Ratele ipotecare devin un coșmar, după ce IRCC urcă la cel mai mare nivel din istorie. Cât veți plăti în plus din această toamnă

Lovitură grea pentru românii cu credite ipotecare. De la 1 octombrie, ratele lunare la împrumuturile cu dobândă variabilă vor crește semnificativ, după ce IRCC (indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor ), urcă de la 5,55% la 6,06%, cel mai mare nivel de la introducerea sa, în 2019.

Creșterea vine pe fondul instabilității politice și economice din primăvara acestui an și se va resimți imediat în buzunarele debitorilor.

De exemplu, pentru un credit ipotecar de 200.000 de lei pe 30 de ani, rata lunară va urca de la 1.545 de lei la 1.711 lei, adică un plus de 166 de lei în fiecare lună. Veștile bune vin însă abia peste mai bine de un an. Din ianuarie 2026, IRCC este așteptat să scadă la 5,68%, ceea ce ar reduce rata pentru același credit la aproximativ 1.603 lei, potrivit Digi 24.

Între timp, însă, românii trebuie să facă față unor costuri ridicate. ROBOR, indicele care influențează creditele mai vechi și împrumuturile de consum, rămâne în jur de 6,5%, susținut de inflația încă mare și de deficitul bugetar.

ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate) reprezintă rata dobânzii la care băncile se împrumută între ele pe piața interbancară.

ROBOR este calculat în fiecare zi de către BNR ca media aritmetică a ratei dobânzilor la care primele 10 bănci din țara noastră sunt dispuse să ofere împrumuturi sub formă de depozite în lei celorlalte instituții bancare. În funcție de acest indice, toate băncile stabilesc dobânzile ratelor lunare pe care vor trebui să le plătească cei ce au credite variabile în derulare, luate în lei înainte de mai 2019.