UE introduce o taxă nouă pentru toate coletele sub 150 de euro. Cât va fi și de când se aplică

Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord privind introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru toate coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro care intră în blocul comunitar, începând cu iulie 2026, transmite DPA. Măsura este una temporară, urmând să fie aplicată până în 2028, când toate importurile, indiferent de valoare, vor fi taxate.

Decizia vine în contextul unui val uriaș de produse ieftine importate, în special din China, multe dintre ele neconforme cu legislația europeană și declarate cu valori subevaluate pentru evitarea taxelor, potrivit Comisiei Europene, potrivit Agerpres.

„Această măsură temporară vine ca urmare a faptului că astfel de colete intră în UE fără taxe vamale, ducând la o concurenţă incorectă pentru vânzătorii din blocul comunitar, riscuri de sănătate şi de siguranţă pentru consumatori, nivel ridicată de fraudă şi temeri privind mediul”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

În 2024, aproximativ 4,6 miliarde de colete sub 150 de euro – echivalentul a 12 milioane de pachete pe zi – au ajuns pe piața europeană. Volumul este de două ori mai mare decât în 2023 și de trei ori mai mare decât în 2022, iar o parte semnificativă dintre aceste produse nu respectă normele UE.

China, principalul exportator: 91% dintre comenzile mici vin de acolo

Noile taxe vor afecta în special platformele online chinezești precum Shein, Temu și AliExpress, în condițiile în care 91% din toate comenzile cu valoare mică au provenit din China în 2024. Multe dintre colete sunt, potrivit autorităților, subevaluate deliberat pentru a evita plata taxelor.

În plus, scutirea actuală încurajează importatorii să fragmenteze comenzile mari în pachete mici, pentru a ocoli obligațiile vamale, o practică ce generează risipă masivă de ambalaje.

Măsura este un răspuns la presiunea crescândă a retailerilor europeni

Inițial, UE intenționa să elimine scutirea de taxe pentru coletele sub 150 de euro abia în 2028. Totuși, explozia importurilor ieftine din Asia a determinat companiile europene să ceară intervenții mai rapide, acuzând practici neloiale și creșterea vânzărilor de produse contrafăcute.

Analiștii avertizează că retailerii europeni, obligați să respecte standarde stricte de calitate și siguranță, sunt dezavantajați în competiția cu platformele care vând produse low-cost, uneori neconforme.

Taxa de 3 euro este doar primul pas. Din 2028, toate bunurile importate în Uniunea Europeană – fără nicio excepție valorică – vor fi supuse unor taxe vamale.

Scopul, potrivit Comisiei Europene, este de a proteja consumatorii, reduce frauda, sprijini comercianții europeni, diminua impactul asupra mediului, și e a crea condiții de piață echitabile.