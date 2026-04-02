Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Întâlnire de urgență în Regatul Unit pe tema Strâmtorii Ormuz. Sunt așteptați reprezentanți a 35 de țări

Război în Orientul Mijlociu
Regatul Unit va reuni 35 de țări pentru a analiza modalități de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, ruta vitală pentru transportul de petrol și gaze, blocată de Iran. Statele Unite nu participă la reuniune.

Franța și Germania participă la discuții FOTO AFP
Premierul Keir Starmer a declarat că următoarea rundă de discuții din cadrul eforturilor comune franco-britanice pentru securizarea culoarului maritim va avea loc joi, cu participarea ministrului de externe Yvette Cooper și a altor lideri internaționali, scrie The Guardian.

Donald Trump a afirmat că va reveni altor state responsabilitatea de a asigura siguranța strâmtorii, dacă SUA își opresc atacurile asupra Teheranului, criticând lipsa de sprijin a țărilor europene pentru acțiunile sale militare.

35 de țări analizează situația

Starmer a spus miercuri că reuniunea va aduce la aceeași masă 35 de țări pentru a „evalua toate măsurile diplomatice și politice viabile pe care le putem lua pentru a restabili libertatea de navigație, pentru a garanta siguranța navelor și a marinarilor blocați și pentru a relua circulația bunurilor esențiale”.

Downing Street a precizat că va fi pentru prima dată când aceste state se reunesc pentru a discuta un plan concret de redeschidere a strâmtorii. Premierul a adăugat că planificatori militari britanici se vor întâlni ulterior „pentru a analiza cum putem mobiliza capabilitățile noastre și cum putem face strâmtoarea accesibilă și sigură după încetarea luptelor”.

Totuși, Starmer, care a convocat luni la Downing Street lideri din domeniul energiei și transportului maritim, a avertizat că operațiunea de relansare va dura mult după încheierea ostilităților. „Trebuie să fiu sincer cu oamenii: nu va fi ușor”, a spus el.

„Au fost foarte clari cu mine: principala provocare nu ține de asigurări, ci de siguranța și securitatea tranzitului. Așadar, avem nevoie de toate aceste elemente împreună – un front unit de forță militară și acțiune diplomatică, parteneriat cu industria, astfel încât aceasta să se poată mobiliza după încetarea luptelor și, mai presus de toate, o conducere clară și calmă. Acesta este rolul pe care această țară este pregătită să îl asume.

Pentru că, de la începutul acestui conflict, ghidul meu a fost interesul național al Regatului Unit. Iar libertatea de navigație în Orientul Mijlociu este în interesul național britanic.”

Cine participă

La reuniune vor participa statele care au semnat luna trecută o declarație comună, la care s-au adăugat ulterior și alte țări. Printre acestea se numără Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Țările de Jos, precum și Australia, Japonia, Canada, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite și Nigeria. Declarația prevede „disponibilitatea de a contribui la eforturi adecvate pentru asigurarea unui tranzit sigur prin strâmtoare”.

Potrivit informațiilor făcute publice până în momentul de față, Statele Unite nu au fost invitate direct la discuții, accentul fiind pus pe semnatarii declarației, precum și pe alți aliați europeni și actori maritimi și regionali importanți.

Aproximativ 1.000 de nave sunt blocate de blocada parțială impusă de Iran în strâmtoare, ca reacție la atacurile SUA și Israelului. Înainte de conflict, prin acest coridor trecea circa o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze și aproximativ o treime din îngrășămintele necesare pentru jumătate din producția alimentară mondială. De la începutul războiului, doar aproximativ 130 de nave au reușit să traverseze, față de numărul obișnuit zilnic.

Amenințări din partea Iranului

Ministerul Apărării a trimis planificatori militari la Comandamentul Central al SUA pentru a analiza opțiuni de traversare în siguranță a tancurilor petroliere.

Miercuri, Garda Revoluționară Islamică a Iranului a transmis într-un comunicat difuzat la televiziunea de stat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă „dușmanilor acestei națiuni” și că se află sub controlul marinei iraniene.

Trump a scris miercuri că nu va exista încetare a focului cu Iranul până când acesta nu va renunța la controlul asupra rutei maritime. „Vom analiza momentul în care Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, liberă și sigură. Până atunci, bombardăm Iranul până la distrugere sau, cum se spune, înapoi în Epoca de Piatră!!!”, a scris acesta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Regele Charles, Prințesa Anne, Prințul Andrew, Prințul Edward la înmormântarea Reginei Elisabeta a II a GettyImages 1425187521 jpg
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?