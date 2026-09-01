Cine este Luciana Lixandru, românca cooptată de Mario Draghi în grupul de elită pentru viitorul economic al UE

Românca Luciana Lixandru a fost cooptată în Rhine Group, organizația creată de fostul premier italian şi şef al Băncii Comerciale Europene Mario Draghi și antreprenorul irlandez Patrick Collison, pentru a lucra pe tema competitivității economice a Europei.

Luciana Lixandru e partener la fondul de investiții Sequoia. Foto: Sequoia Capital

Luciana Lixandru, partener la fondul de investiții Sequoia, este unul dintre cei patru membri noi ai Rhine Group, alături de Iryna Terekh, CEO și CTO al companiei ucrainene de apărare Fire Point, Stefanie Stantcheva, profesor de economie politică la Harvard, născută în Bulgaria, și Piotr Dąbkowski, cofondator al companiei poloneze de inteligență artificială ElevenLabs. Noua componență este prezentată pe site-ul oficial al Rhine Group.

Rhine Group se definește ca o asociaţie „independentă și apolitică” și reunește persoane din economie, finanțe, cercetare, industrie, tehnologie și politică. A fost înfiinţat de fostul premier al Italiei şi fost şef al Băncii Centrale Europene Mario Draghi și omul de afaceri irlandez Patrick Collison, care sunt cofondatori și copreședinți, iar directorul executiv este Luis Garicano, economist spaniol și profesor la London School of Economics.

Grupul are cea mai mare reprezentare din Franța și Germania, urmate de Italia, Marea Britanie și Spania. Printre membrii cunoscuți se află fostul premier francez Bruno Le Maire și fostul președinte al Estoniei Toomas Hendrik Ilves, potrivit informațiilor publicate pe site-ul asociației.

Luciana Lixandru, alături de alţi membri ai Rhine Group. Foto: Rhine Groupe

Cum a apărut Rhine Group

Rhine Group a apărut ca o continuare a raportului publicat de Mario Draghi în 2024 privind competitivitatea Uniunii Europene şi reformele pe care fostul președinte al Băncii Centrale Europene le consideră necesare pentru ca UE să poată concura cu SUA și China.

Raportul atrăgea atenția asupra birocrației europene și a dificultății Uniunii de a atrage capital străin. Draghi propunea investiții la nivel european în infrastructură, modernizarea rețelei energetice, achiziții militare coordonate și un sector financiar unificat, capabil să direcționeze capital către startup-urile tehnologice europene.

Comisia Europeană a preluat o parte dintre recomandările raportului, însă Mario Draghi consideră că schimbările se produc prea lent şi astfel a luat naştere Rhine Group.

Cine este Luciana Lixandru

Luciana Lixandru are 41 de ani și a crescut în Buzău. A plecat în Statele Unite pentru studii după ce a obținut o bursă la Georgetown University, unde a absolvit Economia și Matematica. Potrivit CV-ului său de pe site-ul oficial al Sequoia, a vrut să studieze acolo, iar experiența de la Georgetown a descris-o drept una care i-a schimbat viața atât din punct de vedere academic, cât și personal.

După facultate, a primit o ofertă de la o firmă de investiții și a intrat în domeniul investițiilor în tehnologie.

În 2011, s-a alăturat fondului de investiții Accel. A lucrat acolo opt ani, perioadă în care a colaborat cu mai multe companii europene de tehnologie, printre care și UiPath.

De asemenea, Luciana Lixandru a condus runda de finanțare Series A a UiPath. Compania românească de software s-a listat la bursă în 2021, la o evaluare de 35 de miliarde de dolari. În mai 2026, capitalizarea bursieră a UiPath era de aproximativ 5,5 miliarde de dolari, scrie Forbes.

În 2020, Lixandru a devenit primul partener al Sequoia în Europa, oportunitate pe care a descris-o drept „unică în viață”. Investițiile sale includ Stark, Pennylane, RobCo, Deliveroo, Framer, UiPath și Miro. Deliveroo s-a listat la bursă în 2021, Miro este evaluată la 17,5 miliarde de dolari, iar startup-ul german de robotică Robco la 500 de milioane de dolari.

Luciana Lixandru face parte și din consiliile de administrație ale Stripe, Edra, Aspora și Nevis. Înainte de Accel, a lucrat la Summit Partners și Morgan Stanley.

În clasamentul Forbes Midas List 2026, care reunește investitorii considerați cei mai buni din industria de capital de risc, ocupă locul 46.

Experiența acumulată i-a schimbat și criteriile după care analizează companiile. La începutul carierei, acorda mai multă atenție pieței și modelului de business. Acum investește mai mult în companii aflate în faza de început și se uită în primul rând la fondatori.

De asemenea, înainte de a deveni primul partener al Sequoia în Europa, Luciana Lixandru a lucrat opt ani la Accel.

Acum, experiența sa în investiții și în dezvoltarea companiilor de tehnologie este reprezentată și în Rhine Group, alături de celelalte profiluri reunite de organizația condusă de Mario Draghi și Patrick Collison.