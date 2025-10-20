search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Banca Mondială: România este un hub strategic pentru securitatea alimentară a Europei

0
0
Publicat:

România este un hub strategic pentru securitatea alimentară a Europei, a declarat Holger Kray, manager regional pentru Agricultură și Alimentație al Băncii Mondiale, subliniind că războiul din Ucraina a transformat Portul Constanța într-un coridor strategic pentru comerțul agricol european.

Containere în Portul Constanţa
Portul Constanța a devenit un coridor strategic pentru comerțul agricol european. Foto Adevărul

„România și Europa de Est se află în prima linie a securității alimentare europene. A investi astăzi în agricultura digitală, în managementul riscului și în modernizarea lanțurilor agroalimentare nu este un act de generozitate, ci o necesitate strategică — pentru fermieri, pentru stabilitatea și pentru suveranitatea alimentară a Europei.” a declarat Holger Kray în cadrul conferinţei naţionale AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

Reprezentantul Băncii Mondiale a subliniat că România are un rol esențial în stabilitatea agroalimentară a Uniunii Europene, fiind unul dintre puținele state care pot contribui decisiv la reziliența lanțurilor de aprovizionare: „Pentru Europa, doar câteva țări joacă un rol la fel de important, iar România este una dintre ele. Este momentul să întărim rolul României ca furnizor regional de securitate alimentară, nu doar pentru sine, ci pentru întreaga Europă.”

Holger Kray a atras atenția că sectorul agricol românesc rămâne unul dintre cele mai mari din Europa, dar este extrem de fragmentat, iar fermele mici și mijlocii au dificultăți majore în accesarea tehnologiilor moderne și a investițiilor.

România are nevoie de o nouă generație de instrumente, bazate pe date, inovație și digitalizare. Agricultura nu mai poate progresa incremental; este nevoie de o abordare complet nouă, de politici care să conecteze fermierii la investiții și informație.”, a spus el.

În contextul geopolitic actual, oficialul Băncii Mondiale a amintit că războiul din Ucraina a transformat Portul Constanța într-un coridor strategic pentru comerțul agricol european, consolidând rolul României în securitatea alimentară a continentului.

Totodată, Holger Kray a precizat că Banca Mondială este pregătită să sprijine România în construirea unui sistem integrat de management al riscurilor și al datelor agricole, inspirat din modele de succes internaționale (Argentina, Uruguay): „Seceta este principalul risc care afectează fermierii români: pierderea medie anuală (AAL) se apropie de 2 miliarde de euro. În termeni absoluți, este comparabilă cu Germania — o economie mult mai mare; iar în termeni relativi (ca procent din PIB), România se situează printre cele mai expuse state din Uniunea Europeană. De asemenea, România se așteaptă la una dintre cele mai mari creșteri absolute ale pierderilor agricole anuale în scenariile climatice viitoare. Seceta reprezintă aproximativ 60% din totalul riscurilor agricole ale țării. Imaginați-vă un sistem integrat, bazat pe competitivitate, reziliență și inovație. Suntem gata să susținem România în dezvoltarea lui.

Acesta i-a spus Comisarului European pentru Agricultură și Alimentație, Christophe Hansen, că investițiile în agricultura digitală, în infrastructura de date și în managementul riscurilor reprezintă o necesitate strategică pentru stabilitatea și suveranitatea alimentară a Uniunii Europene. Evenimentul AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035 a reunit peste 700 de participanți – fermieri, oficiali europeni și guvernamentali, reprezentanți ai mediului academic, financiar și privat – într-un amplu dialog privind viitorul agriculturii românești și al Politicii Agricole Comune post-2027.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
BREAKING NEWS. CCR a picat reforma pensiilor magistraților
digi24.ro
image
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
stirileprotv.ro
image
Șoferiță amendată de polițiști, fiind acuzată că ar fi condus sub influența DROGURILOR. Ce făcuse, de fapt, femeia
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
mediafax.ro
image
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
CFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate
observatornews.ro
image
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Grupa I de muncă: cum pierzi anii de vechime dacă nu ai aceste documente
playtech.ro
image
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Incredibil cum și-a prevestit o femeie sfârșitul, înainte de explozia din Rahova. Ultima postare a avocatei Vasilica Enache i-a lăsat pe toți mască
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Se decide soarta salariilor în România! Cât ar putea ajunge veniturile lunare în 2026
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze