Reacția virulentă a unui manager de supermarket din Germania, care interzice accesul unor clienți: „Trebuie să le aruncăm, este frustrant și costisitor”

Clienții unui supermarket Edeka din Solingen, Germania, lasă produse proaspete pe rafturi fără să le plătească, provocând pierderi estimate la 3.600 de euro pe an. Managerul avertizează că cei prinși vor fi interziși să intre în magazin.

Un supermarket Edeka din Solingen, Germania, se confruntă cu un comportament neobișnuit și costisitor al unor clienți: aceștia iau produse proaspete, în special produse din carne de la tejghea, dar nu le plătesc și le pun înapoi pe rafturi, deseori nerefrigerate, scrie infranken.

Heico Wodarz, managerul magazinului, susține că pierderile generate de aceste situații ajung la aproximativ 300 de euro pe lună, adică 3.600 de euro pe an.

„Obișnuiam să avem cinci–șase cazuri pe lună. Acum se întâmplă între 16 și 20. Produsele sunt lăsate pe rafturi nerefrigerate și, de multe ori, trebuie să le aruncăm. Este frustrant și costisitor,” a declarat Wodarz

Managerul este supărat pentru că acest comportament afectează magazinul și echipa sa, iar clienții nu respectă regulile simple: dacă nu vor să cumpere produsele, ar trebui să le returneze la ghișeu sau la casă.

„Clienții pur și simplu nu mai au bani. Se vede asta în fiecare colț al magazinului. După ce văd prețul de 12,80 euro pentru carne, mulți o lasă pe raft, din rușine, în loc să o returneze. Dar efectul este pierderea produselor și costuri suplimentare pentru magazin”, a adăugat acesta.

Magazinul a afișat semne vizibile pe tejgheaua de carne.

„Dacă nu doriți să cumpărați produsele, vă rugăm să le returnați. Clienții prinși aruncând produse pe rafturi vor fi interziși să intre în magazin. Nu vom ezita să luăm măsura”, scrie în mesaj.

Inițiativa a fost apreciată pe rețelele sociale.

„Absolut corect. Clientul trebuie să plătească pentru produsele pe care le face inutilizabile”, a scris un internaut.

„Problema a existat dintotdeauna. Dacă nu vrei produsul, îl poți returna la ghișeu sau la casă. Este antisocial să pui carne sau mâncare răcită pe rafturi”, a adăugat altcineva.

„Aproape de fiecare dată când trec prin sucursala locală, găsesc carne nerefrigerată, uneori contaminată. Totul ajunge la gunoi imediat ce este descoperit”, a comentat altă persoană.

De când au fost instalate semnele de avertizare, managerul spune că numărul incidentelor a scăzut vizibil.

Supermarketul folosește camere de supraveghere, iar reprezentanții acestuia poartă discuții directe cu clienții pentru a preveni astfel de situații.