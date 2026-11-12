Cum arată un apartament interbelic de patru camere pe Victoriei și cu cât se vinde

Un apartament cu patru camere, situat într-un imobil construit în 1938, pe Calea Victoriei din București, este scos la vânzare pentru 150.000 de euro. Locuința are 107 metri pătrați utili, trei balcoane și două băi, însă necesită renovare. Prețul solicitat ajunge la aproximativ 1.402 euro pe metru pătrat.

Apartamentul are 107 metri pătrați utili și este compartimentat în patru camere. Foto: imobiliare.ro

Piața imobiliară din centrul Capitalei include și proprietăți situate în clădiri construite în perioada interbelică. Un astfel de exemplu este un apartament cu patru camere, amplasat în zona Piața Amzei - Calea Victoriei, într-un imobil ridicat în 1938.

Locuința are o suprafață utilă de 107 metri pătrați și se află la etajul al șaptelea al clădirii, care are 11 etaje. Potrivit anunțului publicat de o cunoscută platformă de anunțuri imobiliare, prețul cerut este de 150.000 de euro. Raportat la suprafața utilă, rezultă un preț de aproximativ 1.402 euro pe metru pătrat.

Apartamentul are o compartimentare semidecomandată, de tip circular, și cuprinde patru camere, o bucătărie și două grupuri sanitare. Una dintre băi este prevăzută cu cadă, iar cealaltă este baie de serviciu. Proprietatea dispune și de trei balcoane sau logii, iar printre dotările menționate în anunț se numără centrala termică proprie și aerul condiționat.

Cum arată interiorul apartamentului și ce renovări sunt necesare

Fotografiile din anunț arată o locuință păstrată într-un stil mai vechi, cu mobilier din lemn, dulapuri masive, vitrine și uși interioare din lemn. În încăperi se observă piese de mobilier și finisaje care reflectă vechimea apartamentului, fără amenajări moderne. Holul are o pardoseală cu model geometric, în nuanțe de roșu și crem, iar bucătăria și baia păstrează finisaje mai vechi.

Deși apartamentul este prezentat ca mobilat, proprietatea necesită renovare, potrivit descrierii din anunț. Astfel, prețul de 150.000 de euro nu reprezintă singurul cost pe care ar trebui să îl ia în calcul o persoană interesată de achiziție, lucrările de modernizare urmând să depindă de starea instalațiilor, a finisajelor și de amenajările dorite.

Apartamentul cu patru camere se află la etajul al șaptelea al unui imobil construit în 1938. Foto: imobiliare.ro

Unde este amplasat apartamentul de pe Calea Victoriei

Imobilul se află în zona Piața Amzei, una dintre zonele centrale ale Bucureștiului, în apropiere de Piața Romană. În vecinătate sunt restaurante, cafenele, magazine și spații comerciale, iar zona beneficiază de acces la mijloacele de transport în comun.

Bucătăria apartamentului păstrează mobilierul și finisajele vechi, locuința fiind prezentată. Foto: imobiliare.ro

Apartamentul este situat la etajul al șaptelea, într-o clădire cu lift, iar amplasarea sa permite accesul către mai multe puncte de interes din centrul Capitalei. Proprietatea este scoasă la vânzare prin intermediul unei agenții imobiliare, iar anunțul menționează posibilitatea achiziției atât prin plata integrală, cât și prin credit.