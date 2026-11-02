Cât ajunge să coste o comandă pe Temu: coșul de 91 de lei își dublează valoarea înainte de reducerea platformei

Prețul produselor din coș nu este întotdeauna și suma de plată la finalizarea comenzii. Un exemplu prezentat de Adevărul Financiar arată că, pe Temu, articole în valoare de 91,47 de lei ajung la un total afișat de 179,91 de lei, înainte de contribuția suportată de platformă.

Taxele pe coletele din afara UE dublează costul comenzii Foto: arhivă

Comanda cuprinde un set de ace de cusut, un covoraș de baie și un set de capace elastice pentru alimente. Costurile suplimentare însumează 88,44 de lei, aproape cât valoarea produselor. Temu anunță că suportă 26,53 de lei, astfel că suma cerută clientului scade la 153,38 de lei.

Foto: Adevărul

Distincția este importantă: totalul de dinaintea contribuției platformei este aproape dublu față de prețul articolelor, nu suma achitată efectiv de cumpărător. Exemplul descrie un anumit coș de cumpărături, nu un cost identic pentru toate comenzile.

Două taxe europene pentru importurile de valoare mică

Potrivit informațiilor prezentate de Adevărul Financiar, costurile pentru importurile din afara Uniunii Europene includ două măsuri distincte: taxa vamală temporară de 3 euro, introdusă la 1 iulie 2026 pentru coletele de până la 150 de euro, și taxa europeană de procesare de 2 euro, aplicată de la 1 noiembrie 2026.

Pentru bunurile care intră sub incidența ambelor măsuri, costul suplimentar poate ajunge la 5 euro pentru fiecare categorie de produse relevantă în declarația vamală. Calculul depinde de clasificarea tarifară, nu doar de numărul obiectelor din colet.

Exemplul atribuit Comisiei Europene în articolul-sursă este cel al unui colet cu cinci tricouri, încadrate într-o singură categorie. În schimb, trei tricouri și un ceas înseamnă două categorii diferite, care pot atrage taxe separate.

Taxa vamală de 3 euro este prezentată drept o soluție temporară, până la 1 iulie 2028, când ar urma să fie înlocuită cu tarifele vamale obișnuite. Taxa de procesare are un rol separat: acoperirea costurilor de verificare și control al coletelor.

Ce se schimbă după eliminarea taxei românești de 25 de lei

În România, taxa logistică de 25 de lei pentru coletele cu valoare declarată sub 150 de euro, expediate din afara UE, a fost eliminată de la 1 noiembrie 2026, potrivit aceleiași surse. Măsura fusese introdusă prin Legea nr. 239/2025 și se aplica de la 1 ianuarie 2026, inclusiv comenzilor de pe Temu, Shein sau AliExpress.

Guvernul a aprobat eliminarea la 30 octombrie, prin ordonanță de urgență. Explicația ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, citată de Adevărul Financiar, este evitarea suprapunerii taxei naționale cu noile mecanisme europene aplicate acelorași fluxuri de colete.

Data predării coletului stabilește aplicarea vechii taxe: pentru livrările către destinatari efectuate până la 31 octombrie inclusiv, aceasta rămâne datorată; pentru cele începând cu 1 noiembrie, nu se mai aplică. Sumele încasate cu acest titlu pentru coletele predate după 1 noiembrie trebuie restituite în termen de 30 de zile de la predare, arată articolul-sursă.

De ce costurile ajung în suma plătită de client

Argumentul european pentru noile măsuri este volumul tot mai mare de importuri de valoare mică și presiunea asupra controalelor vamale. Potrivit datelor Comisiei Europene citate de Adevărul Financiar, aproape 5,9 miliarde de articole de valoare redusă au ajuns în UE în 2025, expediate direct din țări terțe către consumatori.

Deși obligațiile legate de import revin operatorilor economici implicați, costurile se pot reflecta în prețul final. Platformele și vânzătorii pot suporta o parte din cheltuieli, pot modifica prețurile sau pot include sumele suplimentare în totalul afișat la finalizarea comenzii.

Pentru cumpărător, eliminarea taxei românești nu înseamnă, așadar, dispariția tuturor costurilor suplimentare. În exemplul de pe Temu, reperul pentru decizia de cumpărare rămâne suma efectiv cerută la plată - 153,38 de lei -, nu doar valoarea de 91,47 de lei a produselor.