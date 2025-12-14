Ce se întâmplă în organism după o doză de Coca-Cola

Consumul zilnic de băuturi carbogazoase îndulcite, precum Coca-Cola, este asociat cu riscuri semnificative pentru sănătate, potrivit mai multor studii recente. Deși conținutul ridicat de zahăr din sucurile carbogazoase este cunoscut de mult timp, cercetările recente arată mai clar ce efecte are asupra organismului o doză de Coca-Cola.

Potrivit unor studii citate de publicația britanică The Telegraph, consumul regulat de băuturi îndulcite cu zahăr este corelat cu apariția grăsimii pe ficat, a diabetului de tip 2 și a bolilor cardiovasculare. Un studiu publicat în Nature Medicine a asociat milioane de cazuri de diabet de tip 2 și afecțiuni cardiace cu băuturile zaharoase, în timp ce o echipă de cercetători suedezi a pus direct în responsabilitatea industriei băuturilor îndulcite o parte semnificativă din cazurile de boli cardiovasculare.

Ce se întâmplă în organism după o doză de Coca-Cola

Un studiu amplu realizat în Marea Britanie, care a analizat obiceiurile alimentare a peste 123.000 de persoane pe o perioadă de 10 ani, arată că consumul zilnic al unei singure băuturi îndulcite este suficient pentru a crește cu 50% riscul de boală hepatică grasă non-alcoolică.

Un alt studiu, publicat în luna ianuarie în revista Nature Medicine, a asociat consumul de băuturi zaharoase cu milioane de cazuri noi de diabet de tip 2 și boli cardiovasculare la nivel global. Autorii studiului atrag atenția că problema nu este doar cantitatea de zahăr, ci și faptul că aceste băuturi sunt frecvent integrate într-un stil de viață nesănătos.

Specialiștii explică faptul că, la scurt timp după consum, organismul trece printr-o perioadă de glicemie mare. În combinație cu cafeina, acest aport ridicat poate duce, în timp, la apariția unei forme de dependență. Conform experților, unii consumatori ajung să reducă treptat cantitatea de Cola pentru a diminua simptomele sevrajului cauzat de zahăr și cafeină.

„Coca-Cola are un conținut extrem de ridicat de zahăr. În opinia mea, nici nu ar trebui să fie permisă comercializarea ei”, a declarat dieteticianul Nichola Ludlam-Raine pentru The Telegraph.

Un studiu realizat în Suedia, publicat anul trecut, merge mai departe și sugerează că băuturile zaharoase pot fi mai dăunătoare pentru sănătatea cardiovasculară decât alte tipuri de dulciuri, fiind asociate cu un risc crescut de accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă și fibrilație atrială.

Ce conține o doză de Coca-Cola

O doză standard de Coca-Cola conține aproximativ:

140 de calorii

35 de grame de zahăr, peste limita zilnică recomandată de NHS (30 g pentru adulți)

33 mg de cafeină

Specialiștii atrag atenția că zahărul lichid este absorbit rapid în organism, provocând creșteri bruște ale glicemiei, urmate de scăderi accentuate, care pot duce la iritabilitate și senzație de oboseală.

Efectele asupra organismului, la o oră după consum

Potrivit nutriționiștilor:

După 10 minute, zahărul ajunge rapid în sânge;

După 20 de minute, glicemia crește brusc, iar ficatul începe să transforme fructoza în grăsime;

După 45 de minute, cafeina este complet absorbită, stimulând temporar sistemul de recompensă al creierului;

După o oră, apare așa-numitul „crash” de zahăr, manifestat prin oboseală și iritabilitate.

Industria băuturilor: „Produsele sunt sigure într-o dietă echilibrată”

Reprezentanții British Soft Drinks Association au reacționat, precizând că studiile sunt observaționale și nu demonstrează o relație directă de cauzalitate.

„Toate băuturile răcoritoare sunt sigure pentru consum ca parte a unei diete sănătoase și echilibrate. În prezent, băuturile carbogazoase reprezintă doar 6% din totalul zahărului cumpărat pentru consum casnic în Marea Britanie”, a transmis organizația.