„Curentat” la factura de energie electrică: garsonieră de 12 mp taxată cu 70% din prețul locuinței

O firmă din Sibiu reclamă o situație pe care reprezentantul companiei o consideră cel puțin „absurdă”. A primit o factură la energie electrică de aproximativ 8.500 de euro pentru o garsonieră de 12 metri pătrați.

O firmă din Sibiu spune că a primit o factură la energie electrică, de la Hidroelectrica, în valoare totală de 41.983,89 de lei pentru o garsonieră de mici dimensiuni. Garsoniera de 12 mp este folosită pentru cazarea unor muncitori și, potrivit reprezentantului firmei proprietare, locuința a fost puțin folosită în ultima perioadă, scriu jurnaliștii de la Turnul Sfatului.

Acesta susține că societatea pe care o reprezintă desfășoară activități industriale unde facturile obișnuite la energie sunt considerabil mai mici decât suma facturată pentru garsonieră.

„Noi facem producție, facem industrie, și în industrie avem facturi de 4.000–5.000 de lei. Aici vorbim de aproape 40.000 de lei pentru o garsonieră”, afirmă reprezentantul companiei.

Acesta i-a anunțat pe cei de la Hidroelectrica, dar în loc să vină în control, i-au cerut lui să facă poze la contor și să trimită.

„Garsoniera a costat în jur de 12.000 de euro când am cumpărat-o, iar acum factura la curent se apropie de valoarea ei. Se aproapie de 70% din cât ne-a costat apartamentul”, mai afirmă reprezentantul companiei.

Conform documentului pus la dispoziția presei, valoarea totală de plată ajunge la 41.983,89 lei, după aplicarea TVA-ului și includerea unui sold restant anterior.

Din centralizarea facturii reiese că valoarea energiei fără TVA este de 34.344,74 lei, iar TVA-ul calculat la 21% depășește 7.200 de lei. Documentul mai indică un consum total de 30.183 kWh (kilowatt-oră) și un preț contractual final de 1,38 lei/kWh.