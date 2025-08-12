Cresc ratele pentru creditele ipotecare de la 1 octombrie. Cum poate fi atenuat impactul

Dobânzile la creditele ipotecare vor crește din nou, de la 1 octombrie, ca urmare a actualizării indicelui IRCC. Acesta se calculează trimestrial ca medie a ratelor zilnice de dobândă, ponderate cu volumul tranzacțiilor, aplicarea acestuia fiind decalată cu 2 trimestre.

Astfel, de la 1 octombrie, IRCC se majorează de la 5,55% la 6,06%. Acest lucru înseamnă că rata la un un credit ipotecar de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, cu dobândă variabilă (IRCC+3,50%) va crește cu 92 de lei, de la 2.021 lei pentru perioada iulie - septembrie, la 2.113 pentru perioada octombrie - decembrie 2025.

De creșterea sau scăderea indicelui IRCC sunt afectați cei care au credite cu dobândă variabilă dependente de indicele IRCC.

În schimb, persoanele care au credite în valută sau persoanele care au credite cu dobândă fixă, nu vor fi afectați de modificarea ratei la credite întrucât dobânda din contractul lor nu se schimbă în funcție de IRCC.

Valoarea creditelor ipotecare a crescut enorm anul trecut

În 2024 au fost acordate în total la nivel național credite ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), în creștere cu 42% comparativ cu anul 2023, acestea incluzând însă și refinanțările, conversiile, transferurile și restructurările.

Numărul caselor și apartamentelor vândute în 2024 la nivel național a crescut cu 6,6% comparativ cu 2023, potrivit statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în timp ce în București – Ilfov s-au vândut cu 7,6% mai multe locuințe în 2024.

Pe de altă parte, ratele creditelor ipotecare au scăzut ca pondere în veniturile unui debitor pe termen lung, în ciuda variației dobânzilor, care pot ajunge și la câteva puncte procentuale, potrivit unei analize realizate brokerul online Ipotecare.ro.

Vârful dobânzilor a fost atins în 2023

2023 a adus un nou vârf de dobânzi, când refinanțarea creditului menționat ar fi putut aduce o dobândă fixă de 7,32%, rata ajungând la 2.123 de lei sau 46% din salariul mediu net la nivel național – ponderea ratei ar fi crescut astfel cu doar un procent în salariul mediu, deși dobânda a crescut cu aproape două treimi.

În prezent, dobânda medie fixă pentru creditele ipotecare este de aproximativ 5,60% potrivit calculelor Ipotecare.ro, rata creditului ipotecar contractat în 2011 ajungând la 1.810 lei, adică aproximativ 33% din salariul mediu net de 5.351 de lei înregistrat la nivel național în luna februarie a acestui an.

Cum poate fi atenuat impactul creșterii IRCC

Chiar dacă de la 1 octombrie 2025, ratele la creditele dependente de IRCC se vor majora, specialiștii Finzoom recomandă o serie de soluții la care poți apela pentru a atenua sau pentru a evita impactul creșterii indicelui IRCC:

1. Negociezi cu banca proprie o dobândă mai bună

Urmărește ofertele de la propria bancă și, dacă are credite cu costuri mai bune decât ce ai contractat tu în trecut, cere o simulare cu condițiile de la noile credite/promoții. De cele mai multe ori băncile vin cu oferte de retenție foarte avantajoase (pentru a nu pleca la o altă bancă).

2. Refinanțezi creditului

Refinanțarea te poate ajuta să obții un credit nou, cu costuri mai bune, la o altă bancă, prin care să îl achiți pe cel pe care îl ai deja. Nu mai este nevoie de avans, dar nici nu poți lua bani în plus refinanțând un credit ipotecar.

Un credit cu dobânzi mai avantajoase se traduce prin rate mai mici. Sau poți face refinanțare cu reducerea perioadei de creditare și păstrarea ratei.

În prezent, în piață băncile au în ofertă credite cu dobândă fixă pe perioade de 1, 3, 5, sau 10 ani, iar dobânzile pornesc de la 4.79%.

Apelezi la CSALB

În cazul în care te confrunți cu scăderea bruscă a salariului (din diverse motive - șomaj, probleme medicale, creșterea cheltuielilor cu copiii) sau cu o creștere nesustenabilă a cheltuielilor și ajungi în imposibilitatea de a-ți plăti obligațiile financiare, poți apela la CSALB (Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar), prin depunerea unei cereri.

Prin intermediul CSALB se pot obține soluții personalizate: reduceri de costuri (dobânzi, comisioane), reducerea soldului, rambursări de comisioane, reconversie valutară etc.

Mai multe detalii despre modalitățile prin care poți depune cererea la CSALB găsești în articolul Cum poți rezolva problemele cu rata la credit - gratuit, rapid și cu ajutorul unui specialist independent. Pași pentru depunerea unei cereri la CSALB [VIDEO]

Faci rambursare anticipată

Rambursarea anticipată reprezintă plata în avans a unei sume de bani, care se scade direct din soldul creditului – adică direct din ceea ce ai împrumutat. Și nu se mai calculează dobânzi și comisioane, de aceea per total îți scad costurile totale.

Cea mai eficientă este rambursarea anticipată cu reducerea perioadei creditului.