţilor. Organizaţiile pot sprijini recuperarea prin reguli clare, planificarea din timp a perioadelor aglomerate, distribuirea echilibrată a sarcinilor şi încurajarea angajaţilor să îşi folosească zilele de concediu fără sentimentul de vinovăţie", concluzionează autorii studiului.

SD Worx este un furnizor european de servicii HR şi salarizare.

Studiul a fost realizat între 27 ianuarie şi 20 februarie 2026 în 16 ţări europene (Belgia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Croaţia, Ţările de Jos, Norvegia, Polonia, România, Serbia, Slovenia, Spania, Regatul Unit şi Suedia), de către SD Worx Research Institute. Au fost chestionaţi în total 5.936 de decidenţi HR şi 16.500 de angajaţi, din care aproape 1.000 din România.