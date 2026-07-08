Șeful Romarm de la Ankara: România poate deveni un hub regional de producție pentru industria de apărare a NATO

Industria națională de apărare trebuie să producă valoare adăugată, să fie competitivă și sustenabilă din punct de vedere economic, a declarat Răzvan Pîrcălăbescu, la Ankara, în marja summitului NATO, în cadrul forumului „From Fragmented Procurement to a Regional Production Hub”, organizat de The Aspen Institute.

Potrivit șefului Romarm, industria de apărare din statele membre NATO trebuie să colaboreze mai strâns pentru dezvoltarea capacităților de producție necesare consolidării securității Alianței, scrie Agerpres.

România vizează producția de muniție și drone

Pîrcălăbescu a afirmat că România își propune să își dezvolte capacitățile de producție pentru muniție în calibre NATO și pentru echipamente de înaltă tehnologie, inclusiv drone aeriene, navale și terestre.

El a precizat că industria națională de apărare reunește peste 150 de companii acreditate și poate furniza soluții moderne pentru provocările actuale de securitate.

„În cadrul Romarm, la Carfil este dezvoltată o dronă aeriană, iar la Automecanica Moreni este în dezvoltare o dronă terestră (UGV). În colaborare cu parteneri români din sectorul privat, sunt dezvoltate și sisteme anti-dronă”, a declarat directorul general al Romarm, citează Agerpres.

Acesta a adăugat că aceste capabilități ar putea fi puse la dispoziția Ministerului Apărării Naționale pentru testare și utilizare într-un timp scurt.

80% din cifra de afaceri a Romarm provine din exporturi

Potrivit lui Pîrcălăbescu, aproximativ 80% din cifra de afaceri a Romarm provine din exporturi, însă accesul la comenzile interne rămâne dificil.

În opinia sa, dezvoltarea sustenabilă a industriei de apărare depinde de extinderea producției de muniție și integrarea în programele NATO, de investițiile în cercetare, dezvoltare și tehnologii avansate, inclusiv inteligență artificială și sisteme autonome, precum și de consolidarea parteneriatelor dintre companiile românești și aliații NATO, astfel încât producția să fie realizată în România, mai notează Agerpres.