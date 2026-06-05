Finală 100% europeană la Cupa Mondială 2026. Matematicianul care a prezis corect ultimele trei campioane a surprins cu noul verdict

Joachim Clement a atras atenția în lumea fotbalului prin acuratețea pronosticurilor sale pentru ultimele trei ediții ale Cupei Mondiale. Economistul german a indicat din timp Germania drept câștigătoare în 2014, Franța în 2018 și Argentina în 2022, iar toate aceste previziuni s-au confirmat.

Acum, Clement și-a prezentat estimarea pentru Cupa Mondială din 2026. Conform modelului său de analiză, naționala Olandei are cele mai mari șanse să ridice trofeul la finalul competiției.

Semifinale puternice: Olanda-Spania, Portugalia-Anglia

Pentru estimările sale, economistul german Joachim Clement nu se bazează doar pe rezultatele din teren, ci și pe o serie de indicatori statistici și economici. Chiar dacă admite că fotbalul rămâne imprevizibil, modelul său a atras atenția după ce a indicat corect câștigătoarele ultimelor ediții ale Cupei Mondiale.

În proiecția realizată pentru turneul din 2026, Olanda este văzută drept viitoarea campioană mondială, urmând să învingă Portugalia în finală. De asemenea, simularea anticipează semifinale între Olanda și Spania, respectiv Portugalia și Anglia.

Una dintre cele mai surprinzătoare predicții este eliminarea Braziliei încă din optimi, în fața Japoniei, națională care ar putea produce una dintre marile surprize ale competiției. Rămâne de văzut dacă estimările lui Clement se vor confirma și de această dată.

Noul format va însemna și un program mult mai amplu

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va aduce o schimbare majoră, odată cu creșterea numărului de participante la 48 de naționale. Echipele vor fi repartizate în 12 grupe, iar faza eliminatorie va începe cu 32 de formații, după calificarea primelor două clasate din fiecare grupă și a celor mai bune opt ocupante ale locului trei. Competiția se va desfășura pe durata a 38 de zile și va cuprinde 104 partide, un record în istoria Campionatelor Mondiale.