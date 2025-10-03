search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Marca proprie sau ofertele speciale ale supermarketurilor? Ce cred românii că e mai avantajos

Publicat:

România are cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană, iar acest lucru îi determină pe români să se gândească foarte bine înainte de a face cumpărături, chiar dacă se limitează la strictul necesar trecut pe listă.

Doi oameni se uită cu atenția la eticheta unui produs din supermarket
România are cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană. Foto arhivă

Așadar, prețurile îi preocupă în mod deosebit pe români, însă nu numai prețurile, ci și calitatea sau marca produsului.

Astfel de discuții sunt purtate frecvent inclusiv pe rețelele de socializare, unii dintre consumatori optând pentru „marca proprie” a unui supermarket, în timp ce alții așteaptă oferte speciale din partea acestora, foarte puțini fiind cei care rămân fideli mărcilor consacrate.

„Mă tot întreb dacă are sens să vânez săptămânal reduceri la supermarket, sperând că la final de an chiar economisesc procentul ăsta din bugetul de papa, dar uneori am impresia că prețul redus e tot pe acolo cu marca proprie (care e deja mai ieftină și uneori la fel de calitativă). Voi cum faceți? Merită să urmăriți oferte sau mergeți direct pe varianta ieftină?”, a scris un internaut pe Reddit.

Reacțiile n-au întârziat să apară. „Deseori iau marca proprie la produse - se întâmplă des ca produsele brand propriu să provină din aceleași fabrici cu produse de branduri cunoscute”, a scris un participant la discuție.

„Confirm, din "interior": pentru foarte multe produse alimentare hypermarketurile își produc marca proprie la marii producători din România (doar aceia au capacitatea de producție și materie primă pentru a livra suficient și constant pentru marca proprie, în plus negociază și condiții mai bune pentru marca lor atunci când produc marca proprie)”, a scris un altul.

Acesta din urmă a explicat că nu prea există produse pentru care fabricile din România să își poată schimba furnizorii de materii prime și cu atât mai puțin liniile de producție, așa că de cele mai multe ori produsul e absolut identic, mai ales dacă e un produs generic de tipul telemea (ex Carrefour produce la fabrica Olympus, rețetă identică), lactate etc.

„În plus, în România share-ul de vânzări pe marca proprie e muuuult sub share-ul pe toate țările al unui hypermarket iar de la nivel corporate se vine cu target agresiv pe creșterea share-ului de marca proprie, așa că de cele mai multe ori marca proprie e și super avantjoasa ca preț și din acest considerent.

Recunosc că nu prea cumpăram marca proprie înainte să am informațiile din interior, iar acum 90% din produsele unde am o opțiune sunt de acest fel”, a spus el.

Un alt participant la discuție a ținut să precizeze că nu poate fi vorba de marca proprie la modul general, ci că depinde de produsul de care ai nevoie: „Depinde de produs. Tu trebuie sa decizi ce îți place și ce nu la mărcile proprii. Eu de exemplu iau marca proprie la tot ce înseamnă legume congelate și conserve/borcane (excepție castraveți murați). La mezeluri și cașcavaluri/brânzeturi nu sunt mulțumită dar la iaurturi da. Cosmetice/detergenți n-am încercat. Sincer!”.

În timp ce unii români spun că se uită direct la „marca proprie” a supermarketurilor din care își fac cumpărăturile, alții se plâng că unele astfel de produse sunt de calitate mai slabă decât cele care afișează marca producătorului.

„Am încercat ceva detergenți marca propie Lidl acum ceva ani - nu m-au încântat. Păreau foarte "diluate". Poate au mai schimbat rețetele între timp”, a spus un participant la discuție.

„Cumpăr ce cumpăr de obicei și dacă dau peste o reducere la ceea ce consum, norocul meu, profit de ea. Mă interesează atunci când Kaufland face reducere la sortimentul de conserve și borcane (castraveți, compot,etc)”, a scris un altul.

Argumentând cî, de obicei, nu sunt prea mari diferențele de preț între produsele marcă proprie și cele care afișează marca producătorului, un internaut a spus că de fapt, totul e în funcție de ce ăși dorește fiecare.

„Depinde ce vrei: produse de calitate sau preț mic și cât timp ai să urmărești tot timpul ofertele.

În general nu sunt diferențe foarte mari între mărcile producătorilor și cele ale supermarketurilor la produsele de bază, dar la fonfleuri pot să existe”, a scris el.

