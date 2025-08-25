Colaps la CFR Călători: Trenurile, trase pe dreapta săptămâna viitoare din cauza datoriilor neachitate

Trenurile CFR Călători nu vor mai putea circula, dacă datorii substanțiale nu sunt achitate urgent, în maximum 4 zile, sau în lipsa unui grafic de plată clar asumat.

Interdicția va fi aplicată din cauza datoriilor pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI), scrie Club Feroviar.

Trenurile CFR Călători vor primi interdicție de circulație pe rețeaua feroviară din România, din cauza datoriilor uriașe pe care operatorul feroviar de stat le-a acumulat la plata Tarifului pentru Utilizarea Infrastructurii (TUI). Trenurile Regio vor fi „trase pe dreapta” peste fix o săptămână, iar cele Interregio de la 1 octombrie.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a trimis o notificare către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA în care i se aduce la cunoștință directorului general Traian Preoteasa că are facturi neachitate în valoare de 41.414.733,68 lei, echivalentul a aproape 8,2 milioane de euro la plata TUI.

Notificarea a fost trimisă și Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Direcției de Transport Feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor și secretarului de stat responsabil cu coordonarea transportului pe calea ferată Ionuț Săvoiu. În document se precizează că neplata datoriilor de către CFR Călători afectează inclusiv plata salariilor angajaților CFR SA.

„Întrucât în urma adresei anterioare trimise de CFR în 04.06.2025, în continuare CFR Călători nu a achitat facturile TUI scadente, vă notificăm că în conformitate cu prevederile de mai sus, precum și cu prevederile din contractul de acces nr 199/13.12.2024 încheiat între CFR şi SNTFC CFR Călători, începând cu data de 01.09.2025 se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate în Anexa 2 (trenuri Regio), iar începând cu data de 01.10.2025 se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate Anexa 3 (trenuri Interregio) până la achitarea datoriilor restante sau până la stabilirea unui grafic angajatoriu de plată a sumelor restante care să permită funcționarea CFR din punct de vedere financiar, în primul rând prin plata la timp a salariilor personalului CFR SA”, se arată în document.

Prima notificare a fost trimisă în iunie

În iunie, într-o scrisoare oficială transmisă ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, de către directorul general al societății, Traian Preoteasa, și de directorul financiar, Aida Hanganu, se preciza că, în lipsa unei finanțări suplimentare, există riscul iminent al opririi traficului feroviar de călători și al anulării trenurilor, în special pe secțiile neelectrificate. „În lipsa unor măsuri rapide, România riscă paralizarea circulației feroviare de călători”, avertizează directorii companiei.

CFR Călători reclamă că compensația alocată pentru transportul public de călători pentru anul 2025 este de „doar” 1,739 miliarde lei, sumă „insuficientă pentru acoperirea costurilor de exploatare a societății”. Compania reclamă că această compensație reprezintă doar 80% din suma alocată pentru anul 2024, în timp ce veniturile din transportul de călători sunt diminuate ca urmare a unei ordonanțe de urgență, iar cheltuielile sunt cel puțin la nivelul anului 2024.

CFR Călători mai susține că încasează o compensație lunară de doar 132,14 milioane de lei, despre care spune că este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor lunare, anul trecut aceasta fiind de 180 milioane de lei.