Serghei Lavrov acuză SUA de interese ascunse în Iran și Venezuela: „Urmăresc să obțină controlul asupra resurselor de petrol și gaze”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că planurile Statelor Unite de a forța schimbări de regim în Iran și Venezuela nu au ca scop îmbunătățirea situației oamenilor din aceste țări, ci obținerea unui control mai mare asupra resurselor energetice mondiale.

Într‑o declarație citată de Reuters, Lavrov a acuzat administrația președintelui american Donald Trump că urmărește, prin presiuni politice și militare, să domine piețele globale de petrol și gaze. „Planurile SUA de a impune schimbări de regim în Iran și Venezuela urmăresc obținerea unui control mai mare asupra resurselor de petrol și gaze”, a spus șeful diplomației ruse.

Relațiile Iran‑Statele Unite și influența regională

Lavrov a susținut că Statele Unite și Israelul nu doresc normalizarea relațiilor între Iran și vecinii săi, deoarece o reducere a tensiunilor ar slăbi influența Washingtonului în regiunea Golfului și pe piețele energetice. Oficialul rus a spus că o astfel de apropiere ar diminua „tensiunile din regiune” și ar reduce rolul extern al Statelor Unite în Orientul Mijlociu.

În același timp, Lavrov a tras un semnal de alarmă legat de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, avertizând că acesta ar putea escalada și transforma tensiunile într‑un război regional mai amplu, cu efecte semnificative asupra securității și aprovizionării energetice la nivel mondial. „Războiul din Orientul Mijlociu ar putea degenera într‑un conflict mai larg”, a afirmat el.

Controverse și reacții internaționale

Declarațiile lui Lavrov vin în contextul unei perioade de tensiuni sporite între Statele Unite și Iran, marcată de confruntări militare și negocieri tensionate privind navigația prin Strâmtoarea Hormuz, o rută strategică pentru exporturile de petrol. În același timp, comunitatea internațională rămâne îngrijorată de efectele unui posibil conflict extins asupra pieței energetice globale.