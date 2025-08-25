Cum poate fi evitat pericolul opririi trenurilor. „Este singura soluție”

Eşalonarea datoriilor la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) acumulate de CFR Călători şi Transferoviar este singura soluţie ca aceste două companii să achite administratorului infrastructurii feroviare sumele datorate.

„Am avut o şedinţă dimineaţă cu CFR Călători, Transferoviar, CFR SA şi Electrificare CFR pentru a discuta acest subiect şi a găsi soluţii, în aşa fel încât să nu cumva să oprească trenurile în România şi, cu siguranţă, se va găsi o soluţie. Noi am identificat deja şi câteva lucruri concrete pe care putem să le facem şi vor găsi soluţii să plătească CFR SA, că aceasta este soluţia până la final, ca CFR Călători şi Transferoviar să plătească CFR SA acea taxă de utilizare a infrastructurii - TUI - eşalonat şi să-şi achite datoriile. CFR Călători discută despre o sumă de 41 de milioane de lei şi Transferoviar în jur de 7 milioane de lei. Eşalonarea acestor datorii este singura soluţie astfel încât cele două companii să plătească administratorului infrastructurii feroviare aceste sume", a declarat pentru Agerpres Mihai Barbu, președintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF).

Întrebat dacă s-a stabilit data limită de achitare a datoriilor, şeful ARF a răspuns: „A rămas să mai discute între ei. Noi, Autoritatea pentru Reformă Feroviară, nu putem fi decât moderatori în această situaţie, aici fiind contracte comerciale încheiate între companii comerciale, dar asta am făcut astăzi dimineaţă, cum vă spuneam: i-am pus la masă şi sunt convins că o să continue discuţiile în cursul zilei de astăzi şi o să găsească soluţii să plătească o parte din aceste sume datorate CFR SA".

În plus, ARF va aloca celor doi operatori o parte compensaţia pentru facilităţile de călătorie acordate diferitelor categorii sociale, iar CFR Călători va primi o altă sumă din contractul de servicii publice licitat pentru trenul nou.

„Mai putem noi, de la ARF, să le alocăm o sumă de bani din suma acordată pentru facilităţi, ceea ce o vom face. Am făcut solicitare către Ministerul Transporturilor să ne deblocheze aceşti bani, să-i putem da operatorilor şi ei mai departe către CFR SA, şi o altă sumă pentru CFR Călători din contractul de servicii publice licitat pentru trenul nou. Referitor la facilităţi, nu este vorba de sume restante, Autoritatea pentru Reformă Feroviară are toate plăţile achitate la zi către toţi operatorii. Aici mă refer la compensaţia pe care trebuie să o plătească ARF către operatorii de transport feroviar de călători. Este vorba despre o sumă pe care trebuia să o achităm către operatori, însă ea nu a fost alocată deocamdată ARF de către Ministerul Transporturilor şi am solicitat să fie alocată, ca mai departe s-o plătim operatorilor. Cât despre a doua măsură, este vorba de contractul licitat, contractul de transport călători licitat pentru trenul nou. Acolo era, de asemenea, o sumă pe care nu a încasat-o până acum CFR Călători, pentru că trebuia să mai îndeplinească nişte condiţii şi acel tren trebuia să intre în proprietatea ARF. A intrat în proprietatea ARF zilele trecute, noi am făcut toate demersurile şi acea sumă intră în contul CFR Călători. Astăzi în Trezorerie şi mâine în contul comercial", a explicat Mihai Barbu.

Practic, CFR Călători va primi în jur de 7,8 milioane de lei din contractul de servicii.

„La plăţile din facilităţile de călătorie pentru toţi operatorii este vorba de suma de 31 de milioane de lei. Pentru toţi cei şase operatori", a precizat el.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a trimis luni o notificare către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA în care i se aduce la cunoștință directorului general Traian Preoteasa că are facturi neachitate în valoare de 41.414.733,68 lei, echivalentul a aproape 8,2 milioane de euro la plata TUI.

Notificarea a fost trimisă și Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Direcției de Transport Feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor și secretarului de stat responsabil cu coordonarea transportului pe calea ferată Ionuț Săvoiu. În document se precizează că neplata datoriilor de către CFR Călători afectează inclusiv plata salariilor angajaților CFR SA.

Ulterior, CFR Călători a informat că „impedimentele au fost depășite”.

„Urmare a întâlnirii de la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) la care au participat reprezentanții ARF și cei ai CFR Călători și CFR SA au fost identificate modalitățile prin care, cu sprijinul tuturor celor implicați, impedimentele existente au fost depășite, astfel încât nu există riscul interdicției de circulație a unor trenuri operate de către CFR Călători pe rețeaua națională aflată în administrarea CFR SA.

Menționăm că la acest moment facilitățile de călătorie pentru diferite categorii sociale nu sunt decontate la nivelul prestației efectuate de CFR Călători iar valoarea compensației este inferioară valorilor care ar rezulta din aplicarea prevederilor Contractului de Serviciu Public”, a comunicat compania.