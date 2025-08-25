search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Colaps la CFR Călători: Trenurile, trase pe dreapta săptămâna viitoare din cauza datoriilor neachitate

0
0
Publicat:

Trenurile CFR Călători nu vor mai putea circula, dacă datorii substanțiale nu sunt achitate urgent, în maximum 4 zile, sau în lipsa unui grafic de plată clar asumat.

Tren staționat
Trenurile CFR Călători nu vor mai putea circula, dacă nu sunt achitate urgent datoriile

Interdicția va fi aplicată din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI), scrie Club Feroviar.

Trenurile CFR Călători vor primi interdicție de circulație pe rețeaua feroviară din România, din cauza datoriilor uriașe pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI). Trenurile Regio vor fi „trase pe dreapta” peste fix o săptămână, iar cele Interregio de la 1 octombrie.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a trimis o notificare către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA în care i se aduce la cunoștință directorului general Traian Preoteasa că are facturi neachitate în valoare de 41.414.733,68 lei, echivalentul a aproape 8,2 milioane de euro la plata TUI.

Notificarea a fost trimisă și Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Direcției de Transport Feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor și secretarului de stat responsabil cu coordonarea transportului pe calea ferată Ionuț Săvoiu. În document se precizează că neplata datoriilor de către CFR Călători afectează inclusiv plata salariilor angajaților CFR SA.

Întrucât în urma adresei anterioare trimise de CFR în 04.06.2025, în continuare CFR Călători nu a achitat facturile TUI scadente, vă notificăm că în conformitate cu prevederile de mai sus, precum și cu prevederile din contractul de acces nr 199/13.12.2024 încheiat între CFR şi SNTFC CFR Călători, începând cu data de 01.09.2025 se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate în Anexa 2 (trenuri Regio), iar începând cu data de 01.10.2025 se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate Anexa 3 (trenuri Interregio) până la achitarea datoriilor restante sau până la stabilirea unui grafic angajatoriu de plată a sumelor restante care să permită funcționarea CFR din punct de vedere financiar, în primul rând prin plata la timp a salariilor personalului CFR SA”, se arată în document.

Prima notificare a fost trimisă în iunie

În iunie, într-o scrisoare oficială transmisă ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, de către directorul general al societății, Traian Preoteasa, și de directorul financiar, Aida Hanganu, se preciza că, în lipsa unei finanțări suplimentare, există riscul iminent al opririi traficului feroviar de călători și al anulării trenurilor, în special pe secțiile neelectrificate. „În lipsa unor măsuri rapide, România riscă paralizarea circulației feroviare de călători”, avertizează directorii companiei.    

CFR Călători reclamă că compensația alocată pentru transportul public de călători pentru anul 2025 este de „doar” 1,739 miliarde lei, sumă „insuficientă pentru acoperirea costurilor de exploatare a societății”. Compania reclamă că această compensație reprezintă doar 80% din suma alocată pentru anul 2024, în timp ce veniturile din transportul de călători sunt diminuate ca urmare a unei ordonanțe de urgență, iar cheltuielile sunt cel puțin la nivelul anului 2024.

CFR Călători mai susține că încasează o compensație lunară de doar 132,14 milioane de lei, despre care spune că este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor lunare, anul trecut aceasta fiind de 180 milioane de lei.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
stirileprotv.ro
image
Dr. Irinel Popescu, despre ALIMENTELE periculoase pentru sănătate. Pensionarii, cei mai afectați. Ce nu trebuie să mâncăm
gandul.ro
image
Ninsoare în luna august. Locul din România unde A NINS. Imagini spectaculoase!
mediafax.ro
image
Statul român, obligat să achite datorii uriașe? 200 de milioane de euro din afacerile unui miliardar britanic, în joc
fanatik.ro
image
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
libertatea.ro
image
Atac armat în București: A fost reținut complicele turcului care a tras înspre o terasă din Centrul Vechi. Ce rol avea acesta
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Scene rar întâlnite, cu Serena Williams și Maria Sharapova în prim-plan. Rusoaica a venit imediat cu răspunsul
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Alexandru, românul care şi-a decimat familia în Germania. Doar fiica de nici 2 anişori a scăpat miraculos
observatornews.ro
image
Se întoarce canicula în România! Accuweather a anunțat data exactă când revin căldurile
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Valeriu Gheorghiță, mesaj clar despre vaccinuri: „Nu există shedding, nu există risc pentru nimeni”
playtech.ro
image
Se impozitează darul de nuntă? ”Mamaie cu cardul, mirii cu POS-ul”: Cum se vede din interior asaltul ANAF asupra organizatorilor de nunți
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Preț carburanți luni, 25 august 2025: Prețul unui litru de motorină a scăzut! Ce preț are litrul de benzină azi
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Amenzi uriașe pentru românii care locuiesc la sate. Măsură inedită pentru proprietarii de animale
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu preotul homosexual de la Schitul Stânișoara care s-a filmat scandalos cu „iubi”. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților explică rolul lui în biserică
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Cătălina Grama: „Nu am visat sǎ devin actrițǎ în copilǎrie. Visam sǎ devin balerinǎ sau medic‟

Click! Sănătate

image
Problemele sexuale ale bărbaţilor pot avea această cauză!