Cum am obținut un card de credit 100% online, fără drumuri la bancă

Ai o cheltuială urgentă și nu vrei să pierzi ore întregi cu formulare și drumuri la ghișeu? Când timpul este esențial, vrei un card de credit pe care îl obții imediat și îl administrezi ușor. Descoperă Axi Card și aplică pentru el 100% online, fără drumuri la bancă!

Găsește mai jos procesul pas cu pas, ce beneficii contează și cum poți integra Axi Card în bugetul tău lunar fără bătăi de cap!

De ce să alegi Axi Card pentru un card 100% online

Axi Card este construit pentru cei care vor totul de la distanță. Cererea se face online sau telefonic, documentele se semnează electronic, iar livrarea cardului are loc după aprobare. Fără drumuri la sediu, fără cozi, fără hârtii în exces.

Structura de cost este simplă și prietenoasă. Nu există comision de emitere și nu există comision anual de administrare. Plățile la comercianți, în România și în străinătate, sunt fără comision conform listei oficiale de tarife.

Limita inițială poate ajunge până la 4.000 lei, sub forma unei linii de credit revolving. Sumele rambursate redevin disponibile și pot fi reutilizate pe durata contractului. Dobânda minimă este 5,9% pe lună, echivalent 0,19% pe zi.

Experiența de utilizare este completată de aplicația mobilă AXI Mobile, care permite confirmarea plăților online și vizualizarea rapidă a tranzacțiilor și soldului.

Cum aplici pentru un card de credit online

Primul gând când apare ideea unui card de credit online este procesul de aplicare. La Axi Card, fluxul este conceput să fie rapid și ușor, cu pași clari și fără birocrație inutilă.

Pasul 1. Trimiterea cererii

Aplicarea pornește direct din site, prin butonul „Aplică”. Se completează formularul cu datele de identificare și de contact. Pentru accelerarea procesului, documentația de credit poate fi semnată electronic după ce sunt parcurși termenii și condițiile aferente.

Pasul 2. Alternative de contact

Cei interesați pot solicita cardul Axi și prin apel telefonic sau prin e-mail, dacă preferă să finalizeze cererea cu sprijinul echipei de relații cu clienții.

Pasul 3. Verificarea și completarea datelor

După trimiterea formularului, un reprezentant Axi Finance IFN S.A. contactează solicitantul pentru completarea cererii de credit. La acest pas se confirmă datele de identitate, veniturile și alte informații necesare evaluării. Analiza include consultarea istoricului din Biroul de Credit și, cu

acordul prealabil, verificarea veniturilor în evidențele autorităților fiscale sau pe baza documentelor justificative.

Pasul 4. Decizia de creditare

Pe baza informațiilor declarate și a surselor externe, se stabilește dacă cererea este preaprobată sau respinsă, precum și limita de credit acordată în cazul unei decizii favorabile.

Pasul 5. Livrarea și semnarea documentelor

În situația unei aprobări, cardul Axi este livrat prin curier la adresa indicată. Documentele pot fi semnate fie pe hârtie, fie electronic, conform opțiunii exprimate, astfel încât activarea cardului să se facă fără drumuri la bancă.

Costuri, limite și cum funcționează rambursarea

Axi Card pune accent pe transparență, astfel încât să știi din start ce primești și cât costă.

Limită de credit și cum o folosești

Așa cum am menționat și mai sus, limita inițială poate ajunge până la 4.000 lei și este de tip revolving, adică sumele rambursate redevin disponibile pe durata contractului. Se poate solicita și o majorare a limitei după îndeplinirea condițiilor interne.

Dobândă și DAE

Cu Axi Card, beneficiezi de o dobândă de la 0,19% pe zi atunci când utilizarea este urmată de achitarea integrală în următoarea fereastră de plată. Dobânda lunară minimă publicată este 5,9%. Perioada de plată este între 1 și 5 ale fiecărei luni.

Ce se întâmplă dacă plătești doar minimul

Suma minimă datorată este 20% din totalul datorat la data de 1 a lunii. Dacă se achită doar minimul, dobânda curentă aplicată sumelor nerambursate crește la 0,65% pe zi. Este un mecanism standard pentru cardurile revolving.

Comisioane pe scurt

● Comision de emitere: 0%

● Comision anual de administrare: 0%

● Comision plată la comerciant (România): 0%

● Comision plată la comerciant (străinătate): 0%

● Comision retragere numerar la ATM (România): 0%

● Comision retragere numerar la ATM (SEE): 0%

Cu limită flexibilă, dobândă de la 0,19% pe zi atunci când achiți integral în fereastra 1–5, și comisioane zero pentru plățile la comercianți, Axi Card este ușor de integrat în bugetul lunar, atâta timp cât rambursarea se face disciplinat.

Sfaturi de utilizare responsabilă și motivele pentru care ar trebui să alegi un card de credit 100% online

Vrei un card de credit pe care îl obții 100% online și îl controlezi din câteva tapuri? Axi Card este făcut exact pentru tine.

Cum îl folosești ca să câștigi pe bune

● Plătește cu Axi Card la comercianți și ține costurile la minim.

● Achită soldul în fereastra scadentă ca să beneficiezi de condiții avantajoase, inclusiv dobândă de la 0,19% pe zi când plătești la timp.

● Activează alertele de scadență și verifică rapid soldul în aplicație.

● Evită retragerile de numerar dacă nu sunt urgențe.

● După câteva luni de utilizare responsabilă, poți cere o limită mai mare, în funcție de eligibilitate.

Așadar, de ce merită să alegi Axi Card?

● Aplici online în câteva minute.

● Primești o linie de credit revolving pe care o refaci imediat ce rambursezi.

● Ai costuri comunicate clar și suport prietenos când ai nevoie.

Gândește-te la asta: plătești cumpărăturile zilnice cu Axi Card, primești notificare de scadență, achiți la timp și îți reînnoiești limita pentru luna următoare. Simplu, predictibil, sub controlul tău.

E timpul pentru un card de credit care lucrează pentru tine. Intră pe Axi Card și apasă aplică chiar acum!