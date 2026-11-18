Guvernul pregătește una dintre cele mai ample reorganizări ale companiilor de stat din ultimii ani. Mai multe societăți importante, inclusiv Poșta Română, ROMARM, Salrom, Plafar și Romfilatelia, ar urma să fie comasate sau reorganizate, în cadrul unui plan care vizează reducerea cheltuielilor și creșterea eficienței administrative.

ROMARM va intra într-un proces de reorganizare Foto: ROMARM

Executivul lucrează la un amplu proces de reorganizare a companiilor de stat, care ar putea duce la fuziuni și comasări în mai multe sectoare strategice, de la servicii poștale și industria de apărare până la infrastructură și exploatarea resurselor naturale, potrivit TVR Info. Primele concluzii sunt așteptate la începutul anului viitor, iar Executivul ar putea adopta reformele prin asumarea răspunderii.

Printre companiile vizate de această etapă a reformei se numără Poșta Română, ROMARM, Salrom, Plafar și Romfilatelia.

Cine fuzionează și cine intră în reorganizare

Potrivit planului analizat la nivel guvernamental, Romfilatelia ar urma să fuzioneze cu Poșta Română, în timp ce ROMARM va intra într-un proces de reorganizare. Totodată, două companii din stațiunea Mamaia ar putea fi reunite într-o singură structură, iar Plafar și Salrom sunt luate în calcul pentru o comasare.

Și în sectorul infrastructurii se pregătesc modificări, două companii urmând să fie aduse sub aceeași structură administrativă.

Zeci de mii de angajați, afectați de proces

Reforma vizează societăți cu un număr semnificativ de salariați.

Cea mai mare companie aflată pe lista reorganizărilor este Poșta Română, care are aproximativ 18.000 de angajați. ROMARM numără circa 5.200 de salariați, în timp ce la Salrom lucrează aproximativ 1.000 de persoane. În cazul CNAIR, numărul angajaților depășește 6.000.

În această etapă, autoritățile nu au anunțat dacă reorganizarea va fi însoțită de reduceri de personal, însă acest aspect urmează să fie clarificat după finalizarea analizelor.

Calendarul reformei

Executivul a stabilit deja un calendar pentru implementarea proiectului.

Primul pas va fi făcut vineri, când urmează să fie constituit un comitet interministerial care va analiza companiile și instituțiile ce pot fi reorganizate sau comasate.

Până la 20 ianuarie 2027 ar urma să fie finalizate evaluările privind impactul măsurilor, inclusiv asupra numărului de angajați. Ulterior, până la 1 februarie, autoritățile intenționează să finalizeze proiectul legislativ.

Termenul-limită pentru adoptarea reformei este 1 martie, dată la care Guvernul ar putea să își asume răspunderea în Parlament asupra pachetului legislativ.

Potrivit autorităților, obiectivul urmărit este reducerea costurilor administrative și eficientizarea activității companiilor de stat, într-un moment în care presiunile asupra bugetului public rămân ridicate.