Șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, avertizează că perturbările aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu se vor accentua în aprilie și vor începe să afecteze economia europeană, pe fondul închiderii Strâmtoarea Ormuz.

În urma atacării de către Teheran a activelor energetice din regiune, după loviturile aeriene ale SUA și Israelului, și restricțiile privind transportul, s-au pierdut peste 12 milioane barili de petrol, a explicat Birol, potrivit Agerpres.

„Pierderile de țiței din aprilie vor fi duble față de nivelul din martie, pe lângă pierderile de gaze naturale lichefiate (GNL) și se vor adăuga majorării inflației și reducerii previziunilor de creștere a economiei în multe țări”.

Fatih Birol avertizează că efectele crizei se vor accentua în aprilie, odată cu epuizarea livrărilor contractate înainte de război, iar deficitul de kerosen și motorină, deja resimțit în Asia, va afecta și Europa. Agenția Internațională pentru Energie ia în calcul eliberarea de petrol din rezervele strategice.

Actualele perturbări în aprovizionarea cu GNL și petrol sunt mai grave decât cele combinate din timpul celor două crize din 1973 și 1979 și a pierderii volumelor de gaze rusești după invadarea Ucrainei de către Moscova, în 2022, a apreciat Birol.

Șeful IEA a atras atenția că aproximativ 40 active energetice cheie din Orientul Mijlociu au fost lovite de la începutul războiului și va fi nevoie de timp până când acestea vor redeveni operaționale.

Regatul Unit va reuni 35 de țări pentru a analiza modalități de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, ruta vitală pentru transportul de petrol și gaze, blocată de Iran. Statele Unite nu participă la reuniune.

Downing Street a precizat că va fi pentru prima dată când aceste state se reunesc pentru a discuta un plan concret de redeschidere a strâmtorii.

Premierul britanic Keir Starmer a adăugat că planificatori militari britanici se vor întâlni ulterior „pentru a analiza cum putem mobiliza capabilitățile noastre și cum putem face strâmtoarea accesibilă și sigură după încetarea luptelor”.

La reuniune vor participa statele care au semnat luna trecută o declarație comună, la care s-au adăugat ulterior și alte țări. Printre acestea se numără Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Țările de Jos, precum și Australia, Japonia, Canada, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite și Nigeria.

Declarația prevede „disponibilitatea de a contribui la eforturi adecvate pentru asigurarea unui tranzit sigur prin strâmtoare”.