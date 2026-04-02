Întâlnire de urgență în Regatul Unit pe tema Strâmtorii Ormuz. Sunt așteptați reprezentanți a 35 de țări

Regatul Unit va reuni 35 de țări pentru a analiza modalități de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, ruta vitală pentru transportul de petrol și gaze, blocată de Iran. Statele Unite nu participă la reuniune.

Premierul Keir Starmer a declarat că următoarea rundă de discuții din cadrul eforturilor comune franco-britanice pentru securizarea culoarului maritim va avea loc joi, cu participarea ministrului de externe Yvette Cooper și a altor lideri internaționali, scrie The Guardian.

Donald Trump a afirmat că va reveni altor state responsabilitatea de a asigura siguranța strâmtorii, dacă SUA își opresc atacurile asupra Teheranului, criticând lipsa de sprijin a țărilor europene pentru acțiunile sale militare.

35 de țări analizează situația

Starmer a spus miercuri că reuniunea va aduce la aceeași masă 35 de țări pentru a „evalua toate măsurile diplomatice și politice viabile pe care le putem lua pentru a restabili libertatea de navigație, pentru a garanta siguranța navelor și a marinarilor blocați și pentru a relua circulația bunurilor esențiale”.

Downing Street a precizat că va fi pentru prima dată când aceste state se reunesc pentru a discuta un plan concret de redeschidere a strâmtorii. Premierul a adăugat că planificatori militari britanici se vor întâlni ulterior „pentru a analiza cum putem mobiliza capabilitățile noastre și cum putem face strâmtoarea accesibilă și sigură după încetarea luptelor”.

Totuși, Starmer, care a convocat luni la Downing Street lideri din domeniul energiei și transportului maritim, a avertizat că operațiunea de relansare va dura mult după încheierea ostilităților. „Trebuie să fiu sincer cu oamenii: nu va fi ușor”, a spus el.

„Au fost foarte clari cu mine: principala provocare nu ține de asigurări, ci de siguranța și securitatea tranzitului. Așadar, avem nevoie de toate aceste elemente împreună – un front unit de forță militară și acțiune diplomatică, parteneriat cu industria, astfel încât aceasta să se poată mobiliza după încetarea luptelor și, mai presus de toate, o conducere clară și calmă. Acesta este rolul pe care această țară este pregătită să îl asume.

Pentru că, de la începutul acestui conflict, ghidul meu a fost interesul național al Regatului Unit. Iar libertatea de navigație în Orientul Mijlociu este în interesul național britanic.”

Cine participă

La reuniune vor participa statele care au semnat luna trecută o declarație comună, la care s-au adăugat ulterior și alte țări. Printre acestea se numără Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Țările de Jos, precum și Australia, Japonia, Canada, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Emiratele Arabe Unite și Nigeria. Declarația prevede „disponibilitatea de a contribui la eforturi adecvate pentru asigurarea unui tranzit sigur prin strâmtoare”.

Potrivit informațiilor făcute publice până în momentul de față, Statele Unite nu au fost invitate direct la discuții, accentul fiind pus pe semnatarii declarației, precum și pe alți aliați europeni și actori maritimi și regionali importanți.

Aproximativ 1.000 de nave sunt blocate de blocada parțială impusă de Iran în strâmtoare, ca reacție la atacurile SUA și Israelului. Înainte de conflict, prin acest coridor trecea circa o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze și aproximativ o treime din îngrășămintele necesare pentru jumătate din producția alimentară mondială. De la începutul războiului, doar aproximativ 130 de nave au reușit să traverseze, față de numărul obișnuit zilnic.

Amenințări din partea Iranului

Ministerul Apărării a trimis planificatori militari la Comandamentul Central al SUA pentru a analiza opțiuni de traversare în siguranță a tancurilor petroliere.

Miercuri, Garda Revoluționară Islamică a Iranului a transmis într-un comunicat difuzat la televiziunea de stat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă „dușmanilor acestei națiuni” și că se află sub controlul marinei iraniene.

Trump a scris miercuri că nu va exista încetare a focului cu Iranul până când acesta nu va renunța la controlul asupra rutei maritime. „Vom analiza momentul în care Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă, liberă și sigură. Până atunci, bombardăm Iranul până la distrugere sau, cum se spune, înapoi în Epoca de Piatră!!!”, a scris acesta.