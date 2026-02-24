Consiliul Concurenței aprobă condiționat preluarea La Cocoș de către grupul Schwarz: cum vor fi afectate prețurile și rețeaua de magazine

Consiliul Concurenței a autorizat, cu condiții, tranzacția prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoș SA, după o investigație detaliată realizată de autoritate privind impactul asupra pieței de retail alimentar.

Potrivit autorității, decizia vine în urma unei analize aprofundate, fiind doar al doilea caz din istoria instituției în care a fost declanșată o investigație în cadrul unei concentrări economice.

„Acesta este al doilea caz din istoria autorității în care am declanșat o investigație în analiza unei concentrări economice, ceea ce evidențiază importanța acestei tranzacții și impactul său potențial asupra pieței. Ca urmare, autorizarea a fost condiționată de angajamente clare, menite să protejeze concurența și interesele consumatorilor”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliul Concurenței.

El a subliniat că aceste condiții asigură menținerea modelului comercial al rețelei La Cocoș, bazat pe prețuri reduse și volume mari de vânzări, protejarea furnizorilor și păstrarea unui nivel adecvat de concurență pe piața de retail alimentar. Totodată, angajamentele prevăd investiții pentru extinderea rețelei la nivel național, cu același model de business orientat către prețuri accesibile, astfel încât să existe o presiune concurențială, în special asupra prețurilor, în cât mai multe zone din țară.

Prețuri, extindere și independență comercială

În urma analizei, Grupul Schwarz și-a asumat mai multe angajamente menite să răspundă îngrijorărilor concurențiale identificate. Acestea vizează atât nivelul prețurilor și menținerea modelului specific La Cocoș, cât și structura și dinamica pieței comerțului cu amănuntul de produse de consum curent.

Astfel, grupul se angajează să păstreze strategia actuală de preț a magazinelor La Cocoș, fără a depăși marja brută de referință, pentru o perioadă de patru ani de la finalizarea tranzacției. În același timp, pentru următorii cinci ani, rețeaua La Cocoș nu va fi închisă și nici limitată, iar activitatea va continua sub același brand și în formatul actual al magazinelor.

De asemenea, Schwarz și-a asumat extinderea rețelei La Cocoș la nivel național, prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru noi magazine în următorii cinci ani, cu scopul de a crește accesul consumatorilor la acest tip de magazin și de a intensifica concurența pe piață.

Un alt angajament important vizează separarea operațională. Pentru o perioadă de cinci ani, societatea La Cocoș va fi menținută distinct de structurile corporative și operaționale ale Kaufland România și Lidl România, pentru a păstra independența comercială și a limita riscul unei consolidări excesive pe piața de retail.

Protejarea furnizorilor și monitorizarea pieței

Angajamentele includ și obligația de a nu realiza achiziții sub pragurile de notificare pe piața de retail alimentar, măsură menită să reducă riscul întăririi semnificative a puterii de piață în zonele deja concentrate. Totodată, companiile implicate vor trebui să informeze Consiliul Concurenței cu privire la achiziția sau închirierea de spații comerciale și la planurile de deschidere a magazinelor, pentru o monitorizare mai eficientă a piețelor locale sensibile.

Grupul Schwarz s-a angajat și să protejeze furnizorii exclusivi ai Supermarket La Cocoș. Pentru o perioadă de doi ani, vor fi menținute relațiile comerciale cu furnizorii care livrează produse către La Cocoș și care nu colaborează cu Kaufland sau Lidl, măsura având rolul de a păstra sortimentele existente și de a limita presiunea comercială asupra furnizorilor.

În prezent, La Cocoș operează magazine în Ploiești, București și Brașov, iar în cursul anului 2025 a deschis noi unități în Pitești, Craiova și Arad. Activitatea grupului Schwarz în România este concentrată în principal pe comerțul cu amănuntul de produse de consum curent, preponderent alimentare.

Decizia Consiliului Concurenței urmează să fie publicată pe site-ul instituției, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.