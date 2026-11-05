Curs BNR joi, 5 noiembrie 2026. Euro scade, în timp ce dolarul și francul elvețian se apreciază

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 5 noiembrie 2026, noile cotații valutare. Euro a înregistrat o scădere față de leu, în timp ce dolarul american și francul elvețian s-au apreciat. Și lira sterlină a încheiat ziua pe minus.

Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 5 noiembrie 2026, noile cotații valutare. Foto: arhivă

Potrivit cursului de referință comunicat de BNR, un euro este cotat joi la 5,3398 lei, în scădere cu 0,0045 lei față de ședința precedentă.

Dolarul american a ajuns la 4,7556 lei, în creștere cu 0,0038 lei, în timp ce francul elvețian a urcat la 5,8165 lei, după un avans de 0,0037 lei.

În cazul lirei sterline, BNR a anunțat un curs de 6,4011 lei, în scădere cu 0,0039 lei.

Francul elvețian s-a apreciat cu +0.0037, ajungând la 5,8165.

Cursul valutar de referință este comunicat de Banca Națională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00. De regulă, valorile publicate sunt utilizate pentru tranzacțiile din ziua următoare.

Cursul BNR este un reper pentru schimburile valutare

Cursul publicat de Banca Națională a României este un reper oficial, însă nu reprezintă neapărat valoarea la care băncile și casele de schimb cumpără sau vând valută. Acestea își stabilesc propriile cotații, care pot include diferențe între prețul de cumpărare și cel de vânzare, precum și eventuale comisioane.

Prin urmare, persoanele care au nevoie să schimbe valută ar trebui să verifice și cursurile practicate de instituțiile financiare sau de casele de schimb înainte de a face tranzacția.