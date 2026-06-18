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Romarm își revine după blocajele financiare. Ministrul Economiei: „Compania redevine credibilă și bancabilă”

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Compania Națională Romarm a finalizat refacerea situațiilor financiare pentru anii 2024 și 2025, acestea urmând să fie aprobate în perioada imediat următoare. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Economiei, Irinel Darău, care afirmă că astfel sunt recuperate întârzierile acumulate în ultimii ani.

Ministrul interimar al Economiei, Irinel Darău. FOTO: Facebook
Ministrul interimar al Economiei, Irinel Darău. FOTO: Facebook

„Romarm şi-a refăcut situaţiile financiare conform standardelor şi am semnat ieri mandatul pentru şedinţa A.G.O.A. de azi/mâine, în vederea aprobării rezultatelor pentru anii 2024 şi 2025 – deci recuperăm întârzierile şi ajungem la zi”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, aprobarea documentelor financiare reprezintă un pas important pentru revenirea companiei la standardele necesare funcționării unei societăți strategice din industria de apărare.

Irinel Darău susține că, la momentul preluării mandatului, situația Romarm era una dificilă, compania având blocaje administrative și financiare cauzate de probleme identificate de auditori.

„La preluarea mandatului de ministru, la finalul lunii decembrie, am găsit o situaţie inacceptabilă la C.N. ROMARM S.A.: situaţiile financiare pe anul 2024 erau complet blocate şi neaprobate, din cauza unor rezerve serioase semnalate în raportul auditorului”, a declarat acesta.

Ministrul a explicat că lipsa unor situații financiare aprobate afecta credibilitatea companiei și capacitatea acesteia de a funcționa eficient.

„O companie strategică naţională nu poate funcţiona şi nu poate fi eficientă «în aer», fără un istoric financiar clar şi transparent”, a adăugat Darău.

Potrivit oficialului, situația a fost deblocată după luni de muncă alături de echipele din minister și de secretarii de stat implicați în coordonarea sectorului.

Ministrul Economiei afirmă că refacerea situațiilor financiare va permite Romarm să acceseze programe de finanțare atât la nivel național, cât și internațional.

„Acest lucru înseamnă transparenţă şi respect, iar Romarm redevine o companie credibilă şi bancabilă”, a precizat el.

În plus, compania va putea susține mai eficient activitatea fabricilor din subordine și va avea un rol important în cadrul Programului SAFE și al altor mecanisme de finanțare pentru industria de apărare.

„O structură financiară sănătoasă este esenţială pentru ca Romarm să fie un pilon de bază în Programul SAFE, cât şi în celelalte programe de finanţare internaţionale şi naţionale pentru industria de apărare”, a explicat ministrul.

Irinel Darău a anunțat și că Ministerul Economiei a început plățile prin programul de menținere a capacităților de producție din industria de apărare, cunoscut drept programul „Nucleu”.

„Privind ROMARM, tocmai le-am mai trimis o adresă pentru a se asigura că nu mai există întârzieri suplimentare în alocarea sumelor din Nucleu, fiindcă oamenii sunt foarte importanţi şi chiar au nevoie să îşi primească salariile, după atâta timp”, a afirmat acesta.

Ministrul interimar susține că obiectivul nu este doar atragerea de fonduri, ci transformarea profundă a industriei de apărare din România.

„Nu ne dorim doar finanţare şi liste de cumpărături, ci o transformare profundă şi reală a industriei de apărare. Urmărim cu consecvenţă reindustrializarea, modernizarea, retehnologizarea şi creşterea competitivităţii României la nivel internaţional”, a declarat Darău.

Acesta a anunțat că în perioada următoare vor fi prezentate și alte măsuri pentru eficientizarea activității Romarm și accelerarea procesului de modernizare a sectorului.

„Industria de apărare a României merită să fie respectată, iar acest obiectiv va fi atins doar prin eficienţă, transparenţă şi viziune”, a concluzionat ministrul Economiei.

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