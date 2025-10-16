Autostrada Transilvania se împotmolește la aproape 90%. Guvernul nu a mai alocat bani pentru ultimele două loturi

Autostrada Transilvania riscă să rămână neterminată. Două dintre cele mai avansate tronsoane ale autostrăzii A3, aflate în proporție de aproape 90% finalizate, nu mai sunt incluse în lista proiectelor finanțate prin PNRR.

Deși lucrările la Autostrada Transilvania (A3) se apropie de final, ultimele două tronsoane rămase, Nădășelu - Zimbor și Zimbor -Poarta Sălajului, ar putea fi oprite din lipsă de finanțare. Cele două loturi, aflate pe teritoriul județului Sălaj, au un stadiu fizic de execuție de peste 87%, însă nu mai figurează pe lista proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), până în prezent nu au fost primite documente oficiale privind o nouă sursă de finanțare sau rezilierea contractelor de finanțare prin PNRR.

„În eventualitatea unor posibile suspendări ale finanțării proiectelor de infrastructură mare care se află în diferite stadii de execuție, lucrările se vor suspenda, iar șantierele vor intra în conservare”, a declarat pentru presă Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, citat de arenaconstruct.

Stadiul lucrărilor

Primul dintre cele două loturi, Nădășelu - Zimbor, care are o lungime de 30 de kilometri, a ajuns la un stadiu fizic de 89,5%. Contractul, semnat la finalul lui 2020 cu compania Spedition UMB, are o valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei, fără TVA. Deși proiectul ar fi putut fi finalizat în următoarele luni, lipsa finanțării ar putea duce la sistarea lucrărilor.

Tronsonul Zimbor - Poarta Sălajului, cu o lungime de 12,24 kilometri, construit tot de Spedition UMB, este realizat în proporție de 87,2% și are o valoare contractuală de 836 de milioane de lei.

Deși ambele proiecte erau prevăzute pentru finanțare prin PNRR, Ministerul Transporturilor nu le-a inclus în memorandumul transmis recent Guvernului, ceea ce lasă continuarea lucrărilor sub semnul întrebării.

Situația celorlalte segmente ale A3

Tronsonul Poarta Sălajului - Nușfalău, care include și Tunelul Meseș (41 km), este în prezent în fază de proiectare. Contractul, semnat în mai 2025 cu asociația Makyol - Ozaltin, are o valoare de peste 6,6 miliarde de lei fără TVA și prevede o durată totală de execuție de șase ani și jumătate.

Lotul Suplacu de Barcău - Chiribiș (26,35 km), executat de Construcții Erbașu, a ajuns la 61% progres fizic, iar Chiribiș - Biharia (28,55 km), realizat de asocierea Precon Transilvania - Citadina 98, este abia la 18%.

Dintre toate aceste sectoare, niciunul nu va fi inaugurat până la finalul anului, iar finalizarea completă a autostrăzii A3, care ar trebui să lege Clujul de Oradea, este din nou amânată.

Autostrada Transilvania, proiect demarat în urmă cu peste două decenii, a devenit un simbol al infrastructurii întârziate din România, iar lipsa finanțării pentru ultimele două tronsoane riscă acum să prelungească și mai mult termenul de finalizare, chiar dacă lucrările se află într-un stadiu avansat.

În lipsa unei decizii rapide din partea Guvernului privind alocarea de fonduri alternative, constructorii ar putea fi obligați să își suspende activitatea, iar șantierele să fie conservate pe termen nedeterminat.