„Ordinea mondială este moartă. Europa trebuie să devină o federație”, spune fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a îndemnat luni UE să devină o „federație autentică”, altminteri riscă să se confrunte simultan cu subordonarea, divizarea și dezindustrializarea. Într-un discurs susținut la Universitatea Ku Leuven (Belgia), fostul premier italian a susținut că „puterea impune Europei să treacă de la confederație la federație”,în contextul în care ordinea globală „este acum inexistentă”.

Dintre cei toți „cei prinși în prezent în focul încrucișat dintre Statele Unite și China, doar europenii au posibilitatea de a deveni ei înșiși o adevărată putere”, a spus Draghi, care a pledat pentru o federație europeană în materie de apărare, politică externă și fiscalitate.

Acolo unde Europa s-a federalizat – și anume, în ceea ce privește comerțul, concurența, piața unică și politica monetară – „suntem respectați ca putere și negociem ca o singură entitate”, dovadă în acest sens fiind „acordurile comerciale de succes negociate cu India și America Latină”. Însă în domeniile în care Europa nu acționează ca o „federație” în urmărirea obiectivelor sale, cum ar fi apărarea și afacerile externe, precum și în politica industrială, – suntem tratați ca o adunătură de state de dimensiuni medii, care pot fi divizate și tratate în consecință”, a subliniat fostul președinte al BCE.

Un grup de state care se coordonează rămâne un grup de state – fiecare cu drept de veto, fiecare cu propriile calcule, fiecare vulnerabil la a fi eliminat unul câte unul”. El a descris propunerea sa ca fiind un „federalism pragmatic” care „rupe impasul cu care ne confruntăm astăzi fără a subordona pe nimeni”.

„Statele membre aderă voluntar. Ușa rămâne deschisă pentru alții, dar nu și pentru cei care ar submina scopul comun. Nu trebuie să ne sacrificăm valorile pentru a obține puterea”, a argumentat Draghi, menționând aderarea la zona euro ca „cel mai de succes exemplu”.

„Prin urmare, trebuie să decidem: vrem să rămânem doar o piață mare, supusă priorităților altora? Sau vrem să facem pașii necesari pentru a deveni o putere?”

Fostul președinte al BCE a ținut să evidențieze și câteva din punctele pozitive ale UE. În 2023, UE era cel mai mare exportator și importator de bunuri și servicii din lume. De asemenea, este principalul partener comercial al peste 70 de țări. Deține poziții cheie în mai multe industrii strategice, iar companiile europene controlează 100% din litografia ultravioletă extremă, tehnologie necesară pentru a produce cipuri avansate.

În luna septembrie 2023, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut lui Mario Draghi să vină cu propuneri prin care să poată fi revitalizată economia UE, în contextul concurenței din partea Chinei și a SUA. În raportul publicat în 2024, acesta a apreciat că Europa trebuie să coboare prețurile la energie, să dezvolte piețele de capital și să dezvolte politici industriale și comerciale mai solide pentru a fi competitivă. De asemenea, companiile europene trebuie să își majoreze cheltuielie pentru cercetare și inovare, care sunt în prezent la jumătate față de cheltuielile firmelor americane.

O ordine globală în declin

Draghi a vorbit o ordine globală în declin, stare de fapt pe care a atribuit-o aderării Chinei la Organizația Mondială a Comerțului și unui comerț al țărilor occidentale cu un stat „cu ambiții de a deveni un pol separat”. Într-o lume cu cu mai puțin comerț și reguli mai slabe”, „amenințarea este ceea ce o înlocuiește”. „SUA impun tarife asupra Europei, amenințând interesele noastre teritoriale și indicând, pentru prima dată, că vede fragmentarea politică europeană ca fiind în interesul său”.

În plus, „ne confruntăm cu o Chină care controlează verigile esențiale din lanțurile de aprovizionare globale și este gata să profite de acest avantaj”, fiind dispusă să exploateze această pârghie prin inundarea piețelor, reținerea inputurilor critice și forțarea altora să suporte costul propriilor sale dezechilibre, a spus Draghi.

Confruntată cu eforturile SUA de a îmbina parteneriatul cu dominația și cu o Chină care își menține modelul de creștere prin transferul costurilor către alții, UE trebuie să facă o schimbare decisivă.

„Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată. Iar o Europă care nu își poate apăra interesele nu își va păstra valorile mult timp”, a avertizat fostul șef al BCE