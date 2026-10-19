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Cum va fi reorganizată ROMARM. Planul Ministerului Economiei pentru industria de apărare și investițiile SAFE

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Ministerul Economiei propune transformarea ROMARM dintr-un intermediar comercial într-un holding industrial integrat, cu filiale grupate pe domenii de activitate și un sistem de conducere bazat pe un consiliu de supraveghere și un directorat. Ministrul Irineu Darău a publicat patru documente strategice care vizează reorganizarea industriei de apărare, monitorizarea investițiilor prin programul SAFE, valorificarea resurselor minerale și promovarea turistică a României.

Sigla Romarm
Romarm va fi reorganizată Foto: arhivă

Compania Națională ROMARM ar putea trece printr-un proces amplu de reorganizare, care să schimbe atât structura grupului, cât și modul în care sunt coordonate activitățile industriale ale filialelor sale. Propunerea este inclusă într-un document de politică publică publicat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, condus de Irineu Darău.

Documentul face parte dintr-un pachet de patru analize strategice lansate în dezbatere la 19 octombrie 2026. Acestea prezintă opțiuni de reformă și pași de implementare pentru domenii considerate importante pentru economia României, de la industria de apărare și investițiile asociate programului european SAFE până la resursele minerale și promovarea turistică.

În cazul ROMARM, obiectivul declarat este transformarea companiei într-un holding industrial capabil să coordoneze mai eficient activitățile de producție, cercetare și dezvoltare din industria națională de apărare.

ROMARM, de la intermediar comercial la holding industrial

Potrivit analizei Ministerului Economiei, ROMARM funcționează în prezent mai degrabă ca un intermediar comercial decât ca o structură industrială integrată. Documentul arată că participația companiei în majoritatea filialelor este sub 20%, ceea ce limitează capacitatea de coordonare directă a activităților acestora.

Soluția propusă este reorganizarea grupului într-un holding industrial integrat, cu o structură care să permită coordonarea activităților și utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile.

„Soluția pentru ROMARM este crearea unui holding industrial integrat, care să nu mai aibă 15 filiale disparate, să funcționeze în sistem dualist și să fie organizat pe clustere de activitate”, a declarat ministrul Economiei, Irineu Darău.

În locul unei structuri în care filialele funcționează separat, propunerea vizează gruparea acestora în clustere specializate, în funcție de domeniul de activitate.

Printre direcțiile menționate se numără armamentul, industria navală și cercetarea. O asemenea organizare ar putea facilita coordonarea investițiilor, dezvoltarea tehnologică și cooperarea dintre companiile din grup.

Documentul nu reprezintă însă o decizie de reorganizare deja aplicată. Este o propunere de politică publică, prin care ministerul pune în dezbatere opțiunile de reformă și modalitățile de implementare.

Conducere în sistem dualist și reducerea influenței politice

Un element central al reformei propuse este introducerea unui sistem de conducere dualist, format dintr-un consiliu de supraveghere și un directorat.

Într-un asemenea model, supravegherea strategică și conducerea executivă sunt exercitate prin structuri distincte, cu responsabilități separate. Scopul declarat de minister este profesionalizarea managementului și reducerea influenței politice asupra deciziilor companiei.

Pentru o companie din industria de apărare, organizarea conducerii are implicații asupra modului în care sunt stabilite prioritățile de investiții, sunt coordonate proiectele industriale și sunt urmărite rezultatele economice.

Implementarea unei asemenea structuri ar presupune însă clarificarea atribuțiilor organismelor de conducere, a relației dintre holding și filiale și a mecanismelor prin care statul își exercită drepturile de acționar.

Ministerul nu a anunțat, prin informațiile prezentate, că toate aceste modificări au fost deja adoptate. Ele fac parte din opțiunile supuse analizei și dezbaterii.

Programul SAFE: verificarea producției realizate în România

Al doilea document strategic vizează monitorizarea contribuției industriale și a localizării producției în România în cadrul Programului SAFE.

Acest program european urmărește sprijinirea investițiilor în domeniul apărării, iar proiectele industriale pot include angajamente privind participarea companiilor românești și realizarea unei părți din producție în țară.

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Ministerul Economiei propune un cadru metodologic prin care să verifice dacă angajamentele privind localizarea producției sunt respectate în cadrul acordurilor de cooperare industrială.

„Prin documentul dedicat programului SAFE, ne asigurăm că orice procent de localizare negociat în proiecte industriale se verifică ban cu ban în economia națională”, a afirmat Irineu Darău.

Mecanismul urmărește monitorizarea contribuției economice efective a proiectelor, astfel încât angajamentele privind producția locală să poată fi verificate și urmărite.

Pentru industria românească de apărare, aplicarea unui asemenea sistem ar putea avea implicații asupra modului în care sunt negociate parteneriatele industriale și evaluate rezultatele investițiilor. Efectele concrete vor depinde de metodologia finală, de obligațiile contractuale și de mecanismele de control adoptate.

Resursele minerale: grafitul de la Baia de Fier, printre proiectele vizate

Un al treilea document publicat de minister privește resursele minerale neenergetice și reducerea dependenței României de importurile din țări terțe.

Strategia este corelată cu Regulamentul european privind materiile prime critice (CRMA) și urmărește dezvoltarea unor capacități interne de extracție și procesare a materiilor prime relevante pentru industrie și securitate.

Printre direcțiile prezentate se află proiectul de extracție și procesare a grafitului pentru baterii de la Baia de Fier, asociat companiei SALROM, pentru care este menționată o investiție de peste 198 de milioane de euro.

Documentul mai propune relansarea cercetării miniere prin Programul Geologic Național și remedierea daunelor ecologice provocate de activitățile miniere istorice.

Aceste măsuri ar urma să contribuie la identificarea și valorificarea resurselor interne, în condițiile în care accesul la materiile prime critice a devenit o componentă importantă a politicilor industriale europene.

România ar putea avea o organizație națională pentru promovarea turismului

Al patrulea document de politică publică vizează înființarea unei Organizații Naționale de Management al Destinației, care să coordoneze promovarea turistică a României.

Ministerul prezintă trei variante de guvernanță: o asociație de utilitate publică, un fond public cu gestiune delegată printr-un contract multianual sau o instituție publică de interes național.

Obiectivul este crearea unei structuri care să asigure un parteneriat între stat și mediul privat și să gestioneze promovarea turistică pe termen lung.

Documentul prevede și o variantă de finanțare bazată în principal pe taxele turistice existente, cu accent pe transparența utilizării fondurilor și pe continuitatea campaniilor de marketing.

„În turism, ne dorim o organizație națională total depolitizată, finanțată transparent, care să facă marketing turistic exclusiv pentru interesul României”, a declarat ministrul Economiei.

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Forma finală de organizare și mecanismul de finanțare urmează să depindă de opțiunea instituțională care va fi aleasă și de deciziile ulterioare.

Patru documente, un proces de reformă pe termen lung

Publicarea celor patru documente are loc într-un context în care ministerul propune reforme care presupun coordonarea mai multor instituții și adoptarea unor decizii cu efecte pe termen mediu.

Irineu Darău a explicat că documentele sunt publicate și în considerarea instabilității politice și a faptului că unele dintre deciziile necesare depășesc responsabilitatea unei singure instituții.

„Statul român, nu un politician sau altul, este cel care trebuie să se angajeze la un proces de trei-patru ani de zile care să însemne fuziuni, eficientizări, adunarea în clustere și așa mai departe”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, documentele urmăresc să transforme direcțiile generale de reformă în opțiuni concrete, care să poată fi analizate și asumate instituțional.

Pentru ROMARM, miza este reorganizarea unui grup de companii din industria de apărare într-o structură industrială integrată. Pentru Programul SAFE, obiectivul este urmărirea contribuției industriale realizate în România. În domeniul resurselor minerale, ministerul vizează reducerea dependențelor externe, iar în turism, crearea unei structuri naționale de promovare.

Cele patru documente sunt disponibile pe site-ul Ministerului Economiei, la adresa economie.gov.ro/4abordaristrategice.

Publicarea lor deschide etapa de analiză și dezbatere a propunerilor. Reorganizarea efectivă a ROMARM și aplicarea celorlalte măsuri vor depinde de deciziile instituționale, de cadrul juridic necesar și de calendarul de implementare care va fi stabilit.

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