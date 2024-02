Secretele românilor experți în vacanțe super ieftine. „Consumam 200 de euro în trei săptămâni și vedeam trei-patru țări”

Inflația a scumpit și vacanțele românilor, iar prețurile din 2024 sunt de multe ori de două ori sau chiar de trei ori mai scumpe decât în urmă cu câțiva ani. Există totuși soluții pentru a găsi vacanțe mai ieftine, iar cei care s-au specializat în asta le dau ponturi celor care vor să-i asculte.

Multă lume visează un an întreg la concediul perfect, dar de multe ori atunci când sunt puși să-și aleagă concediul perfect, românii sunt nevoiți să-și ajusteze cheltuielile și să renunțe la unele pretenții. Și totuși, spun unii, soluții mai ieftine există, astfel încât în realitate vacanța să fie cât mai aproape de cea visată, dacă nu cumva și mai reușită.

Subiectul a fost adus în discuție de un tânăr pe platforma Reddit. El s-a plâns că deși are cunoștințe care reușesc să-și facă vacanțe ieftine în Europa, el cheltuie bani mulți și nu reușește să găsească soluții.

„Toți avem «prietenii» ăia sau cel puțin din auzite, știm de oameni care merg în vacante prin Europa super ieftin, gen 200-300 de euro (transport+cazare). Eu mereu când caut, chiar dacă găsesc zbor ieftin dus-întors de 300 de lei, pierd la cazare bani și depășesc mia de euro pe o săptămână. La agenții aceeași poveste. Acum va întreb pe voi: cum se poate? Știți voi ceva ce eu nu știu?”, a fost postarea care a provocat o adevărată dezbatere. Mulți au venit cu propuneri practice, cu idei și cu mici trucuri care îi pot ajuta pe cei interesați.

Trucuri și idei practice

„Noi eram prietenii aia, înainte să fim părinți. Mergeam cam într-un city break la două luni. Evident, zona e cea mai importantă și apoi dacă e în sezon sau nu... De exemplu Italia - în martie e perfect pentru că nu-s atâția turiști, e ieftin și vremea e bună. Skyscanner pentru zboruri (Sortează după cele mai ieftine destinații în luna în care vrei) și cumperi direct de la companie de pe site”, a fost prima parte a unui răspuns care a cuprins mai multe sfaturi practice.

„Airbnb/Booking pentru apartamente (faci un pic de research unde ar fi de stat să fie și ușor de ajuns în zonele turistice și nici prea scump și dai search direct de pe harta cu filtru pus pe un preț maxim). Apartamente pentru că atunci îți poți face un mic dejun ceva acasă, eventual pui un sandwich ceva pachet de prânz (cumperi doar un desert sau snack) și mănânci la restaurant/food market etc de cină”, a adăugat același internaut.

„De curiozitate, acum că sunteți părinți cât de des călătoriți?”, l-a întrebat cineva. „În medie de patru ori pe an (dar câte 5-7 zile, toate cu el până acum)”, a venit prompt răspunsul.

„Un mare pont e să îți iei bilet cu rucsac numai, de la Wizz și un Priority doar, dacă sunteți cuplu. Și va uitați după cazare cu mașină de spălat. Concediile mele de până acum au fost de 9 zile. 2023 Grecia 550 transport, 1.200 cazare. 1.750 ron pe 9 nopți cazare și transport. 2022 Italia 550 lei transport și 70 de lei pe noapte cazarea. Mă orientez pe Booking și Airbnb. Bila neagră e că ne gătim noi și facem curățenie”, a scris altul.

„Am prins bilete de avion la preț bun spre Thailanda și, dacă nu mă înșel, am marcat și un city break pe Londra, unde am luat și cazarea. All good. Ideea e că tot spre site-uri oficiale te trimite. Ei fac bani din referral, nu au treabă cu altceva decât ponturi pe care dacă le iei, le ies și lor ceva...”, a spus altcineva.

Ponturile experților

„Dacă vorbim doar de city breakuri, se poate cu bani puțini. City break eu consider trei-patru zile, cinci zile e deja vacanță. Înainte de pandemie, cel mai ieftin am fost în Veneția: 25 de euro avionul dus-întors și 45 de euro cazarea, două nopți cu mic dejun inclus. Recent am fost în Viena, în august, 73 de euro avionul dus-întors și 90 de euro cazarea - două nopți fără mic dejun. Am fost și în Sofia cu 20 de euro dus-întors. E important să fii deschis la orice destinație, te duci unde găsești ieftin atunci când ești tu disponibil. Nu plănuiam să merg în Viena, acolo am găsit cel mai ieftin în august. Îmi doream să plec undeva așa că m-am dus”, a răspuns alt internaut.

„Pentru bilete ieftine... de la Wizz cu Wizz Discount - găsești constant destinații la sub 2-300 lei dus-întors, mai ales extra sezon. Pentru cazări... prospectezi înainte și alegi destinații ieftine (gen dacă vrei Spania, alege Zaragoza sau Malaga în loc de Barcelona etc) și iei o cameră pe AirB&B, nu hotel. Pentru mâncare... street food + gătit chestii simple la cazare dacă poți, nu mâncat fiecare masă la restaurant”, a fost altă sugestie.

„Eu sunt unul din cumetrii aia. Am Skyscanner și mă uit în funcție de sezon la biletele de zbor. Cele mai ieftine sunt în perioada noiembrie-martie. Am un city break în Veneția planificat pentru februarie. Biletele m-au dus 200 de lei, cazarea 300 de lei pentru două nopți, transport de la aeroport 100, mâncare + diverse 400 de lei. Agențiile sunt o scamatorie. Evită-le. Planifică tot singur”, i-a propus altul.

„Eu obișnuiam să merg cu autostopul, consumam 200-300 de euro în trei săptămâni și vedeam patru-cinci țări. Am mers și anul trecut cu autostopul, Amsterdam-Viena”, a fost altă sugestie.

„Durres, un fel de Constanța cu aer de California”

„Tocmai ce m-am întors dintr-o vacanță de Revelion din Albania, am călătorit împreună cu cineva (studenți), și pentru șase zile (cinci nopți), cred că am cheltuit maxim 200 euro pe persoană (excluzând zborurile OTP-TIA, care ne-au costat în jur de 350 lei pe fiecare)”, a spus altcineva. „Două nopți în Tirana: explorat orașul, văzut muzeele BUNK'ART, urcat cu telecabina Dajti Ekspress până pe munte... Tirana se poate vizita complet în două zile, părerea mea. O noapte în Durres: efectiv un fel de Constanța cu un aer de California, foarte plăcut pentru plimbare (și plajă vara, bănuiesc)”, și-a continuat sugestia același internaut.

„O noapte în Kruje (noaptea de Revelion), unde am dormit la un guest house care face parte din castelul Kruje, cu panorama superbă și mâncare foarte bună. Ultima noapte înapoi în Tirana, ca să fim siguri că prindem zborul următoarea zi după amiază. Costuri: aproximativ 25-35 euro pe noapte) la foarte multe cazări (Booking.com, pat dublu, cu mic dejun inclus), ușor de găsit la prețul asta acum în off-season. Nu știu vara cum e.”

Și tot el a completat: „Transport extrem de ieftin (deși nu foarte convenabil și rapid, autobuze & microbuze, Albania nu are rețea de tren utilizabilă, iar Google Maps nu funcționează pentru rute de transport, do your research!). 6-10 euro pentru orice masă consistentă la restaurant, porții generoase peste tot, foarte gustos, doi euro o bere la restaurant, fast food ieftin... că să îți faci o idee, nu am făcut foamea, ba din contră!”

Și a încheiat în aceeași notă: „10 euro bilet combinat pentru ambele muzee BUNK'ART în Tirana, aproximativ 14 euro dus-întors telecabina Dajti Ekspress. Notă: Prețurile sunt în Euro, dar moneda locală este Lek. Foarte multe locuri (și cazarile) acceptă și euro totuși (un eur = 100 lek ca regulă generală).”

Șapte nopți în Malta, 380 de euro cu avion și cazare

„Tocmai zilele trecute am luat un bilet către Milano cu 70 euro - două persoane, plus cazare pentru două nopți - 133 euro. Zborurile sunt cu plecare din București la 06.30 și din Milano la 21.30. după (trei zile de plimbare). La sfârșitul lui februarie, în timpul săptămânii. Dacă dorește cineva să meargă în zona aia recomand cazare în Bergamo, prețurile sunt mici, cazările sunt top gen numai note peste 8 în booking, din Bergamo ai tren”, a punctat cineva.

„Plec în martie șapte nopți în Malta. Nu am planificat activități. 380 inclus avion și cazare”, a adăugat un alt internaut. „În cazul în care călătorești singur, și nu te deranjează, încearcă couchsurfing”, i-a sugerat altul.

Au existat însă și alții care au criticat ideea de vacanță sau city break ieftin. „Vezi că o parte din prietenii ăia ai tăi stau la cazări mizere și doar așa își permit ieftineala respectivă”, a fost un punct de vedere.