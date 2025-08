Prețurile alimentelor variază considerabil în orașele europene, uneori chiar și între orașe din aceeași țară. Euronews Business a analizat „Indicele Alimentar” publicat de Deutsche Bank, care evidențiază orașele europene cu cele mai ieftine și cele mai scumpe coșuri de cumpărături.

Cumpărăturile săptămânale reprezintă o cheltuială inevitabilă pentru toți, însă costul acestora diferă semnificativ între orașele din Europa. Potrivit „Indicelui Alimentar” realizat de Institutul de Cercetare al Deutsche Bank, în 2025, există diferențe notabile privind prețul unui coș de produse alimentare tipic în orașele europene.

Acest indice se bazează pe datele furnizate de platforma Numbeo și compară prețurile alimentelor de bază în marile orașe ale lumii, inclusiv numeroase localități europene. Indicele este calculat pe baza prețurilor medii ponderate pentru produse obișnuite precum lapte, pâine, ouă, fructe și carne. Ca punct de referință a fost ales orașul New York, căruia i s-a atribuit scorul 100. Indicele nu ia în calcul puterea de cumpărare locală, un aspect important atunci când se compară costurile din diverse orașe.

Așadar, care sunt orașele europene cu cele mai ridicate prețuri la alimente? Și unde poți face cumpărături ieftine?

Orașele elvețiene domină clasamentul celor mai scumpe

Geneva se află pe primul loc în topul orașelor cu cele mai scumpe prețuri alimentare din lume, conform raportului „Mapping the World’s Prices”. Cu un scor de 106, asta înseamnă că prețurile sunt cu 6% mai mari decât în New York. Altfel spus, un coș de cumpărături care costă 100 € în New York, ajunge la 106 € în Geneva.

Zurich, un alt oraș elvețian, ocupă locul al doilea în Europa, cu un scor de 103. Acestea sunt singurele orașe europene care depășesc New York în ceea ce privește costul alimentelor.

Dintre cele cinci orașe americane incluse în studiu — San Francisco, New York, Boston, Chicago și Los Angeles — toate sunt mai scumpe decât orice oraș european, cu excepția Genevei și a Zurichului. De exemplu, San Francisco are un scor de 104, depășind chiar și New York.

Următoarele cele mai scumpe orașe europene

După Geneva și Zurich, următoarele trei orașe europene cu cele mai ridicate prețuri sunt:

Oslo (scor 78),

Paris (71),

și Luxemburg (66).

Deși mai ieftine decât orașele elvețiene sau americane, acestea rămân în topul celor mai costisitoare locuri pentru a face cumpărături alimentare în Europa.

Orașele cu prețuri medii

Multe orașe europene au scoruri situate între 58 și 63, ceea ce le plasează într-o zonă de mijloc în ceea ce privește costul alimentelor. Printre ele se numără:

Helsinki, Viena, și Copenhaga (toate cu scor 63),

Milano și Londra (62),

Bruxelles și Edinburgh (61),

Frankfurt, Dublin, Amsterdam, München și Stockholm (toate cu scor 58).

Cele mai ieftine orașe pentru cumpărături alimentare

Cele mai mici prețuri la alimente se găsesc în orașele cu scoruri de 55 sau mai puțin. Budapesta și Varșovia sunt cele mai ieftine capitale europene din acest clasament, cu scoruri de doar 37. Asta înseamnă că un coș de cumpărături de 100 € în New York ar costa doar 37 € în aceste două capitale est-europene — o diferență de 63%.

Alte orașe cu prețuri reduse sunt:

Istanbul (39),

Praga (42),

Lisabona (44),

Atena și Madrid (46),

Barcelona (49),

Roma și Birmingham (51),

Berlin (55).

De altfel, diferențele semnificative de preț se observă chiar și între orașe din aceeași țară. De exemplu, Londra are un scor de 62, în timp ce Birmingham are doar 51.

Cairo – cel mai ieftin oraș din lume pentru alimente

La nivel global, Cairo înregistrează scorul cel mai scăzut, doar 20 de puncte. Asta înseamnă că un coș de cumpărături care costă 100 € în New York, costă de cinci ori mai puțin în capitala Egiptului.

Prețurile alimentelor în marile capitale europene: Paris vs. Madrid

Dintre cele cinci mari economii europene, Paris este cea mai scumpă capitală pentru cumpărături alimentare, iar Madrid — cea mai accesibilă. Iată scorurile:

Paris: 71,

Londra: 62,

Berlin: 55,

Roma: 51,

Madrid: 46.

Astfel, un coș alimentar care costă 71 € în Paris ar costa doar 46 € în Madrid — o diferență de 54%. Paris este, de asemenea, cu 39% mai scump decât Roma, cu 29% mai scump decât Berlin și cu 15% mai scump decât Londra.

Cât vei plăti efectiv – prețuri în euro

Prețurile de pe Numbeo, sursa datelor folosite de Deutsche Bank, sunt exprimate în euro. Totuși, ele nu se compară direct cu indicele, întrucât nu se publică detalii despre produsele și cantitățile incluse în calcul, potrivit Euronews.

Conform datelor din iulie 2025 pentru 19 produse alimentare comune, Paris rămâne cea mai scumpă capitală din rândul marilor economii europene, cu un coș care ajunge la 107,20 €, urmată de: