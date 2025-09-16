Ratele pentru creditele ipotecare cresc din nou de la 1 octombrie. La cât urcă indicele IRCC

De la 1 octombrie, dobânzile la creditele ipotecare vor crește din nou, ca urmare a actualizării indicelui IRCC, ceea ce înseamnă rate majorate semnificativ pentru mulți dintre cei care au contractat astfel de împrumuturi.

Indicele IRCC se calculează trimestrial, ca medie a ratelor zilnice de dobândă, ponderate cu volumul tranzacțiilor, aplicarea acestuia fiind decalată cu 2 trimestre.

De la 1 octombrie, IRCC se majorează de la 5,55% la 6,06%. Concret, rata la un un credit ipotecar de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, cu dobândă variabilă (IRCC+3,50%) va crește cu 92 de lei, de la 2.021 lei pentru perioada iulie - septembrie, la 2.113 pentru perioada octombrie - decembrie 2025.

Pe cine afectează creșterea IRCC

Variația IRCC îi afectează persoanele care au credite cu dobândă variabilă dependente de acest indice.

Cei care au credite în valută sau care au credite cu dobândă fixă nu vor fi afectați de modificarea ratei la credite, întrucât dobânda din contractul lor nu se schimbă în funcție de IRCC.

În 2024 au fost acordate în total la nivel național credite ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro

Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), anul trecut au fost acordate în total la nivel național credite ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro , în creștere cu 42% comparativ cu anul 2023, acestea incluzând însă și refinanțările, conversiile, transferurile și restructurările.

În 2024 s-au vândut cu 6,6% mai multe case și apartamente comparativ cu 2023, potrivit statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în timp ce în București – Ilfov s-au vândut cu 7,6% mai multe locuințe în 2024.

Ratele creditelor ipotecare au scăzut însă ca pondere în veniturile unui debitor pe termen lung, în ciuda variației dobânzilor, care pot ajunge și la câteva puncte procentuale, potrivit unei analize realizate brokerul online Ipotecare.ro.

În 2023 s-a atins un vârf al dobânzilor

Vârful dobânzilor a fost atins în 2023, când refinanțarea creditului menționat ar fi putut aduce o dobândă fixă de 7,32%, rata ajungând la 2.123 de lei sau 46% din salariul mediu net la nivel național – ponderea ratei ar fi crescut astfel cu doar un procent în salariul mediu, deși dobânda a crescut cu aproape două treimi.

Soluții de atenuare a impactului creșterii IRCC

Experţii Finzoom recomandă o serie de soluții la care cei care au contractat astfel de credite pot apela pentru a atenua sau pentru a evita impactul creșterii indicelui IRCC:

Negocieri cu banca proprie pentru o dobândă mai bună

Sursa citată recomandă urmărirea ofertelor de la propria bancă și, dacă are credite cu costuri mai bune decât cele contractat în trecut, beneficiarul creditului poate cere o simulare cu condițiile de la noile credite/promoții. De cele mai multe ori băncile vin cu oferte de retenție foarte avantajoase (pentru a nu pleca la o altă bancă).

Refinanțarea creditului

O refinanțare ajută la obținerea unui credit nou, cu costuri mai bune, la o altă bancă, prin care persoana să îl achite pe cel pe cel deja contractat. Nu mai este nevoie de avans, dar nici nu se pot lua bani în plus refinanțând un credit ipotecar.

Un credit cu dobânzi mai avantajoase se traduce prin rate mai mici. Sau poți face refinanțare cu reducerea perioadei de creditare și păstrarea ratei.

În prezent, în piață băncile au în ofertă credite cu dobândă fixă pe perioade de 1, 3, 5, sau 10 ani, iar dobânzile pornesc de la 4.79%.

Apelarea la CSALB

Cei care se confruntă cu scăderea bruscă a salariului (din diverse motive - șomaj, probleme medicale, creșterea cheltuielilor cu copiii) sau cu o creștere nesustenabilă a cheltuielilor și ajung în imposibilitatea de a-și plăti obligațiile financiare, pot apela la CSALB (Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar), prin depunerea unei cereri.

Se pot obține, astfel, soluții personalizate: reduceri de costuri (dobânzi, comisioane), reducerea soldului, rambursări de comisioane, reconversie valutară etc.

Rambursarea anticipată

Plata în avans a unei sume de bani, care se scade direct din soldul creditului – adică direct din ceea ce ai împrumutat (rambursarea anticipată reprezintă) poate fi de ajutor atunci când beneficiarul creditului şi-o permite.

Avantajul este că nu se mai calculează dobânzi și comisioane, de aceea, per total, scad costurile

Cea mai eficientă este rambursarea anticipată cu reducerea perioadei creditului.