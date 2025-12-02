Articol publicitar

Cum am obținut un card de credit 100% online, fără drumuri la bancă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ai o cheltuială urgentă și nu vrei să pierzi ore întregi cu formulare și drumuri la ghișeu? Când timpul este esențial, vrei un card de credit pe care îl obții imediat și îl administrezi ușor. Descoperă Axi Card și aplică pentru el 100% online, fără drumuri la bancă!

unnamed jpg

Găsește mai jos procesul pas cu pas, ce beneficii contează și cum poți integra Axi Card în bugetul tău lunar fără bătăi de cap!

De ce să alegi Axi Card pentru un card 100% online

Axi Card este construit pentru cei care vor totul de la distanță. Cererea se face online sau telefonic, documentele se semnează electronic, iar livrarea cardului are loc după aprobare. Fără drumuri la sediu, fără cozi, fără hârtii în exces.

Structura de cost este simplă și prietenoasă. Nu există comision de emitere și nu există comision anual de administrare. Plățile la comercianți, în România și în străinătate, sunt fără comision conform listei oficiale de tarife.

Limita inițială poate ajunge până la 4.000 lei, sub forma unei linii de credit revolving. Sumele rambursate redevin disponibile și pot fi reutilizate pe durata contractului. Dobânda minimă este 5,9% pe lună, echivalent 0,19% pe zi.

Experiența de utilizare este completată de aplicația mobilă AXI Mobile, care permite confirmarea plăților online și vizualizarea rapidă a tranzacțiilor și soldului.

Cum aplici pentru un card de credit online

Primul gând când apare ideea unui card de credit online este procesul de aplicare. La Axi Card, fluxul este conceput să fie rapid și ușor, cu pași clari și fără birocrație inutilă.

Pasul 1. Trimiterea cererii

unnamed (1) jpg

Aplicarea pornește direct din site, prin butonul „Aplică”. Se completează formularul cu datele de identificare și de contact. Pentru accelerarea procesului, documentația de credit poate fi semnată electronic după ce sunt parcurși termenii și condițiile aferente.

Pasul 2. Alternative de contact

Cei interesați pot solicita cardul Axi și prin apel telefonic sau prin e-mail, dacă preferă să finalizeze cererea cu sprijinul echipei de relații cu clienții.

Pasul 3. Verificarea și completarea datelor

După trimiterea formularului, un reprezentant Axi Finance IFN S.A. contactează solicitantul pentru completarea cererii de credit. La acest pas se confirmă datele de identitate, veniturile și alte informații necesare evaluării. Analiza include consultarea istoricului din Biroul de Credit și, cu

acordul prealabil, verificarea veniturilor în evidențele autorităților fiscale sau pe baza documentelor justificative.

Pasul 4. Decizia de creditare

Pe baza informațiilor declarate și a surselor externe, se stabilește dacă cererea este preaprobată sau respinsă, precum și limita de credit acordată în cazul unei decizii favorabile.

Pasul 5. Livrarea și semnarea documentelor

În situația unei aprobări, cardul Axi este livrat prin curier la adresa indicată. Documentele pot fi semnate fie pe hârtie, fie electronic, conform opțiunii exprimate, astfel încât activarea cardului să se facă fără drumuri la bancă.

Costuri, limite și cum funcționează rambursarea

Axi Card pune accent pe transparență, astfel încât să știi din start ce primești și cât costă.

Limită de credit și cum o folosești

Așa cum am menționat și mai sus, limita inițială poate ajunge până la 4.000 lei și este de tip revolving, adică sumele rambursate redevin disponibile pe durata contractului. Se poate solicita și o majorare a limitei după îndeplinirea condițiilor interne.

Dobândă și DAE

Cu Axi Card, beneficiezi de o dobândă de la 0,19% pe zi atunci când utilizarea este urmată de achitarea integrală în următoarea fereastră de plată. Dobânda lunară minimă publicată este 5,9%. Perioada de plată este între 1 și 5 ale fiecărei luni.

Ce se întâmplă dacă plătești doar minimul

Suma minimă datorată este 20% din totalul datorat la data de 1 a lunii. Dacă se achită doar minimul, dobânda curentă aplicată sumelor nerambursate crește la 0,65% pe zi. Este un mecanism standard pentru cardurile revolving.

Comisioane pe scurt

● Comision de emitere: 0%

● Comision anual de administrare: 0%

● Comision plată la comerciant (România): 0%

● Comision plată la comerciant (străinătate): 0%

● Comision retragere numerar la ATM (România): 0%

● Comision retragere numerar la ATM (SEE): 0%

Cu limită flexibilă, dobândă de la 0,19% pe zi atunci când achiți integral în fereastra 1–5, și comisioane zero pentru plățile la comercianți, Axi Card este ușor de integrat în bugetul lunar, atâta timp cât rambursarea se face disciplinat.

Sfaturi de utilizare responsabilă și motivele pentru care ar trebui să alegi un card de credit 100% online

Vrei un card de credit pe care îl obții 100% online și îl controlezi din câteva tapuri? Axi Card este făcut exact pentru tine.

Cum îl folosești ca să câștigi pe bune

● Plătește cu Axi Card la comercianți și ține costurile la minim.

● Achită soldul în fereastra scadentă ca să beneficiezi de condiții avantajoase, inclusiv dobândă de la 0,19% pe zi când plătești la timp.

● Activează alertele de scadență și verifică rapid soldul în aplicație.

● Evită retragerile de numerar dacă nu sunt urgențe.

● După câteva luni de utilizare responsabilă, poți cere o limită mai mare, în funcție de eligibilitate.

Așadar, de ce merită să alegi Axi Card?

● Aplici online în câteva minute.

● Primești o linie de credit revolving pe care o refaci imediat ce rambursezi.

● Ai costuri comunicate clar și suport prietenos când ai nevoie.

Gândește-te la asta: plătești cumpărăturile zilnice cu Axi Card, primești notificare de scadență, achiți la timp și îți reînnoiești limita pentru luna următoare. Simplu, predictibil, sub controlul tău.

E timpul pentru un card de credit care lucrează pentru tine. Intră pe Axi Card și apasă aplică chiar acum!

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
O femeie în scaun cu rotile a fost ucisă de doi bărbați cu care locuia, pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
”Doamnă, eu o să mă fac bine. O să vedeți”. Ultimele cuvinte pe care Roxana Moise, fostă vedetă Exatlon, i le-a spus antrenoarei sale
fanatik.ro
image
Topul inculpaților care scapă de procese prin prescripție. Liviu Dragnea, Adrian Sârbu și Robert Negoiță printre ei
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Predicţiile lui Elon Musk pentru următorii 20 de ani: "Cea mai radicală schimbare pe care am văzut-o vreodată"
observatornews.ro
image
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de tragedie 😢
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Ce sporuri sunt obligatorii prin lege: listă completă actualizată
playtech.ro
image
Cine este, de fapt, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Reușite, controverse și planul pentru București
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Un român câștiga într-o zi cât alții într-un an, dar a ”gafat”: ”Să vezi că mă împușcă” / ”Când sunteți toți în stradă, te las”
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
Vești bune! Pensionarii primesc cadou bani în decembrie!
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
O tânără prezentatoare a murit la nici 30 de ani
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
Tort festiv alune de padure Sursa foto shutterstock 2233352429 jpg
Sărbătoreşte Ziua Națională cu un tort festiv cu alune de pădure
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!