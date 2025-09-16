search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ratele pentru creditele ipotecare cresc din nou de la 1 octombrie. La cât urcă indicele IRCC

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

De la 1 octombrie, dobânzile la creditele ipotecare vor crește din nou, ca urmare a actualizării indicelui IRCC, ceea ce înseamnă rate majorate semnificativ pentru mulți dintre cei care au contractat astfel de împrumuturi.

Dobânzile creditelor ipotecare calculate în funcţie de IRCC vor crește din nou. FOTO Shutterstock
Dobânzile creditelor ipotecare calculate în funcţie de IRCC vor crește din nou. FOTO Shutterstock

Indicele IRCC se calculează trimestrial, ca medie a ratelor zilnice de dobândă, ponderate cu volumul tranzacțiilor, aplicarea acestuia fiind decalată cu 2 trimestre.

De la 1 octombrie, IRCC se majorează de la 5,55% la 6,06%. Concret, rata la un un credit ipotecar de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, cu dobândă variabilă (IRCC+3,50%) va crește cu 92 de lei, de la 2.021 lei pentru perioada iulie - septembrie, la 2.113 pentru perioada octombrie - decembrie 2025.

Pe cine afectează creșterea IRCC

Variația IRCC îi afectează persoanele care au credite cu dobândă variabilă dependente de acest indice.

Cei care au credite în valută sau care au credite cu dobândă fixă nu vor fi afectați de modificarea ratei la credite, întrucât dobânda din contractul lor nu se schimbă în funcție de IRCC.

În 2024 au fost acordate în total la nivel național credite ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro

Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), anul trecut au fost acordate în total la nivel național credite ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro , în creștere cu 42% comparativ cu anul 2023, acestea incluzând însă și refinanțările, conversiile, transferurile și restructurările.

În 2024 s-au vândut cu 6,6% mai multe case și apartamente comparativ cu 2023, potrivit statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în timp ce în București – Ilfov s-au vândut cu 7,6% mai multe locuințe în 2024.

Ratele creditelor ipotecare au scăzut însă ca pondere în veniturile unui debitor pe termen lung, în ciuda variației dobânzilor, care pot ajunge și la câteva puncte procentuale, potrivit unei analize realizate brokerul online Ipotecare.ro.

În 2023 s-a atins un vârf al dobânzilor

Vârful dobânzilor a fost atins în 2023, când refinanțarea creditului menționat ar fi putut aduce o dobândă fixă de 7,32%, rata ajungând la 2.123 de lei sau 46% din salariul mediu net la nivel național – ponderea ratei ar fi crescut astfel cu doar un procent în salariul mediu, deși dobânda a crescut cu aproape două treimi.

Soluții de atenuare a impactului creșterii IRCC

Experţii Finzoom recomandă o serie de soluții la care cei care au contractat astfel de credite  pot apela pentru a atenua sau pentru a evita impactul creșterii indicelui IRCC:

Negocieri cu banca proprie pentru o dobândă mai bună

Sursa citată recomandă urmărirea ofertelor de la propria bancă și, dacă are credite cu costuri mai bune decât cele contractat în trecut, beneficiarul creditului poate cere o simulare cu condițiile de la noile credite/promoții. De cele mai multe ori băncile vin cu oferte de retenție foarte avantajoase (pentru a nu pleca la o altă bancă).

 Refinanțarea creditului

O refinanțare ajută la obținerea unui credit nou, cu costuri mai bune, la o altă bancă, prin care persoana să îl achite pe cel pe cel deja contractat. Nu mai este nevoie de avans, dar nici nu se pot lua bani în plus refinanțând un credit ipotecar.

Un credit cu dobânzi mai avantajoase se traduce prin rate mai mici. Sau poți face refinanțare cu reducerea perioadei de creditare și păstrarea ratei. 

În prezent, în piață băncile au în ofertă credite cu dobândă fixă pe perioade de 1, 3, 5, sau 10 ani, iar dobânzile pornesc de la 4.79%.

Apelarea la CSALB

Cei care se confruntă cu scăderea bruscă a salariului (din diverse motive - șomaj, probleme medicale, creșterea cheltuielilor cu copiii) sau cu o creștere nesustenabilă a cheltuielilor și ajung în imposibilitatea de a-și plăti obligațiile financiare, pot apela la CSALB (Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar), prin depunerea unei cereri.

Se pot obține, astfel, soluții personalizate: reduceri de costuri (dobânzi, comisioane), reducerea soldului, rambursări de comisioane, reconversie valutară etc.

Rambursarea anticipată

Plata în avans a unei sume de bani, care se scade direct din soldul creditului – adică direct din ceea ce ai împrumutat (rambursarea anticipată reprezintă) poate fi de ajutor atunci când beneficiarul creditului şi-o permite.

Avantajul este că nu se mai calculează dobânzi și comisioane, de aceea, per total, scad costurile

Cea mai eficientă este rambursarea anticipată cu reducerea perioadei creditului.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
digi24.ro
image
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
stirileprotv.ro
image
„Ce facem, ieșim dacă se anulează ăstea? «Așteaptă ce decide CG»” STENOGRAME-BOMBĂ din rechizitoriul Georgescu/Potra
gandul.ro
image
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
mediafax.ro
image
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
fanatik.ro
image
Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației
libertatea.ro
image
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Nunta finalului de 2025 în România: au spus "DA" în faţa celor dragi
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
observatornews.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cât câștigă la pensie un colonel MAI, un ofițer sau un subofițer în 2025
playtech.ro
image
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața profesioniștilor
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Angajații au parte de trei minivacanțe în luna decembrie! 7 zile libere pentru toții bugetarii
kanald.ro
image
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Wooooooow! Ce a slăbit Andra! Ce superbisimă! Artista arată uluitor, după ce a dat jos mai bine de 10 kilograme: Ce bine arăți! Ai și întinerit
romaniatv.net
image
Interdicţie privind utilizarea reţelelor sociale de către minorii sub 16 ani. Măsura intra în vigoare pe 10 decembrie
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Filmul care a cucerit cinefilii la început de toamnă. E pe Netflix și se bucură de succes
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia jpg
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
img452 jpg
Cum au urcat pe tron marii domni români? Mihai şi-a plătit tronul, iar Ştefan l-a obţinut prin luptă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”

OK! Magazine

image
Adevăratul motiv pentru care „Prințesa Disney” Meghan Markle nu s-a integrat în familia regală britanică

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!