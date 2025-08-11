Cinci băuturi răcoritoare care conțin cele mai alarmante ingrediente. Avertismentul unui dietetician

Băuturile carbogazoase au avut aproape mereu o reputație proastă raportat la sănătate, deși, pentru mulți consumatori, acest aspect este mai puțin important decât gustul cu care s-au obișnuit și la care nu ar renunța pentru nimic.

Tara Collingwood, dieteticiană sportivă certificată (SUA) și coautoare a cărții Flat Belly Cookbook for Dummies, a avertizat pe site-ul Eat this, not that! că, in ciuda apariției pe piață a unor alternative mai prietenoase cu sănătatea, pe piață există încă foarte multe băuturi răcoritoare cu ingrediente alarmante.

Sursa citată a enumerat cinci mărci de băuturi răcoritoare care conțin cele mai alarmante liste de ingrediente.

Mountain Dew

Mountain Dew iese în evidență prin combinația sa de sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză (HFCS), cafeină, arome artificiale și coloranți artificiali, precum Yellow 5.

Yellow 5, cunoscut și sub numele de tartrazină, este unul dintre cei mai utilizați coloranți alimentari sintetici și este pe cale să fie eliminat în SUA, În 2025, agenția FDA a anunțat planuri de eliminare treptată a coloranților artificiali pe bază de petrol, cum este acesta, sau Red 40 și Yellow 6, până la sfârșitul anului 2026, invocând îngrijorări crescânde cu privire la potențialele efecte neurocomportamentale asupra copiilor.

În plus, Mountain Dew conține o cantitate de zahăr mai mare decât multe sucuri carbogazoase, inclusiv Coca Cola.

Coca-Cola Cherry

Coca-Cola Cherry, o băutură răcoritoare carbogazoasă cu aromă îmbunătățită, conține și ea multe ingrediente problematice. Pe lângă siropul de porumb cu conținut ridicat de fructoză, Coca-Cola Cherry are în compoziție arome artificiale, colorant caramel și mult zahăr.

„Dulceața maschează aciditatea care poate eroda smalțul dinților în timp”, spune Collingwood.

Fanta Orange

Populară mai ales în rândul copiilor, Fanta Orange conține multe ingrediente nesănătoase, printre care coloranți artificiali (Red 40 și Yellow 6) și HFCS. Totul, pe lângă conținutul mare de zahăr.

„Coloranții strălucitori sunt potențial legați de probleme de comportament la copii”, spune Collingwood.

Dr. Pepper

Și marca Dr Pepper este alarmantă în opinia dieteticienei citate de Eat this. Băutura conține HFCS, colorant caramel și acid fosforic și are și ea o cantitate notabilă de zahăr.

„Un cocktail de 23 de arome artificiale. Aciditate ridicată și încărcătură chimică”, rezumă Collingwood.

Rockstar Energy Soda

Deși poate conferi un plus de energie, Rockstar Energy Soda nu este deloc naturală, avertizează sursa citată.

„Conține o cantitate excesivă de cofeină combinată cu zahăr”, spune Collingwood. Băutura conține arome și coloranți artificiali, taurină, guarana și alți stimulenți, precum și o cantitate mare de zahăr.

„Crește ritmul cardiac și tensiunea arterială; nu este recomandată copiilor sau persoanelor sensibile”, spune Collingwood.

Amintim că un studiu recent a arătat că taurina, ingredientul frecvent întâlnit în băuturile energizante, ar putea accelera dezvoltarea leucemiei.