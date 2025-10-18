search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trei sferturi din companiile din România resimt o deteriorare a mediului economic

0
0
Publicat:

Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia în rândul angajaților și angajatorilor români, în luna septembrie 2025.

analiza-economica-proiectie-financiara-economist-calcule-grafice-evaluare-companii

Pe fondul inflației, al creșterii costurilor și al modificărilor fiscale, 80% dintre respondenți consideră că mediul economic s-a deteriorat, iar 81% apreciază că măsurile din pachetele fiscale recent adoptate descurajează investițiile în mare sau foarte mare măsură.

Percepția actuală și așteptările pentru următoarele 12 luni

Rezultatele sondajului, la care au participat companii mici, mijlocii și mari, cu capital românesc și străin, indică o percepție predominant negativă: 59% dintre respondenți consideră climatul general de afaceri nefavorabil, cu multe obstacole, 40% îl apreciază ca moderat, cu provocări, dar și oportunități, în timp ce doar 1% îl consideră favorabil.

Așteptările pentru următoarele 12 luni sunt, de asemenea, pesimiste: 71% anticipează o deteriorare, 24% se așteaptă la o relativă stabilitate, iar 5% prevăd o îmbunătățire.

Cadrul fiscal și legislativ

Presiunea fiscală rămâne o preocupare centrală pentru mediul de afaceri.

· 70% consideră nivelul actual de taxare prea ridicat, cu impact asupra competitivității, iar 25% îl consideră acceptabil, dar cu potențial de optimizare.

· 74% apreciază că legislația fiscală sprijină dezvoltarea afacerilor în mică măsură, în timp ce 25% indică o susținere moderată, recunoscând aspecte pozitive, dar insuficiente.

În opinia participanților la sondaj, principalul impact negativ al recentelor măsuri fiscale este creșterea costurilor operaționale, pentru 52% dintre respondenți, urmată de riscuri în politicile de personal și dezvoltare (25%) și amânarea sau reducerea investițiilor planificate (23%).

În ceea ce privește provocările companiilor în prezent, inflația și creșterea costurilor operaționale rămân principalele dificultăți pentru 26% dintre cei chestionați, urmate de scăderea cererii (24%), birocrația și instabilitatea legislativă (20%).

Nivelul impozitării este menționat de 20% dintre respondenți ca provocare majoră, în timp ce lipsa forței de muncă calificate este citată de 8%.

Planuri de investiții

Datele relevă prudență în ceea ce privește investițiile pentru următorul an.

· 40% amână investițiile planificate;

· 35% planifică doar investiții moderate, de menținere;

· 16% nu au planuri de investiții pentru următoarele 12 luni;

· 9% intenționează să facă investiții majore.

De asemenea, evoluția indicatorilor fiscal-bugetari generează preocupare în rândul companiilor, cu 82% dintre respondenți considerând deficitul bugetar și datoria publică preocupări majore și un risc pentru stabilitatea economică.

Surse de incertitudine și perspective

Principalele surse de incertitudine identificate de mediul de afaceri sunt fluctuațiile economice și inflația (60%), urmate de instabilitatea politică (34%) și geopolitica regională (6%).

Rezultatele sondajului sugerează că stabilizarea cadrului fiscal și legislativ, alături de măsuri de control al inflației, ar putea contribui semnificativ la restabilirea încrederii în mersul economiei și la reluarea investițiilor.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
digi24.ro
image
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
stirileprotv.ro
image
Flavia GROȘAN, intubată și ventilată mecanic! Ce spun medicii despre starea colegei lor
gandul.ro
image
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
mediafax.ro
image
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de care foarte puțini au auzit
fanatik.ro
image
Mama tinerei însărcinate care a murit după explozia din Rahova: „Puteau să spună: «Băi, proștilor, plecați de-acasă, că nu se poate să mai stați aici!»”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Câte intervenții estetice are și cum arată acum milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Diferenţa dintre creditul ipotecar şi cel imobiliar. Detaliul la care să fii atent
playtech.ro
image
Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a ajuns Elena Ceaușescu să o urască pe marea campioană
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții la CFR Cluj: Marian Copilu - președinte, Marius Șumudică - antrenor
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! Apartamentul care a explodat în Rahova ar fi avut o centrală ilegală
romaniatv.net
image
Cât a ajuns să coste un detector de gaze. Prețul plătit de români pentru evitarea unor tragedii
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Secretul tinereții fără bătrânețe al Savetei Bogdan, la 79 de ani: „Rar mănânc friptură”. Recomandările nutriționiștilor pentru vârstnici: „Carne de curcan și pește”
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze