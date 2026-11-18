Guvernul înființează un grup de lucru care să găsească soluții pentru aprovizionarea cu energie și gaze naturale în această iarnă și pentru sprijinirea companiilor mari consumatoare de energie. Printre măsurile analizate se numără actualizarea unei scheme de sprijin de 150 de milioane de euro, încurajarea investițiilor în producția și stocarea energiei și încheierea unor contracte pe termen lung între producători și fabrici.

Guvernul pregătește un plan pentru industria românească în această iarnă Foto: www.facebook.com/lucian.morariu.photo / LUCIAN MORARIU

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, după o întâlnire a premierului Luca Niculescu cu reprezentanții producătorilor de energie și gaze naturale și ai marilor consumatori industriali.

Discuțiile au vizat atât siguranța aprovizionării în sezonul rece, cât și costurile suportate de companii. Pentru industriile în care energia reprezintă o parte importantă din cheltuielile de producție, prețurile ridicate pot afecta competitivitatea fabricilor și pot pune presiune asupra activității și locurilor de muncă.

Guvernul reevaluează schema de sprijin de 150 de milioane de euro

Una dintre măsurile aflate în analiză este creșterea eficienței unei scheme de sprijin în valoare de 150 de milioane de euro, destinată marilor consumatori de energie.

Potrivit lui Dan Cărbunaru, mecanismele existente trebuie reevaluate și actualizate, unele dintre ele fiind concepute în urmă cu aproximativ patru ani. Grupul de lucru va analiza necesarul de energie al marilor companii și va identifica soluții pentru ca acestea să poată face față mai bine costurilor.

Printre propunerile discutate se numără finanțarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei, astfel încât companiile să își poată asigura o parte mai mare din consum.

O altă variantă este încurajarea contractelor pe termen lung între producătorii de energie și fabrici. Acestea ar putea oferi companiilor mai multă predictibilitate și ar reduce expunerea la fluctuațiile de preț de pe piață.

Guvernul ia în calcul și accelerarea procedurilor de autorizare și licențiere pentru investițiile din domeniul energetic, precum și folosirea instrumentelor europene de sprijin pentru marile companii.

De ce sunt importante prețurile la energie pentru fabrici

Costul energiei influențează direct cheltuielile companiilor din sectoare precum metalurgia, industria chimică, producția de materiale de construcții sau industria prelucrătoare.

Atunci când electricitatea și gazele se scumpesc, fabricile pot ajunge să producă mai scump, să reducă activitatea sau să amâne investițiile. În unele cazuri, costurile suplimentare se pot reflecta și în prețurile produselor plătite de consumatori.

Pentru a limita această presiune, Guvernul vrea să încurajeze investițiile în capacități proprii de producție și stocare a energiei. Astfel, companiile ar putea deveni mai puțin dependente de achizițiile de pe piață și de variațiile de preț.

Ministerul Finanțelor va evalua impactul bugetar al măsurilor propuse. Potrivit Executivului, vor fi prioritizate fondurile europene și instrumentele de finanțare care nu pun presiune suplimentară asupra deficitului bugetar.

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat ce companii vor putea beneficia de eventualele măsuri suplimentare, ce valoare vor avea finanțările sau când vor fi aplicate.

Cine va coordona grupul de lucru

Noul grup va fi coordonat de șeful Cancelariei premierului, Oleg Ungureanu, și va include reprezentanți ai ministerelor Energiei, Finanțelor, Economiei, Muncii și Mediului, ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), precum și ai marilor producători și consumatori industriali.

Acesta va analiza atât măsurile necesare pentru aprovizionarea cu energie și gaze în sezonul rece, cât și soluțiile pe termen mediu și lung pentru reducerea vulnerabilităților sistemului energetic.

În paralel, funcționează Comandamentul energetic de iarnă, care monitorizează siguranța alimentării cu energie electrică și gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Spre deosebire de acesta, noul grup de lucru are și misiunea de a propune măsuri economice pentru protejarea consumatorilor și a industriei.